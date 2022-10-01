«А меня мобилизуют?». Рассказываем, как работает горячая линия по частичной мобилизации в Иркутске

Оператор Ирина Перфильева рассказывает, что дежурство на линии в период объявления мобилизации схоже со временем пандемии. Фото: Виктория КУДАЕВА

Еще пару недель назад иркутяне звонили на короткий номер 122 по вопросам коронавируса. Горячую линию открыли с началом пандемии. В последние несколько месяцев, правда, звонков уже поступало не так много, как в самом начале. Из нескольких десятков операторов остались только 6, этого вполне хватало. А 23 сентября волонтеров-диспетчеров снова стало 50. Да и обращаться на короткий номер стали с другим вопросом – о частичной мобилизации в Приангарье. Как и чем помогают жителям региона в колл-центре? Узнала корреспондент «КП» - Иркутск».

3000 звонков за сутки

Итак, горячая линия по вопросам частичной мобилизации в Приангарье заработала 23 сентября. Первые звонки от жителей региона начали поступать сразу же. За помощью обращались как сами мобилизованные, так и их родные. Самый пик звонков пришелся на понедельник, 26 сентября. Тогда операторы call-центра приняли 3000 входящих вызова. Сейчас напряженность спала, в среднем поступает до 1200 .

Горячая линия круглосуточная, поэтому операторы работают в три смены. Днем на звонки отвечают около 50-ти операторов, в ночное время – 6. Всего в службе около 200 диспетчеров. Кто они? В основном, сотрудники военкоматов, Министерства здравоохранения, волонтеры.

- Спрашивали обо всем. Самый популярный вопрос: «А меня мобилизуют?», - рассказывает заведующая отделом «Горячая линия по обращениям граждан» медицинского информационно-аналитического центра в Иркутской области Елена Черкашина. - Конечно же, мы не могли дать такую информацию, ведь у нас нет пофамильных списков. Отправляли уточнять информацию в военкоматах. Интересовались, что делать, если пришла повестка, как скоро мобилизованных отправляют в учебные центры. Был даже вопрос о том, как «откосить» от службы.

В колл-центр поступает до 1200 обращений в сутки Фото: Виктория КУДАЕВА

У каждого сотрудника на рабочем компьютере установлена «База знаний». Это свод ответов на самые распространенные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, которые утверждены Министерством обороны РФ. Информация в программе обновляется ежедневно с учетом изменений, дополнений, уточнений.

Операторы говорят, вопросы от сибиряков становятся все сложнее, с нюансами. Некоторые требуют детальных ответов. Тогда операторы обращаются за консультацией к юристу из военного комиссариата. Оператор «Горячей линии» Ирина Перфильева работает здесь уже почти год. Женщина рассказывает, что дежурство на линии в период объявления мобилизации схоже со временем пандемии.

- Сначала у всех паника. Никто ничего не понимает, - говорит Ирина Перфильева. –В прошлом году было также, когда снова начался подъем заболеваемости, новые штаммы. И первая реакция людей понятна и очевидна – это страх, напряжение. Нам то и дело приходилось не только разъяснять ситуацию, но и успокаивать, например, плачущих матерей. И агрессия – не редкость. Некоторые звонили, общались на крайне повышенных тонах, возмущались, рассказывали о своих проблемах и даже угрожали. Мы спокойно выслушивали, а затем пытались разобраться в проблеме, советовали обратиться за помощью в те или иные организации, в военкомат. Постепенно они успокаивались, а в конце разговора даже благодарили.

«Буду подавать патроны!»

Несмотря на то, что информации о том, как проходит мобилизация в России, стало гораздо больше, звонки на 122 продолжаются. Сейчас в основном за помощью обращаются родственники мобилизованных, которые уже находятся в учебном центре Новосибирска. Родители, жены, близкие и друзья бойцов спрашивают об условиях пребывания, всем ли мужчины обеспечены, не нуждаются ли в чем-то, рассказывают о нарушениях. Каких? Например, об отце четверых детей, которого вопреки всему все-таки призвали, или супруге, который имеет хронические заболевания и для службы ограничен. Операторы колл-центра в данном случае помочь могут только советом – дают четкую консультацию, куда обратиться, как составить обращение, чтобы исправить ошибки. О том, что они имеют место быть, подтверждал и заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. Почему она произошла и произошла ли, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально. Об этом и рассказывают на горячей линии. Также на короткий номер 122 продолжают обращаться и добровольцы.

- Дедушка интересовался, можно ли за внука пойти на службу. И такое было! - рассказывает оператор линии Ирина Перфильева. - Звонят и женщины. Хотят отправиться вслед за мужьями, предлагают помощь. Особенно запомнилось одно обращение: «Возьмите, я буду патроны солдатам подносить!». Другая женщина позвонила, говорит: «Хочу быть добровольцем! Мне 60 лет, но выгляжу на 45». Конечно, женщин в добровольцы не берут, а мужчин направляем на Карла Маркса, 34. Там пункт для заключения контрактов.