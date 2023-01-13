Расскажем, насколько же увеличится пенсия в 2023 году Фото: Даниил ОПАРИН

Индексация пенсии в Иркутске 2023 проведена. Страховые пенсии жителей Иркутской области увеличены с 1 января нового года. Стоит отметить, что мера эта коснулась только неработающих пенсионеров. Таких в Приангарье сейчас 491,5 тысяч. Кстати, необходимость проведения индексации пенсий закреплена в Конституции России. Согласно закону осуществляться она должна не реже, чем раз в год. По традиции для ежегодной индексации выбирается именно начало каждого года. Расскажем, насколько же увеличится пенсия.

Индексация пенсии в Иркутске 2023: насколько вырастет пенсия

Итак, больше 491 тысячи неработающих пенсионеров станут получать в 2023 году проиндексированные на 4.8% пенсии.

- В среднем пенсии будут увеличены на тысячу рублей в месяц, - рассказали КП-Иркутск в Социальном фонде России по Иркутской области. - В результате индексации средний размер пенсии по старости в регионе вырастет до 21,7 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Стоит отметить, что в прошлом – 2022 году – выплаты неработающим пенсионерам увеличивали трижды. Как обычно в январе – тогда индексация составила 5.9%. После, в феврале, пенсии были доиндексированы до 8.6% по поручению президента страны. И в третий раз это случилось в начале минувшего лета. Тогда страховые выплаты вновь были увеличены на 10%.

Индексация пенсии в Иркутске 2023: информация для будущих пенсионеров

Важная информация также поступила от Социального фонда РФ по Иркутской области для будущих пенсионеров. Специалисты сообщают, что с 1 января индексируются также и их права.

- Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия, - пояснили в фонде. - Стоимость коэффициента в январе повысилась со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рублей до 7 567,33 рублей.

Индексация пенсии в Иркутске 2023 ежегодная проведена. Если будут дополнительные увеличения выплат, «Комсомолка» о них сообщит.

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Кто может рассчитывать на региональную социальную доплату к пенсии

В Приангарье больше ста тысяч неработающих пенсионеров получают региональную социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее могут те сибиряки, общая сумма материального обеспечения которых не достигает прожиточного минимума. Об этом сообщали в министерстве социального развития, опеки и попечительства в Иркутской области.

Размер ее у каждого получателя разный. Она равна как раз такой сумме, которую необходимо добавить, чтобы выплата получаемая пенсионером была не меньше прожиточного минимума.

НА ЗАМЕТКУ!

Еще индексации с 1 января 2023

С начала года в Иркутской области также проиндексированы меры социальной поддержки, которые зависят от размера прожиточного минимума. Так увеличится ежемесячная выплата при рождении, усыновлении третьего или последующего ребенка. Станет больше выплата и на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. Проиндексирована и выплата пенсионерам за выслугу лет, которые замещали должности на госслужбе – гражданской.

Увеличение размера коснется и ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области, пособия на ребенка, ежемесячной выплата социального пособия, единовременной выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.

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