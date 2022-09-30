Бурятия уже выполнила установленную квоту по частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужное количество резервистов набрано. Власти Республики Бурятия сообщили о выполнении установленной квоты по частичной мобилизации. Пункты сбора в данном субъекте Российской Федерации закрываются. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Такие люди есть и сейчас продолжают идти, - отметил Алексей Цыденов. - Ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра (30 сентября и 1 октября – прим.авт) еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой.

Стоит отметить, что отбывающих в военно-учебные центры мобилизованных сибиряков глава республики провожал лично. Алексей Цыденов рассказал, что с этими ребятами наша Бурятия, наша страна в надежных руках.

- И танкисты, и добровольцы, с которыми я общался, это настоящие мужчины, которые в трудные минуты для своей Родины встали и пошли, - говорит Цыденов. - Легко любить страну и быть патриотом, когда все хорошо. Совсем другое дело – быть со своей Родиной в трудные моменты. И такие ребята у нас есть. И их абсолютное большинство. И это наши соседи, братья, отцы, друзья – это наши земляки, бойцы Бурятии.

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