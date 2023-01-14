Губернатор в тренде. Игорь Кобзев посетил техникум авиастроения и прорисовал интересную перспективу

техникуму хорошо бы усилить производственную базу – поставить новые станки, обновить общежития, корпуса. Фото: Станислав ГОЛЬДФАРБ.

Губернатор в пятницу поздравлял с Днем печати коллектив медиагруппы «Комсомольская правда». Спасибо от всего коллектива «Комсомольской правды». По интонации «прощания» мне показалось, что «расстаемся» ненадолго. И точно, последовало приглашение в субботу встретиться в одном из учебных заведений города Иркутска. «Будет интересно», - сказал губернатор…

И ведь действительно интересно.

Там, где побывал губернатор дело движется быстрее. Фото: Станислав ГОЛЬДФАРБ.

В Иркутске сложилась уникальная ситуация. В Иркутске огромный авиазавод, который выпускает передовые самолеты. Он расширяется и ему нужны квалифицированные кадры. Их готовят в нескольких техникумах, которые, по счастью, сохранились в Иркутске. - А почему бы не замахнуться на авиационный производственно-учебный кластер, - подумал иркутский губернатор Игорь Кобзев и субботним утром приехал в Техникум авиастроения и материалообработки. Интересно должно было быть именно там.

И ведь, как все совпало – накануне в Иркутск приезжал Юрий Борисович Слюсарь – президент Объединённой авиастроительной корпорации. Просто прекрасно – заводу нужны кадры, техникуму хорошо бы усилить производственную базу – поставить новые станки, обновить общежития, корпуса. Поди, заводской гигант поможет, не обеднеет поди?! За заводом ОАК, за ОАК – Ростех. А за Ростехом – большая страна. А техникум даст специалистов минимум по пяти крайне востребованным специальностям. Закольцевалось.

Игорь Кобзев в тренде.

В Иркутске огромный авиазавод, который выпускает передовые самолеты. Он расширяется и ему нужны квалифицированные кадры. Фото: Станислав ГОЛЬДФАРБ.

Завод прекрасный налогоплательщик, тысячи ребят получают востребованные профессии, большинство остается работать в области на том же заводе. Все складывается.

Так уж устроена вертикаль власти – там, где побывал губернатор, дело движется быстрее. Технология не просто работает, а пашет. Все сказанное в протокол, все услышанное в работу. Все пункты розданы персонально, сроки установлены. Теперь, как говорится, поживем – увидим. Конечно, главное чтобы увидеть. Губернатор так «сыпал» федеральными программами, которые должны «с радостью» ожидать иркутский техникум, что уверенность «увидеть» росла с каждым словом.

В фойе техникума интерактивное табло на всю стену. Оно не простое – оно специальное. Кроме красоты и современности, в нем функция помощи – для тех, кто плохо слышит и кто не очень хорошо видит.

«Думают и заботятся» о людях, - подумал я. Губернатор не просто подумал, он потребовал, чтобы ему показали, как это работает. Показали. Он кивнул головой, дескать молодцы. Такое не у всех. Тут же вспомнил под какую федеральную программу, куда с «этим» можно войти и получить дополнительные средства. Приятно, когда человек в тренде.

Губернатор зашел почти в каждый кабинет техникума, затем в общежитие, в его комнаты, в столовку, спортзал, душевые, раздевалки, прошелся по тропинкам территории. Потом короткое совещание с министрами, своими заместителями.

Отдельный разговор с генеральным директор завода депутатом ЗакСобрания Алексеем Вепревым.

В фойе техникума интерактивное табло на всю стену. Фото: Станислав ГОЛЬДФАРБ.

Получается, за два часа утренней рабочей поездки для техникума прорисована новая интересная перспектива. Техникум и так видный, во многих мероприятиях лидирует, а если помогут, а если вольют новые станки и станочки, а если кластер!

Губернатор поехал на следующий объект, суббота ведь, работа в разгаре! Министры тоже отправились по кабинетам оформлять сказанное и увиденное в сухие документы - федеральные программы получат иркутские заявки. Того и гляди всем будет счастье и светлое будущее. Ну, так охота верить в это! Прям вот охота и точка.