Павел ШКИТИН, директор филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото компании.

Север Иркутской области. Поселок Магистральный. Небольшой и уютный. По данным последней переписи населения, здесь проживает чуть больше шести тысяч человек. Дом культуры, детские сады, красивые современные школы - социальная инфраструктура в полном порядке, чего не скажешь о дорожной.

Есть только направления

Сергей Насонов живет в Магистральном 20 лет. Давно и активно, что называется, стучится во все двери, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой точки решение проблемы. Даже президенту писал. Говорит, от отчаяния. А как быть, если, к примеру, нужна медицинская помощь, а до соседнего Усть-Кута (тут около 200 километров) ехать шесть-семь часов. И это на внедорожнике. На седане даже и пытаться не стоит.

- Я сам каждый год по два раза езжу с дочкой по этой дороге в Братск: весной и осенью ездим к стоматологу, - рассказывает Сергей Насонов. - Первый раз выехали 24 марта, сошел снег, я пришел в ужас от дороги. Написал письмо президенту. Пытался что-то расшевелить по этому вопросу. Получил ответ, что письмо президенту рассмотрено, отправлено в администрацию. Весной и началось мое «противостояние». Осенью здесь сделали кусочек асфальта, а весной стало еще хуже, чем было до асфальт. Куда-то все уплыло, растворилось. С той поры тишина и покой. Ни от кого никакой инициативы, были только отписки.

Дорога, дорога, ремонта бы немного… Фото: Иван Янкевич.

Подключились газовики

Лето 2022-го выдалось аномально дождливым. Дороги размыло окончательно. Обильные осадки не погасили пыл местных жителей - возмущение нарастало. К решению проблемы подключилась компания «Газпром Инвест» «Иркутск». Состоялась встреча представителей компании с активистами и администрацией района. Мэр территории Сергей Швецов говорит, что тогда-то и наступил переломный момент. Решение хронической проблемы стало обозримым.

- Была встреча газовиков - «Газпром Инвест» «Иркутск», Павел Шкитин - определили, что содержание и восстановление дороги передают в ответственность газовиков. 15 августа я попытался убедить Шкитина приехать сюда и посмотреть, что творится, - поясняет Сергей Швецов. - Шкитин четко объяснил, что 29 июня заключили документально с областью, что «Газпром Инвест» «Иркутск» берет на себя эти дороги. Понятно, что люди реагируют очень эмоционально. Газовики сказали, что заходят, мы даже голосовали, с какого участка начать: в первую очередь решили сделать Магистральный - Окунайский. Он как сказал, так и было: буквально назавтра (после первой встречи) работали 12 самосвалов, грейдеры, бульдозеры работали, каток. Я сам на этой дороге был. Он выполнил: сказал и сделал. От Окунайского в Карам тоже занимается. Сказал, что «Газпром Инвест» «Иркутск» и дальше будет дорогу содержать - обслуживать, подсыпать, выравнивать, грейдировать.

Участок дороги Окунайский - Магистральный. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки, что не повлияло на качество и первый блин вышел не комом. Прошел месяц, а местные водители до сих пор изумляются тому, что теперь здесь можно не ползти, лавируя между ямами и выбоинами, а вполне себе ехать. С комфортной скоростью.

- Ездили 15 - 20 километров в час, а сейчас 80. Я не обманываю - вот двигаемся. Да и все тут двигаются, - говорят водители.

После дождливого лета некоторые пути на севере Приангарья размыло, ездить стало невозможно. Заботы о них взяло на себя ООО «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

Расчищают путь из Усть-Кута в Магистральный

А дальше «Газпром Инвест» «Иркутск» взялся за решение особенно сложной проблемы - дороги Усть-Кут - Магистральный. Из-за аномально дождливого лета она полностью пришла в негодность. Доходило до того, что сообщение здесь и вовсе останавливали. А это уже режим ЧС. Глава Магистрального городского поселения Павел Егоров говорит, всем было очевидно, что задача нетривиальная. Однако и медлить было нельзя.

- Мужики эти приехали, газовики, посмотрели, собрали ресурсы - и пошла работа! - восклицает Павел Егоров.

Это единственная автомобильная артерия, соединяющая поселок Магистральный и город Усть-Кут. Чтобы обеспечить здесь бесперебойное движение, первичный этап ремонта необходимо провести максимально быстро. Сейчас работы здесь ведутся в две смены - в дневную и ночную.

Первоочередная задача - отремонтировать на этом участке 40 километров дороги. Обеспечить возможность двигаться транспортному потоку со скоростью 60 - 70 километров в час. Убрать глину, закрыть дорожной одеждой - это слой щебня необходимой фракции. На следующем этапе предполагается водоотведение и осветление дороги.

Роман Романовский, начальник службы по подготовке производства и организации строительства филиала «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Иван Янкевич.

- Мы убираем все деревья, растительность, которая находится на расстоянии до пяти метров от дороги. Что с одной стороны, что с другой, - делится тонкостями дорожных работ начальник службы по подготовке производства и организации строительства Роман Романовский. - Расчистка полосы отвода крайне необходима. Это и безопасность - улучшается видимость, и упреждение разрушения земляного полотна. Говоря простыми словами, это необходимо, чтобы вода не скапливалась за счет увеличения насыпи. Благодаря этому и соблюдению правильного уклона, вода стоять не будет. Следовательно, дорога будет сухая.

Для начала нужно сделать дорожное полотно достаточно ровным, чтобы зимой здесь можно было комфортно перемещаться. А весной работы продолжатся. Задача максимум - эта трасса должна будет служить долгие годы. На данный момент мероприятия по восстановлению и содержанию дорог запланированы до 2026 года.

СКАЗАНО

Павел ШКИТИН, директор филиала «Газпром Инвест» «Иркутск»:

Результат будет достигнут

- Когда компания разрабатывает месторождение, всегда в приоритет ставит содержание, реконструкцию, восстановление дорог, которые задействованы в транспортной схеме обеспечения месторождения. «Газпром» обеспечивает для этого все ресурсы и мероприятия. Финансирование есть, результат будет достигнут.