Соседка пожаловалась на запах: без вести пропавшую 34-летнюю женщину нашли спустя месяц поисков

Без вести пропавшую 34-летнюю жительницу Братска нашли мертвой Фото: Олег ЗОЛОТО

«Внимание, пропал человек!» - около месяца волонтеры не прекращали распространять ориентировки с приметами неожиданно исчезнувшей 34-летней жительницы Братска. Брюнетка ростом 170 сантиметров и прямыми волосами до плеч, по информации друзей и родственников, ушла из дома 15 декабря. После чего она перестала выходить на связь. Осложняло ситуацию то, что проживала сибирячка одна.

До последнего родственники и друзья надеялись, что женщину найдут живой и здоровой, но после новогодних праздников стало известно, что правоохранители остановили поиски.

Ориентировка с приметами женщины.

- Без вести пропавшая жительница Братска найдена мертвой, - подтвердили данные в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, обнаружили тело братчанки в собственной квартире. На характерный запах пожаловалась соседка. По какой причине близкие женщины при поисках не осмотрели ее место жительства, пока неизвестно.