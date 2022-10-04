«Бегите из этой квартиры, иначе вынесут вперед ногами». Как семья из Ангарска делила жилье с духом умершей хозяйки

«Бегите из этой квартиры, иначе вынесут вперед ногами». Как семья из Ангарска делила квартиру с духом умершей хозяйкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Странные звуки, плохое самочувствие и ночные кошмары. Это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться семье Шамаловых (фамилия и имена изменены по просьбе героев публикации – прим. ред.) после переезда в новую квартиру. Алексей и Екатерина из Ангарска поженились в 2015 году и сразу же решили обзавестись собственным жильем. Квартиру пара искала двухкомнатную, так как вскоре должен был появиться малыш.

ПЕРЕЕЗД, НОВОСЕЛЬЕ И РОДЫ

- Вариантов рассматривали очень много, - вспоминает Екатерина. - Что-то не подходило по стоимости, что-то по расположению. Оставшиеся исключали после просмотра вживую. Но однажды наткнулась на объявление: косметический ремонт, 3 этаж из 5, чистый подъезд, доброжелательные соседи, в доме магазин, во дворе парковка, в паре шагов автобусная остановка. При этом цена была приятной. Не ниже рыночной, но без переплаты, которую часто дерут хозяева за оставленную мебель или свежие обои и теплый пол.

Когда супруги договорились о встрече с продавцом и приехали по адресу, их встретила семейная пара в возрасте чуть за 50. Рассказывая о квадратных метрах, женщина упомянула, что после удачной сделки они с мужем собираются переехать в другой город.

- С первого взгляда нас все устроило, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» Екатерина Шамалова. – Особенно выгодно квартира выглядела на фоне других, да и времени на долгие размышления не было – через несколько месяцев намечались роды.

Сразу же после покупки счастливые молодожены переехали в новую квартиру, отпраздновали новоселье, а вскоре и рождение первенца. Однако примерно через полгода появились первые проблемы. Молодые родители стали чаще ловить себя на ссорах и скандалах. Казалось, что атмосфера никогда не переставала быть напряженной. Но это ведь реалии отношений, с кем не бывает?

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

- Когда я почувствовала, что с квартирой что-то не так? Вечером мы сидели с подругой на кухне, как из ванной донесся отчетливый стук. Оказалось, что с металлической угловой полки упала одна из моих баночек с маской для лица. Сама я отчетливо помнила, что положила ее ближе к стене. Устроила допрос мужу – он не трогал. Сын никогда бы не дотянулся. Тогда я не на шутку испугалась. Больше одна я там никогда не оставалась. Сутки через трое, как муж на смену, мы - к моим родителям.

К слову, старший ребенок Екатерины и Алексея, по словам родителей всегда чувствовал себя хорошо, хоть и болел часто. Но вот когда родилась дочь, семья потеряла сон.

- До 5 месяцев она отказывалась спать в кроватке – только на руках, - вспоминает женщина. – Как только пробовала уложить хотя бы рядом с собой, начинался страшный крик.

Ко всему этому прибавилась еще одна неприятность. Очередной визит к врачу показал, что у самой женщины серьезно ухудшилось здоровье.

- Я свалила это на недавние роды и перестройку организма, - вспоминает сибирячка. - Соблюдала все наставления медиков, пила таблетки, проходила обследования, но улучшений не наблюдалось. Тогда меня поставили перед фактом – нужна операция.

«БЕГИТЕ ИЗ ЭТОЙ КВАРТИРЫ...»

Взволнованная ангарчанка не знала, что ей делать. Она не понимала, почему напасти будто сыплются на голову ее семье. Тогда она решила обратиться к экстрасенсу, которая не раз помогала ее родственникам и друзьям.

- Ехать было нужно далеко, в другой район, живет та женщина в деревне. Меня заранее предупредили, что во время поездки в руке нужно держать монетку, чтобы потом гадалке отдать. В дороге провели почти 4 часа, так еще и около часа ждали своей очереди – желающих попасть к ней очень много, - вспоминает Екатерина Шамалова. – Попали все-таки на прием, даю ей монету, а она мне с ходу выдает: «Бегите из этой квартиры, иначе вперед ногами вас из нее вынесут». Сказала, что бабуля, самая первая хозяйка, там умерла. Ни злая, ни добрая, а жить людям до сих пор мешает.

НИКТО НЕ УЖИВАЕТСЯ

Через пару недель нехорошую квартиру супруги уже подготовили к продаже. Осталось лишь собрать кое-какие документы.

- Пошла я куда-то за очередными бумажками. Кажется, это был ЖЭК. Называю адрес, а женщина посмотрела на меня и говорит: «Мда, никто что-то в этой квартире не уживается». Глаза у меня тут же округлились. А она продолжила: «Только один владелец больше 11 лет жил, а все остальные по 2-3 года максимум и съезжают».

К слову, новый хозяевами квадратных метров с «соседями» стала пожилая пара. С момента продажи прошло 4 года, но продолжает ли там кто-то жить, старые жильцы не знают. Сами Шамаловы переехали за город, где построили частный дом. Новый. И уже точно без привидений.