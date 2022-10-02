На Байкале разрешили любительский вылов омуля

Вылов омуля на Байкале был запрещен с 2017 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для любителей полакомиться свежим байкальским омулем! На озере разрешат добывать знаменитый эндемик в летний период. Но только в установленных местах, на удочку и в определенное время.

Напомним, вылов омуля на Байкале был запрещен с 2017 года. На такие меры власти пошли из-за того, что популяция этой рыбы в озере резко сократилась до исторического минимума. Рыбакам, которые все же выходят на незаконную добычу, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Исключение было сделано для зимней любительской рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями добывать байкальский деликатес могут коренные малочисленные народы Севера. Спустя пять лет ситуация поменялась в лучшую сторону.

- Запрет, конечно, свои итоги дал. Увеличилось количество нерестового омуля. Поэтому было принято первое решение – в экспериментальном формате разрешить рыбакам-любителям вылов омуля летом, - рассказывает руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Петерфельд.

Кстати, рыбаком-любителем считаются те, кто добывает рыбу исключительно для себя. То есть продавать они ее будут не вправе. В день, не нарушая закон, можно поймать не больше 5 килограммов рыбы или две суточные нормы за выезд на водоем. Есть критерии и к размерам добычи. Особь не должна быть более 20 сантиметров.

Где будет разрешено «охотиться»? Это Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Южно-Байкальский рыбопромысловые районы. Места выбраны не случайно. Здесь расположено много поселков и деревень. Также специалисты обращались к опыту, особенностям проведения рыболовного промысла на Байкале и миграции рыб. Вылов омуля будет разрешен не в любое время, а по расписанию. Оно таково:

Северо-Байкальский район: с 15 по 30 июня

Баргузинский район: с 20 июня по 5 июля

Прибайкальский район: с 1 по 15 июля

Южно-Байкальский районе: с 1 по 15 июля

- Мы решили ввести это ограничение, чтобы все-таки не губить молодняк, который должен вырасти и дать потомство. Если пойманная рыбешка окажется меньше – надо будет отпустить ее в естественную среду обитания, - добавил Владимир Петерфельд. – Мы понимаем, что она может быть раненой и в последствии все равно погибнуть. Но, в конце концов, крючок удочки можно аккуратно вытащить, а не рвать, повреждая ей жабры.

Мониторинг за тем, как будут соблюдаться новые правила, будут и дальше осуществлять сотрудники Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии совместно с сотрудниками Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Сейчас специалисты ставят для себя главную задачу – определить примерную величину вылавливаемого омуля и понять, не нанесет ли это ущерб для популяции.