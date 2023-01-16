Наложили три шва: в Иркутске мальчик решил проверить прилипнет ли на морозе его язык к столбу

Врачи в Иркутске помогли мальчику, прилипшему языком на морозе к железобетонному столбу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Неужели язык действительно может прилипнуть к столбу на морозе?» - такая мысль появилась в голове 10-летнего мальчика в Иркутске во время одной из прогулок. И школьник решил провести «эксперимент». Какого же было его удивление, когда действительно язык прилип. Звать никого на помощь он не стал. С проблемой «отцепления» также справился сам.

- Прилип по-настоящему и еле-еле отодрал себя, даже пальцем отковыривал, шел домой, а вся дорога была в крови, - вспоминает свое «приключение» юный иркутянин.

Родителям о своем приключении поведал после того, как они увидели много крови в раковине. Когда увидели язык своего сына, поняли, что без помощи медиков тут не обойтись, помчались в больницу.

- Мы пока ехали пока в больницу, вспоминали, случалось ли с нами такое в детстве, - поделился с сотрудниками Ивано-Матренинской детской больницы отец мальчика. - Мы с мамой ходили в одну группу в детском саду, и я вспомнил, что тоже попробовал кончиком языка лизнуть перила на горке и прилип, но не сильно, оторвал без особых проблем.

Оказалось, что и мама точно также экспериментировала в детстве. Но прилипла не так сильно. Разъединение с ледяной поверхностью прошло без травм. Помогли слюни. А вот у сына без медицинских манипуляций не обошлось. Врачи при осмотре обнаружили на языке две рвано-ушибленные раны. Медикам пришлось наложить на языке три шва.

- Теперь вся семья с опытом, - отметил папа. – Главное, что нам оперативно помогли врачи, приняли, зашили быстро и аккуратно.

Как пояснила пресс-службе Ивано-Матренинской больницы дежурный врач кабинета экстренной стоматологии, челюстно-лицевой хирург Елена Игоревна Занданова, школьника отпустили на амбулаторное лечение домой. Наблюдаться будет дальше по месту жительства. А за страдания прописали ему мороженое.

- Мы же прикладываем к местам ушиба и гематомам холод, чтобы снять отек, которым обычно сопровождаются травмы, - рассказала врач. - А для языка лучший холод – мороженое, но, конечно, в ограниченном количестве.

Дело, это, кстати, было в субботу, 14 января. И в тот день в «Матрешке» это был уже второй пациент за сутки с «прилипшим языком». Первый отделался легким испугом. У него повредились только поверхностные слои эпителия. Обошлось без швов, потребовалась только антисептическая обработка.

НА ЗАМЕТКУ!

Советы от врачей Ивано-Матренинской детской больницы

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