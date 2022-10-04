Покупатели переходят на товары российского производства

«Слата» активно подбирает альтернативные позиции взамен уходящих брендов. Фото ООО «Маяк»

Предпочтения покупателей меняются. Одни бренды и торговые марки уходят с рынка, другие испытывают трудности с производством, но товары в полном объеме есть на полках. Торговые сети «Слата» и «ХлебСоль» ищут и находят альтернативные предложения. Это плавный процесс, позволяющий покупателям постепенно переключиться и привыкнуть к новым продуктам.

- Относительно прошлого года мы поменяли около 20% ассортимента, а это почти 1500 наименований, что позволило сохранить товарооборот, - отметил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов. - Категории, в которых была произведена большая ротация позиций, - это алкоголь, соки и вода, кондитерские изделия. На сегодня мы знаем, какие из брендов завершают свой выпуск, но товар в наличии пока есть, так как распродаются остатки. Постепенный выход брендов позволяет нам вводить замену и подбирать аналоги.

Какие предложения появляются

Уход бренда не всегда означает и уход самого продукта, поясняют в сети «Слата». Например, кофе Paulig теперь выходит под новым брендом Poetti, Schweppes - под брендом «RichТоник», а Coca-Cola стала «Добрый Cola».

Также сеть вводит и новые предложения от российских производителей: «Черноголовка» стала выпускать Fantola, а «Очаково» - напитки Cool Cola, Fancy и Street. На полках сети «Слата» появился и новый бренд сока - DaDa, раньше не широко известный в нашей стране.

Далее, если говорить о чае, то рынок покидают бренды Lipton и BrookeBond. Но в России чаще всего только фасуют сырье, и, как уверяют специалисты, предложений на рынке много.

Реже стала появляться на полках популярная жевательная резинка Orbit. Причина в нехватки необходимых компонентов для производства. Но «Слата» и здесь нашла выход - ввела новый бренд «Импульс», расширила линейку вкусов от Dirol.

Ассортимент стиральных средств и порошков тоже заменяется на отечественные аналоги.

Глобальных изменений в поведении покупателей нет

В целом в компании «Слата» не наблюдают глобальных изменений в покупательских предпочтениях. Да, в марте и апреле был повышенный спрос на бакалею и средства гигиены (по отдельным товаром прирост составлял до 50% и более), однако в мае ситуация стабилизировалась.

Отмечается, что растет доля покупателей, обращающих внимание на цены и акции, - усиливается тренд, который наметился в 2021 году.

- Год от года эта категория потребителей растет. Последние события лишь усилили эту динамику. В целом доля промо в сети «Слата» - 25%, товары по акции в чеке составляют 50%, - сказал Сергей Дорохов.

Несмотря на все трудности «Слата» за счет выстроенных адаптационных механизмов оперативно реагирует на незапланированный рост затрат и удерживает показатели рентабельности на приемлемом для компании уровне. На покупателя не перекладывается увеличение издержек, таких как стоимость логистики, дополнительные затраты на поиск и закупку товаров, если есть перебои в работе с традиционными поставщиками, и другие.