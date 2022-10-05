Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 9:30

Дорога, дорога, ремонта бы немного…

После дождливого лета некоторые пути на севере Приангарья размыло, ездить стало невозможно. Заботы о них взяло на себя ООО «Газпром Инвест» «Иркутск»
Наталья КРАВЧЕНКО
Наталья КРАВЧЕНКО
Павел ШКИТИН, директор филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото компании.

Павел ШКИТИН, директор филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото компании.

Север Иркутской области. Поселок Магистральный. Небольшой и уютный. По данным последней переписи населения, здесь проживает чуть больше шести тысяч человек. Дом культуры, детские сады, красивые современные школы - социальная инфраструктура в полном порядке, чего не скажешь о дорожной.

Есть только направления

Сергей Насонов живет в Магистральном 20 лет. Давно и активно, что называется, стучится во все двери, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой точки решение проблемы. Даже президенту писал. Говорит, от отчаяния. А как быть, если, к примеру, нужна медицинская помощь, а до соседнего Усть-Кута (тут около 200 километров) ехать шесть-семь часов. И это на внедорожнике. На седане даже и пытаться не стоит.

- Я сам каждый год по два раза езжу с дочкой по этой дороге в Братск: весной и осенью ездим к стоматологу, - рассказывает Сергей Насонов. - Первый раз выехали 24 марта, сошел снег, я пришел в ужас от дороги. Написал письмо президенту. Пытался что-то расшевелить по этому вопросу. Получил ответ, что письмо президенту рассмотрено, отправлено в администрацию. Весной и началось мое «противостояние». Осенью здесь сделали кусочек асфальта, а весной стало еще хуже, чем было до асфальт. Куда-то все уплыло, растворилось. С той поры тишина и покой. Ни от кого никакой инициативы, были только отписки.

Дорога, дорога, ремонта бы немного… Фото: Иван Янкевич.

Дорога, дорога, ремонта бы немного… Фото: Иван Янкевич.

Подключились газовики

Лето 2022-го выдалось аномально дождливым. Дороги размыло окончательно. Обильные осадки не погасили пыл местных жителей - возмущение нарастало. К решению проблемы подключилась компания «Газпром Инвест» «Иркутск». Состоялась встреча представителей компании с активистами и администрацией района. Мэр территории Сергей Швецов говорит, что тогда-то и наступил переломный момент. Решение хронической проблемы стало обозримым.

- Была встреча газовиков - «Газпром Инвест» «Иркутск», Павел Шкитин - определили, что содержание и восстановление дороги передают в ответственность газовиков. 15 августа я попытался убедить Шкитина приехать сюда и посмотреть, что творится, - поясняет Сергей Швецов. - Шкитин четко объяснил, что 29 июня заключили документально с областью, что «Газпром Инвест» «Иркутск» берет на себя эти дороги. Понятно, что люди реагируют очень эмоционально. Газовики сказали, что заходят, мы даже голосовали, с какого участка начать: в первую очередь решили сделать Магистральный - Окунайский. Он как сказал, так и было: буквально назавтра (после первой встречи) работали 12 самосвалов, грейдеры, бульдозеры работали, каток. Я сам на этой дороге был. Он выполнил: сказал и сделал. От Окунайского в Карам тоже занимается. Сказал, что «Газпром Инвест» «Иркутск» и дальше будет дорогу содержать - обслуживать, подсыпать, выравнивать, грейдировать.

Участок дороги Окунайский - Магистральный. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки, что не повлияло на качество и первый блин вышел не комом. Прошел месяц, а местные водители до сих пор изумляются тому, что теперь здесь можно не ползти, лавируя между ямами и выбоинами, а вполне себе ехать. С комфортной скоростью.

- Ездили 15 - 20 километров в час, а сейчас 80. Я не обманываю - вот двигаемся. Да и все тут двигаются, - говорят водители.

После дождливого лета некоторые пути на севере Приангарья размыло, ездить стало невозможно. Заботы о них взяло на себя ООО «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

После дождливого лета некоторые пути на севере Приангарья размыло, ездить стало невозможно. Заботы о них взяло на себя ООО «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

Расчищают путь из Усть-Кута в Магистральный

А дальше «Газпром Инвест» «Иркутск» взялся за решение особенно сложной проблемы - дороги Усть-Кут - Магистральный. Из-за аномально дождливого лета она полностью пришла в негодность. Доходило до того, что сообщение здесь и вовсе останавливали. А это уже режим ЧС. Глава Магистрального городского поселения Павел Егоров говорит, всем было очевидно, что задача нетривиальная. Однако и медлить было нельзя.

- Мужики эти приехали, газовики, посмотрели, собрали ресурсы - и пошла работа! - восклицает Павел Егоров.

Это единственная автомобильная артерия, соединяющая поселок Магистральный и город Усть-Кут. Чтобы обеспечить здесь бесперебойное движение, первичный этап ремонта необходимо провести максимально быстро. Сейчас работы здесь ведутся в две смены - в дневную и ночную.

Первоочередная задача - отремонтировать на этом участке 40 километров дороги. Обеспечить возможность двигаться транспортному потоку со скоростью 60 - 70 километров в час. Убрать глину, закрыть дорожной одеждой - это слой щебня необходимой фракции. На следующем этапе предполагается водоотведение и осветление дороги.

Роман Романовский, начальник службы по подготовке производства и организации строительства филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

Роман Романовский, начальник службы по подготовке производства и организации строительства филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

- Мы убираем все деревья, растительность, которая находится на расстоянии до пяти метров от дороги. Что с одной стороны, что с другой, - делится тонкостями дорожных работ начальник службы по подготовке производства и организации строительства Роман Романовский. - Расчистка полосы отвода крайне необходима. Это и безопасность - улучшается видимость, и упреждение разрушения земляного полотна. Говоря простыми словами, это необходимо, чтобы вода не скапливалась за счет увеличения насыпи. Благодаря этому и соблюдению правильного уклона, вода стоять не будет. Следовательно, дорога будет сухая.

Для начала нужно сделать дорожное полотно достаточно ровным, чтобы зимой здесь можно было комфортно перемещаться. А весной работы продолжатся. Задача максимум - эта трасса должна будет служить долгие годы. На данный момент мероприятия по восстановлению и содержанию дорог запланированы до 2026 года.

СКАЗАНО

Павел ШКИТИН, директор филиала «Газпром Инвест» «Иркутск»:

Результат будет достигнут

- Когда компания разрабатывает месторождение, всегда в приоритет ставит содержание, реконструкцию, восстановление дорог, которые задействованы в транспортной схеме обеспечения месторождения. «Газпром» обеспечивает для этого все ресурсы и мероприятия. Финансирование есть, результат будет достигнут.

БИЗНЕС-ПРЕСС