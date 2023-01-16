На Иркутской ГЭС побывали журналисты телеканала «Культура»

На Иркутской ГЭС холдинга Эн+ побывали журналисты телеканала «Культура».

Передача «Неизвестные маршруты России» рассказывает об интересных с туристической точки зрения местах нашей страны, которые пока не так широко известны, как разрекламированные курорты. Именно о таких заповедных местах, изюминке каждого региона и рассказывают журналисты федерального телеканала. Побывали они уже в Хакассии, Томской области, Кабардино-Балкарии, а теперь приехали в Иркутск. Здесь снимается сразу два выпуска передачи. Один из первых визитов съемочной группы - на Иркутскую ГЭС (входит в Эн+).

- Мы подумали: как же, приехать в Иркутск и не пойти на ГЭС?, - объясняет Наталья Антропова, шеф-редактор программы «Неизвестные маршруты России». - Всем надоело ходить по ресторанам и известным всем местам. Все хотят уже других развлечений, даже не развлечений, а знаний, потому что сейчас востребованы знания.

Гостям показали щит управления, откуда контролируется работа станции, машинный зал.

Впрочем, для жителей Приангарья этот выбор совсем не удивителен, ведь Иркутская гидроэлектростанция - визитная карточка города и символ легендарного сибирского энергетического каскада. Гостям показали щит управления, откуда контролируется работа станции, машинный зал.

- Мы только что вернулись с открытой части плотины, непередаваемые ощущения, - поделился впечатлениями Максим Привалов, ведущий программы «Неизвестные маршруты России». - Вода фантастического цвета, даже на Мальдивах нет такой красивой, как здесь, - чистейшая. А лопасти, турбины - рядом с ними понимаешь, что ты маленькая песчинка в этой производственной цепи.

На Иркутской ГЭС прорабатывают идею экскурсий для всех, кто интересуется работой уникального предприятия.

Кстати, идею подобных экскурсий для всех, кто интересуется работой уникального предприятия, уже прорабатывают на Иркутской ГЭС. Здесь действительно есть что посмотреть, ведь как и на других станция Ангаро-Енисейского каскада, российский энергохолдинг Эн+ проводит масштабную модернизацию по программе «Новая энергия». Основанная Олегом Дерипаской, компания повышает надежность объектов, а производство электроэнергии становится более экологичным.

- Сейчас мы прорабатываем организацию экскурсий и включение их в туристические маршруты местных туроператоров, рассказала Елена Харламова, руководитель департамента по PR «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в Эн+). - А пока жители и гости города могут посетить сквер Гидростроителей, который образовался исторически при строительстве станции. Компания Эн+ благоустроила его. Сейчас здесь можно познакомиться не только с историей Иркутской ГЭС, но и с любопытными фактами о деятельности гидроэнергетиков всей страны.

Две программы продолжительностью 40 минут, посвященные Иркутской области, выйдут в эфир осенью 2023 года.