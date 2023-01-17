Леонид ФРОЛОВ: Мы удержим курс на социально ориентированное развитие района, несмотря ни на что

Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Фото: пресс-служба администрации Иркутского района.

На итоговую пресс-конференцию мэр Иркутского района Леонид Фролов пригласил журналистов в Дом культуры поселка Молодежного. Глава района, который, как всегда, выглядел энергичным и собранным, отметил, что это символично: 2022 год был объявлен президентом Годом культурного наследия народов России.

- Мы пригласили вас в новый, современный Дом культуры поселка Молодежного, - открыл встречу Леонид Фролов. - В 2022 году территории исполнилось 85 лет, при этом район прирастает жителями и молодеет. Люди переезжают к нам, число культурных и социальных объектов растет.

- Иркутский район в последние 5 - 7 лет заслужил репутацию места для комфортной и стабильной жизни, площадки активного возведения социальных объектов. Получится ли сохранить такую репутацию в ближайшие год-два?

- Пока я работаю, эта стратегия будет реализовываться! Мы планируем держаться выбранного курса, несмотря ни на что.

- Район активно населяется, есть проблемы с нехваткой социальных учреждений. Что сделано и что планируется на 2023 год? Времена непростые.

- Во-первых, мы привыкли решать трудные задачи. Главное - это строительство детсадов и школ. У нас сейчас по району на очереди в детсад 4500 детей. Если мы будем ждать лучших времен, не строить сады, то ребятишки уже в школу пойдут. Вот и решаем, засучив рукава.

Совместная инсталляция «Родное село». Фото: пресс-служба администрации Иркутского района.

Идет строительство детсада в Усть-Куде. В этом году сдадим школу в ЖК «Современник», готовимся к строительству самого большого в районе садика и школы в икрорайоне Березовом. Готовы проекты на 9 школ и 10 детсадов. Уже готова проектная документация по школе в Оёке на 950 мест. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации СОШ на 1550 мест в поселке Маркова и продолжится работа по детскому саду на 490 мест. Планируется строительство школы на 960 мест в селе Оёк. Запланированы работы по проектированию и строительству школ и детских садов в деревнях Сосновый Бор, Горяшина, Столбова, Карлук. В селах Хомутово и Мамоны.

Настоящий прорыв в сфере здравоохранения: за два года в Иркутском районе построили и открыли в разных поселениях 12 ФАПов, останавливаться не собираемся. Вводим 4 амбулатории: в Малом Голоустном, Урике, Куде и в Березовом. Две поликлиники на 350 мест каждая запланированы на 2023 год - в Хомутово и Маркова. В районе работает целевая программа по обучения среднего медицинского персонала.

- Район всегда активно помогал различным категориям граждан, сейчас актуальная тема - мобилизованные и их семьи. Чем район помог, помогает, планирует помогать?

- Конечно, мы не можем оставить наших ребят и их семьи без поддержки. На сопровождение нами принято 372 семьи, в том числе семьи, проживающие на территории Иркутского района, чьи мужчины были мобилизованы военными комиссариатами Иркутской области и РФ. Кроме того, в районе работают 22 центра сбора гуманитарной помощи, которой отправлено уже более трех тысяч тонн: индивидуальные аптечки, гигиенические комплекты, фонари, батарейки, вещевые наборы - все необходимое. Сейчас готовим к отправке еще один гуманитарный груз с техническими средствами.

- Как вы сами неоднократно говорили, сила района - это люди. Кто за прошедший год отличился, кто запомнился, кого можно назвать человеком года, сердцем Иркутского района?

- Прежде всего хочется отметить наших мобилизованных, добровольцев, контрактников -участников СВО. Например, 59-летний Владимир Кочнев из Урика отправился на Донбасс добровольцем. Ну и, конечно, в каждом нашем муниципалитете много достойных людей. Вот, например, семья Екатерины и Николая Злыгостевых из села Парфеновка. Эти родители воспитывают пятерых сыновей, младшие тройняшки родились в 2022 году.

В прошедшем, юбилейном для Иркутского района году, мы отметили наших замечательных селян, вручили награды, отметили и тех, кто стал лучшим по профессии: подвели итоги конкурсов «Учитель года», «Лучший полицейский» и других. Хоть каждого называй, у нас все достойны: работники сельского хозяйства, директора школ, учителя, тренеры… Они и есть сердце района.

- Бытует мнение, что люди в районе не такие активные и инициативные, как городские... Ваше мнение?

- Наши люди не просто активные, а еще очень добрые и отзывчивые! Что бы ни случилось, достаточно «стукнуть в окошко». Активно подключаются к оказанию помощи, будь то соседи, попавшие в беду, наведение порядка на своей территории или участие в мероприятиях.

Встреча с журналистами в новом, современном Доме культуры п. Молодежный. Фото: пресс-служба администрации Иркутского района.

Например, среди молодежи много волонтеров. Работают по всем направлениям: экологическое, социальное, гражданско-патриотическое, культурное. Отмечу, например, 19-летнего Максима Пальчикова из Грановщины, одного из самых активных наших волонтеров. Мы не устаем благодарить волонтеров: вручаем благодарности, в том числе областные, всероссийские. Чикишева Марина из Маркова и коллектив ООО «Сибирская нива» (руководитель Елена Скворцова) получили медаль «Мы вместе» от президента страны.

Еще один яркий пример - активное участие населения в марафоне «Доброе дело», который мы запустили три года назад, а также во Всероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе. Также, не могу не отметить самую активную часть населения - наших пенсионеров. Председателей советов ветеранов знают все, они моя самая скорая помощь для решения социальных проблем на селе.

- В прошлые годы вы немало внимания уделяли восстановлению церквей, можно ли жителям района рассчитывать на духовную составляющую вашей стратегии развития района в ближайшем будущем?

- Мы помогали в восстановлении храмов и продолжим помогать, хотя это бывает и непросто. В Молодежном сколько лет в плачевном состоянии находился Свято-Георгиевский храм! Но мы собрались, объединились и восстановили. Да у нас в районе фактически свое «Золотое кольцо». Столько уникальных церквей и храмов! В Оёке церковь Успения Пресвятой Богородицы - памятник истории и культуры 1812 - 1845 годов, Спасский храм в Урике, постройка которого датирована 1771 годом! Церковь Казанской иконы Божией Матери, со сложной трехвековой историей. Большинство из них нуждается в восстановлении. Есть возможность — поможем, нет возможности - изыщем все варианты, - подчеркнул мэр.

Что ж, 2022 выдался тревожным и породил неуверенность в завтрашнем дне. Однако, как отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов, год был стабильным в плане развития района и бюджета муниципалитета. Добавим, что на вопросы о перспективах мы получили уверенные и однозначные ответы, что отрадно.

Вместе с журналистами мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава Молодежного МО Александр Степанов под руководством дизайнера Дома культуры Натальи Ленской создали инсталляцию «Родное село». Сейчас она украшает Дом культуры.