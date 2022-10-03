В Братске мужчина силой скрутил 10-летнего школьника, ударившего пенсионерку. Рассказываем, на чью сторону встал суд

В Братске мужчина силой скрутил 10-летнего школьника, ударившего пенсионерку. Фото: скрин с видео.

- Марк учится хорошо, перешел в пятый класс, но произошедшее все равно сказывается на его поведении…стремление к чему-либо у ребенка, кажется, вовсе пропало, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» мама школьника Елена Мамонова из Братска. В мае текущего года ее сын стал участником ссоры на детской площадке. Оппонентами выступили не сверстники и даже не задиры из старших классов, а 31-летний мужчина и пенсионерка. Словесная перепалка между 10-летним мальчиком и взрослыми обернулась едва ли не дракой.

Произошедшее на камеру смартфона сняли друзья Марка, а позже видео опубликовали в местном паблике. Только наткнувшись на ролик в сети родители узнали, что стряслось. Сам мальчик не мог отчетливо описать случившееся. На кадрах было видно, как их сын лежит на земле, а в это время его ногой прижимает взрослый мужчина и заламывает руку, будто при задержании опасного преступника. Автор анонимного поста пояснил, что причиной конфликта поколений стала металлическая машинка. Школьник забрался на нее сверху, что не понравилось одной из женщин. Она настаивала - конструкция может сломаться, но в ответ услышала от хулигана отборный мат. Пенсионерка вышла из себя, подбежала к мальчугану, схватила за руку и начала стягивать его вниз. Не на шутку испугавшись, тот попытался вырваться и ударил пожилую даму по лицу. Как признался позже - случайно. Однако этот поступок разозлил уже гулявшего неподалеку с маленькой дочкой мужчину. Он решил проучить Марка, силой скрутив его на глазах у детей и прохожих. Далее на видео слышен диалог:

- Перед тобой женщина, которая годится тебе в бабушки или в мамы, - начал говорить братчанин. – Ты что делаешь, придурок? Она тебя сейчас запросто может сдать в полицию.

- Извините, - тяжело дыша, выдает ребенок.

- Я не буду этого делать, - продолжил сибиряк. - Ты поднял руку на женщину.

- Я не поднимал.

- Ты мужчина или кто? Или ты девочка?

На этом ролик заканчивается. Однако по словам мамы Марка, взрослые решили «воспитать» школьника по полной и вызвали на детскую площадку полицию. Так он попал в отдел МВД, откуда его позже забрал отец. Узнав о подробностях произошедшего, Мамоновы тут же обратились в прокуратуру, где пообещали разобраться в ситуации. Как итог: суд встал на сторону ребенка.

- В защиту прав мальчика прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Братский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав солидарно с ответчиков денежные средства в размере по 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного школьнику.

Однако извинений обидчик ни четверокласснику, ни его родителям не принес.

- Очень хотелось, чтобы мужчина понял, что он был не прав, но тот до последнего стоял на своем, - говорит Елена Мамонова. - Даже планировал подавать в суд на нас. Зачем? Сама не знаю.

Деньги, полученные в качестве компенсации, родители хотят потратить на обследование Марка у узких специалистов в частной клинике. Также впереди его ждет курс консультаций у психолога.

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