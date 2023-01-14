В страшном ДТП погибла вся семья: поезд протаранил машину с родителями и двумя детьми на переезде в Забайкалье

Удар был такой силы, что легковая машина превратилась в груду железа. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Сейчас сложно сказать, по какой причине мужчина за рулем не увидел двигающийся поезд. А может, он надеялся, что успеет проскочить... Но в любом случае четыре жизни уже не вернуть. В ночь на 14 января в машине марки «Honda C-RV» находилась семья - родители и двое детей. На станции Хушенга в Забайкальском крае автомобиль с ними протаранил поезд. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

- Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, - сообщают в ведомстве. - Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Сейчас ведется доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Удар был такой силы, что легковая машина превратилась в груду железа. Выжить в таком ДТП оказалось нереально. Водитель и его семья погибли на месте.

На график движения пассажирских поездов авария не повлияла. Забайкальская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железную дорогу.