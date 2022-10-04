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Общество4 октября 2022 3:21

Покупатели переходят на товары российского производства

«Слата» активно подбирает альтернативные позиции взамен уходящих брендов
Снежанна БЕЛОВА
«Слата» активно подбирает альтернативные позиции взамен уходящих брендов. Фото ООО «Маяк»

«Слата» активно подбирает альтернативные позиции взамен уходящих брендов. Фото ООО «Маяк»

Предпочтения покупателей меняются. Одни бренды и торговые марки уходят с рынка, другие испытывают трудности с производством, но товары в полном объеме есть на полках. Торговые сети «Слата» и «ХлебСоль» ищут и находят альтернативные предложения. Это плавный процесс, позволяющий покупателям постепенно переключиться и привыкнуть к новым продуктам.

- Относительно прошлого года мы поменяли около 20% ассортимента, а это почти 1500 наименований, что позволило сохранить товарооборот, - отметил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов. - Категории, в которых была произведена большая ротация позиций, - это алкоголь, соки и вода, кондитерские изделия. На сегодня мы знаем, какие из брендов завершают свой выпуск, но товар в наличии пока есть, так как распродаются остатки. Постепенный выход брендов позволяет нам вводить замену и подбирать аналоги.

Какие предложения появляются

Уход бренда не всегда означает и уход самого продукта, поясняют в сети «Слата». Например, кофе Paulig теперь выходит под новым брендом Poetti, Schweppes - под брендом «RichТоник», а Coca-Cola стала «Добрый Cola».

Также сеть вводит и новые предложения от российских производителей: «Черноголовка» стала выпускать Fantola, а «Очаково» - напитки Cool Cola, Fancy и Street. На полках сети «Слата» появился и новый бренд сока - DaDa, раньше не широко известный в нашей стране.

Далее, если говорить о чае, то рынок покидают бренды Lipton и BrookeBond. Но в России чаще всего только фасуют сырье, и, как уверяют специалисты, предложений на рынке много.

Реже стала появляться на полках популярная жевательная резинка Orbit. Причина в нехватки необходимых компонентов для производства. Но «Слата» и здесь нашла выход - ввела новый бренд «Импульс», расширила линейку вкусов от Dirol.

Ассортимент стиральных средств и порошков тоже заменяется на отечественные аналоги.

Глобальных изменений в поведении покупателей нет

В целом в компании «Слата» не наблюдают глобальных изменений в покупательских предпочтениях. Да, в марте и апреле был повышенный спрос на бакалею и средства гигиены (по отдельным товаром прирост составлял до 50% и более), однако в мае ситуация стабилизировалась.

Отмечается, что растет доля покупателей, обращающих внимание на цены и акции, - усиливается тренд, который наметился в 2021 году.

- Год от года эта категория потребителей растет. Последние события лишь усилили эту динамику. В целом доля промо в сети «Слата» - 25%, товары по акции в чеке составляют 50%, - сказал Сергей Дорохов.

Несмотря на все трудности «Слата» за счет выстроенных адаптационных механизмов оперативно реагирует на незапланированный рост затрат и удерживает показатели рентабельности на приемлемом для компании уровне. На покупателя не перекладывается увеличение издержек, таких как стоимость логистики, дополнительные затраты на поиск и закупку товаров, если есть перебои в работе с традиционными поставщиками, и другие.

БИЗНЕС-ПРЕСССлата — сеть супермаркетов