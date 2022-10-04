Хозяйка придорожного кафе под Читой бесплатно накормила мобилизованных горячим обедом

Майя Цыренова - хозяйка придорожного кафе, которое стало центром сбора гуманитарной помощи. Фото из личного архива героини публикации.

Майя Цыренова – владелица придорожного кафе в поселке Песчанка Забайкальского края. В субботу, 1 октября, женщина вместе со своими поварами готовилась к началу рабочей смены. Дел было много. Нужно было сделать заготовки, нарезать салаты, поставить пирожки в духовку и решить другие организационные вопросы. Еще бы! Ведь буузная на Агинском тракте уже несколько лет пользуются особой популярностью среди дальнобойщиков, местных жителей и просто автолюбителей, которые заезжают сюда, чтобы подкрепиться по пути до Забайкальска или Хабаровска. Накормить нужно всех! Неожиданно привычный распорядок нарушил телефонный звонок.

- В седьмом часу утра мне позвонила незнакомая женщина. Она рассказала, что ее брата мобилизовали и сейчас она ждет его вместе с другими мужчинами возле войсковой части, которая находится в нескольких метрах от нашего кафе, - рассказывает хозяйка кафе Майя Цыренова. - Они ехали с Нерчинско-Заводского района, а это далеко - около 16-ти часов. Ясно, что ребята замерзли и проголодались. Извиняясь за беспокойство, она попросила меня открыть кафе и напоить мобилизованных горячим чаем.

Буузная на Агинском тракте уже несколько лет пользуются особой популярностью среди дальнобойщиков, местных жителей и просто автолюбителей. Фото из личного архива Майи Цыреновой

Майя моментально откликнулась на просьбу. Но решила не просто организовать для ранних гостей чай, а накормить их настоящим обедом. Причем совершенно бесплатно! За считанные минуты женщина и ее сотрудники накрыли столы примерно для 30-ти мобилизованных и принялись угощать их горячим лагманом и пирожками.

Вскоре в добром поступке хозяйки заведения в социальных сетях рассказала та самая сестра одного из мобилизованных. Женщина отметила, что такой жест со стороны заведения поднял дух мужчин, вселил в них уверенность и чувство того, что они небезразличны людям и их ждут обратно. А после того как пост разошелся по интернету, в придорожное кафе начали обращаться с предложениями о помощи военным многие.

- Позвонила женщина из Москвы, - рассказывает Майя Цыренова. - Она бывшая жительница Читы. Перевела мне 3000 рублей, попросила отдать мобилизованным. Я эти деньги передала в волонтерскую организацию, которая закупает необходимые вещи и отдает их тем, кто сейчас отправляется в зону спецоперации. Вот они недавно мне чек прислали, отчитались, что приобрели одному мужчине спальник. А вчера наш арендодатель заезжал, оставил 2000 рублей, чтобы мы и дальше кормили мобилизованных. Еще одна женщина из Читы приезжала, передала 5000 рублей. Говорит, я помочь хочу и знаю, что вы распределите их правильно. На эти деньги приобрели продукты и посуду и тоже передали волонтерам.

Несмотря не неожиданную возросшую популярность, Майя не считает свой поступок каким-то особенным. Женщина и дальше готова помогать мобилизованным, если это потребуется.

- Если я могу хоть чем-то помочь своим землякам, то почему бы это не сделать?, - считает хозяйка кафе. - Если даже понадобится им здесь ночевать – пусть ночуют. Приютим сколько сможем. У меня самой мобилизовали родных. В одном районе призвали брата, с другой деревни - зятя. И когда я увидела этот автобус с военными, первым делом подумала о них. Ведь, возможно, кто-то также поможет и им. Напоят горячим чаем или поделятся какими-то вещами.

Народное движение в поддержку призванных по мобилизации растет. Накануне, в Улан-Удэ девушки-добровольцы организовали сбор средств и налепили почти тысячу бууз. Еще две с лишним тысячи добавили предприниматели. А на прошлой неделе «КП-Иркутск» рассказывала историю о сотрудниках одного из туристических магазинов Читы, где бесплатно раздают амуницию для мобилизованных.

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