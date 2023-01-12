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Происшествия12 января 2023 9:40

Не хотел возвращаться с прогулки: воспитатель протащила ребенка за ногу по снегу в детсаду Усть-Кута

СК проверяет детсад в Усть-Куте, где воспитатель протащила 7-летнего ребенка за ногу по снегу
Валентина БУЙЛОВА
Сотрудников детского сада опросили.

Сотрудников детского сада опросили.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Пользователи соцсетей возмущены случаем в Усть-Куте, который попал на видео. Сотрудница детского сада сначала тащила ребенка за капюшон, потом кинула его на снег, а после схватила за ногу и поволокла в здание. Видео заметили сотрудники правопорядка, будет проведена проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- В публикации говорится, что якобы мальчик не желал заходить с прогулки в учреждение и воспитатель силой завел его в детский сад. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - добавили в ведомстве.

Также проверку проведет прокуратура Усть-Кута. Пресс-служба ведомства сообщает, что инцидент произошел с 7-летним мальчиком.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Они поговорили с заведующей и воспитателем, которая фигурирует на видео. Был проведен обязательный медосмотр ребенка. Все обстоятельства будут известны позже.

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