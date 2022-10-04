Щенячий кутюр. Ветеринары из Иркутска рассказали о самых опасных бьюти-процедурах для собак

Ветеринары из Иркутска рассказали о самых опасных бьюти-процедурах для собак Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Цветное окрашивание? Легко! Стрижка? Выбирайте модель в журнале. Педикюр, а точнее «когтитюр» с покрытием? И эту услугу любимому питомцу сделают в груминг-салоне. Бьюти-процедуры для собак и кошек – это уже целая индустрия. Любой каприз за ваши деньги. И на каждый товар есть свой купец. Новомодные услуги пользуются гиперпопулярностью. Вот только не все хозяева четвероногих в курсе, что красота – страшная сила. Некоторые манипуляции животным делать категорически противопоказано! Какие игры с имиджем «хвостика» опасны для его здоровья, «Комсомолка» разобрала с ветеринаром-травматологом Александром Тихенко и ветеринаром и грумером Юлией Трусовой.

Постричь нельзя помиловать

Где ставить запятую? Когда за окном жарит +30 градусов и выше, ответ приходит сам собой. Как не пожалеть любимца-шпица и не отвести на стрижку? Он же шерстяной шар во плоти! Вот и бедный песель от зноя забился в углу… Тут-то человеку и приходит идея побрить питомца под «0,2»...

- Животное без шерсти становится беззащитным перед окружающей средой, - объясняет Юлия Трусова. – Днем собака рискует получить тепловой удар и ожоги, а вечером быть покусанной комарами, слепнями и оводом. Кроме того, солнечные лучи могут стать причиной рака кожи. – Для нас, ветеринаров, «покороче» является стоп-словом. Стрижка – гигиеническая процедура. Она предполагает укорачивание шерсть лишь в определенных местах и только по краю.

Мытье собаки желательно доверять только профи, но если питомец испачкался - водных процедур не избежать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А к некоторым породам собак вообще категорически запрещено подходить с ножницами. Это немецкая и бельгийская овчарки, сибирский хаски, аляскинский маламут, бордер-колли, золотистый ретривер, такса, лабрадор, ретривер, мастифы, бладхаунд, и так называемые водяные породы. Они лишаются защитной воздушной прослойки, которая спасает от холода и жары. У отрастающих волос меняется структура. Шерсть теряет самоочищающиеся свойства и никогда не становится как прежде.

Кроме того, особое внимание - «аристократам». Мальтезе, бишон-фризе, пудель, ши-тцу, ирландский спаниель, шпиц, йоркширский терьер можно стричь, но никакой машинки! Такое варварство может стать причиной полного облысения. Эти представители «голубых кровей» к облысению подвержены генетически. А из-за машинки повреждается волосяной фоликул.

Совет:

- Начинайте приучать щенка стричься с 4 месяцев, - говорит Юлия Трусова. - Он не должен бояться незнакомца с ножницами, фена. И еще. Помните, профессиональная стрижка – гарантия качественной работы. А для экономии хозяин в любое время может пройти необходимые курсы.

«Когтитюр» жизненно необходим

Понятно сразу, что эта процедура не из разряда прихоти. И делать надо также часто, как женщины «ноготочки», не экономить.

- Летом когти у собак стачиваются во время прогулок по камням или асфальту, поэтому обрезка когтей необходима реже, - говорит ветеринарный врач хирург-травматолог, рентгенолог «Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных» Александр Тихенко. – «Звоночком» служит характерное клацанье по твердой поверхности. Обычно этот момент наступает в среднем раз в 2-4 недели.

Важно! У некоторых псов на задних лапах есть так называемые прибылые пальцы (рудимент расположен выше ступни – прим. Ред.) О них часто забывают, из-за чего отросший коготь врастает в подушечку. Запущенная ситуация заканчивается хромотой, болями, воспалением, нагноением и даже искривлением позвоночника. В худшем случае питомца придется спасать хирургам.

"Как вам мой когтитюр?" (Так выглядят накладки на когти. Это в разы безопаснее удаления когтей.) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет:

- Никогда не используйте обычные маникюрные или другие домашние ножницы! – говорит Александр Тихенко. - После них когти будут слоиться. Купить когтерез можно в любом зоомагазине и делать процедуру самим дома. Так дешевле. Только обратите внимание на сосуды. Они проходят как раз внутри когтей. Резать надо там, где они заканчиваются. У животных с белыми когтями видно на просвет, где. А с черными лучше обратиться в первый раз к специалисту, чтобы он показал оптимальную длину. Если все-таки случайно обрезали лишнее и пошла кровь, не бойтесь. Обработайте дезинфицирующим средством. А в следующий раз делайте когтитюр уже осторожнее. И еще совет: вырывать кошкам когти, как многие, делают, крайне опасно. Вы спасаете себя от царапин, но наносите непоправимый вред животному. Большинство ветеринаров такую процедуру уже ни за какие деньги делать не согласятся.

Глиттер-тату и стразы – красиво, но небезопасно

Бабочки, цветочки и даже павлиньи перышки… Встречали на улицах собак с блестящими рисунками на ушах или ногах? Глиттер-тату – ультрамодно. С помощью трафарета на кожу или коротко стриженную шерсть грумер наносит клей, после чего посыпает участок глиттером, блестками. Стоит услуга порядка 3000 рублей, но многие хозяева не скупятся.

- Хотелось бы напомнить владельцам четвероногих, что гипоаллергенного клея не существует, - объясняет Александр Тихенко. – Может, реакции и не случиться, а может – наоборот, и сильная.

А еще опасайтесь страз. Особенно, если о сердечке или цветочке на ушке, вы не просили…

- В практике был такой случай: женщина обратилась к грумеру за стрижкой, а ее собаке в подарок сделали небольшую татуировку из страз, - рассказывает Юлия Трусова. – Вскоре хозяйке пришлось обратиться в ветклинику. Выяснилось, что грумер поранила животное, и чтобы избежать выяснения отношений, скрыла порез блестками. Стоит ли говорить, что это привело к нагноению?

Совет:

- Глиттер-тату намного безопаснее, чем выбривание, - говорят ветеринары. – Вырезать рисунки на боках тоже модно. Но опасно повреждением фолликула, ожогами и раком кожи. Хотя и выбривание и глиттер-тату лучше не делать.

Резинки и заколки с глаз долой

Йорчик с хвостиком – ну милота же! Да. Только и она таит опасность.

- Прически в виде хвостиков и косичек не возбраняются, если эти самые хвосты и косы правильные, - объясняет Юлия Трусова. – Животное не должно чувствовать дискомфорт от стянутой шерсти. Чаще всего заводчики йоркширских терьеров пользуются мелкими силиконовыми резинками. Один совет - пучок должен завязываться ближе к краю волоса, а не у макушки.

Заколки абы какие тоже не подойдут. Важно, чтобы аксессуар подходил животному по размеру. И ни в коем случае не крепите его на ухо или у самых глаз.

- Советую отказаться от украшений владельцам четвероногих, которые обожают есть всякую несъедобную всячину, - продолжает ветеринар-грумер. – Если собака замечена за подобным, то, скорее всего, и безделушка отправится прямиком в пасть. И вечер придется провести в ветклинике.

Совет:

- Избегайте заколок с металлическими креплениями и зажимами, - говорит Александр Тихенко. - Они травмируют волоски, а это грозит опять же облысением. Более безопасны пластмассовые аналоги. А также откажитесь от украшений, покрытых слоем глиттера или блесток, которые осыпаются в глаза или попадают в нос.

Стильное окрашивание категорически разрешается

Креатив, как ни странно, совершенно безопасен, уверяют специалисты. Но! Предварительно краску лучше протестировать. Стоит ли говорить, что такие манипуляции могут быть доверены только мастеру.

- Ветеринары относятся к этому лояльно, - признается Александр Тихенко. – Собачка выглядит интересно, хозяин доволен. Однако минус все же есть. Если на тонированном участке кожи, к примеру, появится сыпь, дерматологу будет в разы сложнее поставить верный диагноз.

Но окрашивание, обратите внимание, не для всех. Всех собак, кого нельзя стричь, нельзя и окрашивать. К примеру, у тех же хаски краска будет держаться, пока полностью не обновиться шерсть, а это занимает месяцы.

Совет:

- Разноцветные мелки и фломастеры, специально созданные для яркого груминга, можно приобрести в любом маркетплейсе, - дают лайфхак ветеринары. - При этом смоется это чудо после первого же дождя. Это удобно в случае, если имидж нужно сменить на пару дней, для праздника или выставки. Но! Имейте в виду, краска с песика может плавно перекочевать на диван, одежду и стены…

КСТАТИ

Одеваемся к зиме

Костюмчики, тапочки и шапочки – выбор, чтобы пережить зиму с комфортом в зоомагазинах предостаточный. Однако есть мнение, что одежка для животных противоречит природе, мол, нарушает естественный теплообмен, а это плохо.

- Утепляться зимой полезно, - успокаивает Александр Тихенко. – Речь идет о породах с короткими лапами, чьи грудная клетка и живот находятся близко к промерзшей земле. Также переохлаждению подвержены охотничьи собаки, лысые или бесшерстные и декоративные.

И пинетки не забудьте. Обувь защищает лапы, не только от снега, но и от «химии», которой обрабатывают дороги в гололед.

Есть несколько простых правил при подборе наряда для питомца. Попросите консультанта помочь подобрать размер. Слишком свободные, как и тесные станут причиной дискомфорта. Обратите внимание на застежки и крепления. Они должны находиться в районе позвоночника. Материалы – только крепкие и качественные, иначе собака может перегреться или замерзнуть. Что касается украшений – их количество должно быть минимальным.