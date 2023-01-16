Праздничные будни: кто работает, когда мы отдыхаем

Анна МЕЛЬНИКОВА, заведующая медицинским центром помощи и спасения в Шелехове.

Вся страна в новогоднюю ночь собирается за столом, веселится и отмечает праздник, но есть и те, кто должен работать, чтобы другие могли отдыхать. Мы попросили поделиться впечатлениями о работе в праздники тех, чье дежурство выпало на первую ночь этого года.

Врачи дежурят не только на работе

Анна МЕЛЬНИКОВА, заведующая медицинским центром помощи и спасения в Шелехове:

- В новогоднюю ночь мы с коллегами находились на суточном дежурстве. Это не первый Новый год, который я встречаю на работе. Для нас нет разницы, праздник, выходной или будний день. Врачи несут свое дежурство круглосуточно, причем не только на работе, но и в повседневной жизни.

Сейчас, когда идет «помесь» гриппа и ковида, очень важно быстро диагностировать вирус и оказать помощь пациентам. В нашем центре, построенном благодаря поддержке Олега Дерипаски, для этого созданы все условия: установлено современное дорогостоящее оборудование, работает квалифицированный, опытный персонал.

В полночь мы с коллегами попили чаю, посмотрели из окон новогодний салют - так и встретили 2023 год. Праздничный ужин в кругу семьи состоялся уже 1 января.

Добыча угля не останавливается в праздники

Владимир ФЕДОРЕНКО, начальник службы грузовой работы, экспорта и сбыта ООО «Ирбейский разрез» (Красноярский край):

- Под бой курантов я заступил на смену в качестве дежурного по предприятию. Моей главной задачей было обеспечение бесперебойной работы всего угольного разреза, поэтому сразу после выдачи необходимой документации исполнителям я поехал осматривать горное оборудование, железнодорожный транспорт и станцию погрузки. Днем 1 января проводили инвентаризацию.

Владимир ФЕДОРЕНКО, начальник службы грузовой работы, экспорта и сбыта ООО «Ирбейский разрез» (Красноярский край).

В эту смену на предприятии работало 35 человек. Конечно, каждого при встрече я поздравил с Новым годом и пожелал всего самого лучшего. Хотя для меня лично этот праздник стал скорее условным - просто Земля еще раз обернулась вокруг Солнца. Но есть традиции, и поздравления - часть из них, поэтому я их соблюдаю.

За 11 лет работы на Ирбейском разрезе я впервые встречал Новый год на рабочем месте. В целом смена прошла спокойно, никаких поломок или других внештатных ситуаций не было, поэтому утром 2 января я с чувством выполненного долга и легким сердцем поехал домой поздравлять семью.

Тепло и в домах, и в коллективе

Анастасия СЕРЕДКИНА, начальник смены в химическом цехе ТЭЦ-9 («Байкальская энергетическая компания», входит в Эн+):

- В новогоднюю ночь дежурю третий раз. Для меня такая смена - обычный рабочий процесс. Я работаю в химическом цехе ТЭЦ-9, мои задачи - обеспечение правильного и оптимального режима работы оборудования, организация и обеспечение оптимального водно-химического режима. У нас в цехе находится 4 установки: химводоочистки, конденсатомаслоочистки и две установки подпитки теплосети.

Анастасия СЕРЕДКИНА, начальник смены в химическом цехе ТЭЦ-9 («Байкальская энергетическая компания», входит в Эн+).

Вся эта система служит для обессоливания воды, поступающей из Ангары на ТЭЦ. Если воду не очищать, соли образуют отложения и в конечном итоге вредят оборудованию. Чтобы этого не происходило и ничего не мешало ТЭЦ подавать тепло в дома горожан, мы и работаем круглосуточно.

На работе уже сложилась традиция: мы приносим салаты, детское шампанское. В этот раз под бой курантов начальник смены станции поздравил нас с Новым годом, мы обменялись подарками и вернулись к работе.

Новогодний перерыв на производстве

Роман СТАДНИЧУК, литейщик Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа:

- У нас на заводе не бывает выходных - производство идет круглосуточно. В литейном отделении, где я работаю, расплавленный металл приобретает форму. Мы отливаем из алюминия чушку - слитки от 9 до 12 килограммов. Чушку ИркАЗа используют в самых разных отраслях промышленности.

Я привык работать посменно, поэтому для меня нет особой разницы, на какое число приходится смена. Праздничные ночи на производстве обычно проходят спокойно и ничем не отличаются от обычных.

Роман СТАДНИЧУК, литейщик Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа.

У нас дружный коллектив, мы заранее продумали рабочий праздничный стол. Каждый принес из дома приготовленные блюда и во время технического перерыва мы поздравили друг друга с Новым годом. В полночь по видеосвязи я позвонил жене и детям, поздравил родных с наступившим и вернулся на рабочее место.

Спокойная ночь с лошадьми

Евгений КОЛОМЕЙЧУК, сторож на иркутском ипподроме:

- За пять лет работы на ипподроме я второй раз работал в новогоднюю ночь. Мне нравится в дежурить Новый год - спокойно. 31 декабря на ипподроме было не так много посетителей, около 16 часов разъехались те, кто пришел позаниматься, владельцы лошадей были подольше, последняя машина уехала в половине одиннадцатого.

Специфика такая, что на ипподроме всегда кто-то должен быть, лошадей оставлять одних нельзя. Конюхи у себя в отделениях дежурят, а я здесь на посту, на въезде на ипподром. Иногда бывает, что лошадь ночью заболела, дежурный конюх при обходе это увидел, сообщил владельцу и меня предупредил, что к лошади приедут. И тогда я уже открываю ворота, пропускаю владельца или ветеринаров. К счастью, в этот раз обошлось без происшествий. Президентское обращение послушал, чай попил, вышел салют посмотреть, собакам холодец дал и стал ждать утра.