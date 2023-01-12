Минимальное расстояние до Земли в 42 млн километров комета достигнет в начале февраля. Фото Надежды Лапыренок.

Ночное звездное небо завораживает своей красотой, поэтому многие с нетерпением ждут прогноза космических явлений на текущий год. Так, уже скоро иркутяне смогут увидеть зеленую комету ZTF невооруженным взглядом, которая будет пролетать над Землей около четырех недель, становясь с каждым днем все ярче.

Комета ZTF пролетит над Иркутском 13 января 2023 года

Минимальное расстояние до Земли в 42 млн километров комета достигнет в начале февраля. Идеальными ночами для наблюдений являются 13, 30 января и 1 февраля. Это уникальная возможность, поскольку комета приближается к Земле раз в 50 тысяч лет!

- Комета ZTF для нас долгожданная, так как наблюдать мы за ней начали еще в сентябре 2022 года, - рассказывает директор иркутского планетария Павел Никифоров. - А открыли ее в марте прошлого года американские коллеги. Стоит отметить, что необходимыми условиями для наблюдения являются совершенно чистое и темное небо без луны.

Сейчас комету можно увидеть только утром около созвездия «Северная корона». Как его найти? Изучить карту звездного неба можно, например, с помощью специальных приложений для смартфона. Позже «хвостатая» приблизится к полярной области неба. Тогда наблюдать за ней можно будет уже ночью. Если вы хотите застать ее максимальный блеск, то выходите на улицу ночью 30 января по 1 февраля. В это время она будет пролетать около полярной звезды. Но когда комета будет рядом с созвездием «Жирафа», то наблюдать ее можно всю ночь. А к началу февраля она перейдет на вечернее небо и будет заметна около созвездия «Телец». Астрономы считают, что это идеальное время для фотоохоты. Но не только комета ZTF пролетит над Иркутском 13 января 2023 года.

- Кроме этой кометы над Землей пролетит еще шесть космических тел, но их, к сожалению, мы не сможем увидеть невооруженным взглядом, - рассказывает Павел Никифоров.

Следующим космическим явлением в январе станет наблюдение за «неуловимой» планетой Меркурий, которая 30 января будет находиться на наибольшем удалении от Солнца. Утром этого дня планету можно будет наблюдать невооруженным взглядом. Третье необычное космическое явление пройдет 15 февраля. Иркутяне увидят сближение самой яркой планеты на звездном небе - Венеры, и самой дальней от Солнца - Нептун.

Разочаруют в этом году лунные и солнечные затмения. Ведь в Иркутской области их почти не будет видно, так как они пройдут по южным участкам земли. Но зато это компенсируется удачным наблюдением за падающими звездами. Известные метеорные потоки Персеиды придутся на новолуние. А это значит, что жители Иркутской области смогут увидеть огромное количество звезд и загадать больше желаний. Так что ждем, когда комета ZTF пролетит над Иркутском 13 января.