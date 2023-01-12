ИНК определила победителей грантового конкурса «Энергия родной земли-2022». Фото из архива пресс-службы ИНК.

Иркутская нефтяная компания подвела итоги IV грантового конкурса «Энергия родной земли-2022». 12 социально значимых проектов будут реализованы в Усть-Кутском, Киренском, Катанском и Нижнеилимском районах.

На рассмотрение экспертной комиссии поступила 41 заявка от бюджетных и некоммерческих организаций. Проекты направлены на образование, экологию, поддержку спорта, культурного развития, а также повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Впервые защита проектов прошла в очном формате. Лидерами по количеству поданных инициатив стали работы в номинации «Развитие человеческого потенциала», направленные на повышение общественной активности населения.

Среди победителей - проект общины коренных малочисленных народов «Родовая эвенкийская община «Дылачакан» (Солнышко) Катангского района.

Ручей в Хамакаре (Катангский район). Фото: личный архив Евгения Каплина

- В Хамакаре проживает около 100 человек, - рассказал о проекте руководитель общины Евгений Каплин. - Большинство пенсионеры, молодые люди уезжают в города поблизости. Начальную школу закрыли, и дети ездят на учебу в Ербогачен. Коренные народности – эвенки и якуты. Единственным источником питьевой воды здесь служит природный ключ. Добраться к нему сложно, особенно людям пожилого возраста. Цель нашего проекта – построить инфраструктуру, чтобы обеспечить доступ к воде. Мы зарегистрировали общину в октябре, чтобы поддерживать северный эвенкийский народ, решать проблемы местных жителей, развивать традиционный образ жизни. В этом году подготовили сразу три проекта для участия в грантовом конкурсе. Один из них одержал победу, чему мы несомненно рады.

На средства гранта в Усть-Куте и районе создадут арт-мастерскую для проведения выставок и лекций, будет реализован проект внутреннего туризма по достопримечательностям озера Соленое, создадут центр развития и абилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и сформируют экологический отряд. В Нижнеилимском районе поддержку получил проект центральной межпоселенческой библиотеки для детей по изучению беспилотной авиации и вокальный коллектив «Апельсин» по возрождению и популяризации песен.

- Для нас новость о победе стала очень приятной, ее ждал весь город, - рассказала директор Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки Татьяна Меснянкина. - До этого мы дважды писали проект, но безуспешно, а в этот раз победили. Нам уже звонят горожане, поздравляют, интересуются, когда проект начнет работу.

Уроки моделирования в Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеке.

В прошлом году Нижнеилимская центральная библиотека стала модельной: закупили новые книги, современное мультимедийное оборудование, комплекты виртуальной реальности, 3D принтеры. Это привлекло новых читателей и послужило толчком для создания проекта по инженерно-техническому образованию для детей. На средства гранта организуют лекции по беспилотным воздушным системам, преподаватели ИРНИТУ и студенты МГУ проведут уроки программирования, моделирования, конструирования. На лето запланированы «инженерные» каникулы, где детям покажут полеты и проведут разные развлекательные мероприятия.

В Киренском районе создадут сообщество для занятий спортом и проведения соревнований. А в Катангском районе реализуют интерактивный проект, объединяющий фото- и видеовыставки о КМНС “Малая родина”. Кстати, он является продолжением уже поддержанного в прошлом году проекта “Азбука эвенков”. Его реализацией занимается Иркутская региональная общественная организация по развитию межнациональных взаимоотношений «Народный клуб».

Фотографии проекта-победителя фотовыставки о КМНС, автор - Константин Куликов

- Рад, что компания поддерживает нашу инициативу по продвижению культуры малочисленных народов Севера во второй раз, - поделился руководитель организации “Народный клуб” Константин Куликов. - За время подготовки прошлогоднего проекта у нас накопилась солидная база фото и видеоматериалов. Мы побывали в Катангском, Бодайбинском, Качугском и других районах. До самой отдаленной точки добирались двое суток на вездеходе. Люди в тайге живут так, как жили их предки 150 лет назад. Мы рассказываем об укладе и традициях коренных народов современным людям, чтобы они понимали, на какой уникальной территории проживают.

Новая выставка, в том числе с редкими кадрами зимней стоянки оленеводов, стартует в марте и проедет по населенным пунктам Катангского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов.

– Улучшение качества жизни на территории присутствия – одно из приоритетных направлений компании. Грантовый конкурс является эффективным инструментом для решения актуальных вопросов, которые требуют внимания, способствует реализации социально значимых проектов жителей нашего региона. Количество участников нашего конкурса увеличивается год от года, а качество проектов существенно улучшается, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Отдельным авторам инициатив, не занявшим призовые места, будет оказана индивидуальная консультация для подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней.

– В этом году шесть проектов из Усть-Кута и района стали победителями грантового конкурса. Это хорошая возможность для реализации общественных инициатив и дополнительного развития района. Радует, что наши жители проявляют заинтересованность, а компания их поддерживает, – поделился мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Старт грантовым конкурсам ИНК был дан в 2019 году, за весь период реализовано 30 инициатив в различных направлениях. Следующий прием заявок на грантовый конкурс «Энергия родной земли» начнется осенью 2023 года. Подробная информация и условия участия – на сайте грантовых проектов ИНК.

Справка КП:

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – 14 тыс. чел.