Без белого платья и марша Мендельсона. Как проходят экспресс-свадьбы у мобилизованных жителей Иркутской области

Как проходят экспресс-свадьбы у мобилизованных жителей Иркутской области. Фото: личный архив героев публикации

- Оказалось, что Алексей хотел сделать мне предложение в мой день рождения, купил кольцо и ждал момента. Но судьба решил за нас, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Светлана. С будущим мужем она познакомилась на работе. Пара готовилась отпраздновать год отношений, но не успела. Парню пришла повестка по частичной мобилизации. Срочную службу Алексей закончил 2 года назад, был десантником. Придя в военкомат, узнал, что через несколько дней ему предстоит уехать в Новосибирск для прохождения подготовки в высшем военном командном училище.

- С самого начала специальной операции на Украине муж говорил, что, если его призовут, он пойдет служить, - вспоминает ангарчанка. - Очень смелый и справедливый человек. Больше всего переживал, как отреагирует его мама, да и меня не хотел одну в день рождения оставлять.

Перед отъездом мужчина решился на самый важный поступок в жизни – создать семью со своей любимой женщиной.

- Он звал меня погулять на набережную, из-за предстоящей разлуки у меня было плохое настроение, и я уговорила его остаться дома, - говорит Светлана. – И вот, я занимаюсь домашними делами, поворачиваюсь, а Алексей стоит на одном колене, протягивая колечко со словами «Выходи за меня!». Конечно, ответ был – да!

За считанные дни до отъезда Алексея пара стала семьей. Фото: личный архив героев публикации

На следующий день молодожены купили второе обручальное кольцо и отправились в ЗАГС, но там их огорошили – ближайшая дата регистрации из всех возможных выпадает на день, когда Алексей сядет в поезд. Но влюбленные решили не сдаваться и обратились за помощью к начальнику городского отдела. В тот же вечер их поженили по ускоренной процедуре. Требовались лишь паспорта и повестка. Ни марша Мендельсона, ни белого платья, ни толпы гостей – ничего от привычной свадьбы у Светланы и Алексея не было. Лишь торжественная речь регистратора и вручение свидетельства о заключении брака. На все ушло 15 минут.

Ни белого платья, ни толпы гостей... но счастье не меньше! Фото: личный архив героев публикации

- Поженились и поехали домой, вот и вся наша свадьба, улыбается новоиспеченная жена. Ангарчанка уверена, что любимого сберегут ее молитвы и нательный крестик, который она подарила ему в качестве талисмана.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После объявленной Президентом России частичной мобилизации в стране произошел свадебный бум. Иркутская область не стала исключением. Только за 6 дней свои отношения узаконили 1220 пар. Из-за наплыва невест и женихов отделениям ЗАГСа пришлось задействовать всех своих сотрудников. И если раньше с момента подачи заявления до заветного «Да» под марш Мендельсона было необходимо ждать минимум месяц, то сейчас – несколько часов.

- В связи с объявленной в Российской Федерации частичной мобилизацией служба ЗАГС Иркутской области открыла горячую линию для решения в индивидуальном порядке вопросов оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Телефон горячей линии – 8 902 56 67 367 (круглосуточно), - сообщают в региональной службе ЗАГС.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УСКОРЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА

- паспорта

-повестка

- совместное заявление (оформляется на месте)

– документ о прекращении предыдущего брака (при необходимости)

- оплата государственной пошлины в размере 350 рублей