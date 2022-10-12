Проект Леонида Фролова к 85-летию Иркутского района: Не мы выбираем профессию, а она нас

Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Иркутского района

Дорогие аграрии Иркутского района, земляки! От всей души поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства!

Наш район меняется, активно строится жилье, мы не только сохранили, но и развиваем сельское хозяйство! С уверенностью могу заявить - агропромышленный комплекс Иркутского района за последние годы совершил настоящий прорыв. Реконструируются существующие и создаются новые хозяйства с высокотехнологичным оборудованием, новые рабочие места, в практику внедряются современная техника и прогрессивные технологии.

Но неизменным двигателем прогресса в этой сфере всегда есть и будут люди!

Мне повезло в свое время иметь опыт работы в поле, на тракторе и не только. Я очень хорошо знаю, ценю и уважаю землю и людей, которые на ней работают. Именно благодаря их тяжелому самоотверженному труду регион всегда обеспечен свежими овощами, качественными мясными и молочными продуктами.

Благодарю вас, дорогие друзья, за бесценный труд, бережное отношение к родной земле, неизменную верность избранному делу!

С уважением, мэр Иркутского района Леонид ФРОЛОВ.

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Быть аграрием - это умение взять ответственность за людей, землю, животных, иметь не только знания и опыт, но и особый характер, силу духа. Особая гордость осознавать, что в нашем районе живут и работают люди, которые объединяют на производстве свои семьи, односельчан, создают рабочие места, развивают жизнь в сельских территориях.

Андрей Владимирович Зайков, глава крестьянского (фермерского) хозяйства д. Ревякина; председатель кооператива СППССК «Сибирский картофель». Фото личный архив.

ФЕРМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ СУПЕРЧЕЛОВЕКОМ

Андрей Владимирович ЗАЙКОВ, глава крестьянского (фермерского) хозяйства д. Ревякина; председатель кооператива СППССК «Сибирский картофель»

Считает, что фермер, должен быть суперчеловеком: бухгалтером, механиком, директором и разнорабочим - все в одном лице. Профессиональную работу на фермерской стезе начал в 2010 году, после окончания вуза, но работал в хозяйстве родителей, как говорится, с младых ногтей.

- В детстве я мечтал стать хоккеистом, но сейчас думаю, что выбора у меня не было, хотя в хоккей играть продолжаю, в свободное от работы время. Мама родила меня в сентябре, в разгар уборочной и практически в поле, так что, видимо, суждено было стать фермером. Мне 17 лет было, когда все началось: трудное время, перестройка, совхоз разорился, зарплату не платили. Как-то нужно было выживать. И вот родители решили организовать фермерское хозяйство по производству картофеля. Объемы были - всего-то соток 20. У нас, бывало, соберутся родственники всей толпой, человек 15 - 20 и дня три копаем все вместе картошку. Кто бы нам тогда рассказал, что будем собирать урожай в таких объемах, как сейчас, я бы, наверное, не поверил. В этом году у нас урожай порядка 2,5 тысячи тонн картофеля. Кооперативный объем - 5 тысяч тонн. Новая техника, рабочие места. Растем и стараемся прибавлять каждый год. Я горжусь тем, чего мы достигли!

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО, НУЖНО ЭТО ОСОЗНАТЬ, ПРИНЯТЬ И НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Александр КОПОТИЛОВ, директор ООО «Молочная река»

Руководитель совершенно нового формата: молодой, энергичный, современный и с множеством новаторских идей. В отрасли менее 5 лет, но предприятие под его руководством достигло уже значимых результатов и теперь известно на всю область.

- В 2018 году команда единомышленников, включая меня, по счастливой случайности оказалась в сфере сельского хозяйства. Можно сказать, так звезды сошлись. Без опыта, но с огромным желанием развиваться и развивать. То, чего нам удалось достигнуть за три года, - это результат самосовершенствования, командной работы и самое начало большого и успешного пути. Сейчас самое время для свершений - сельскохозяйственная сфера перевернулась с ног на голову. В лучшую сторону. Изменения особенно видны последние 3 - 5 лет. Думаю, что в ближайшее время наша отрасль будет по престижу и с точки зрения доходности на уровне, например, нефтегазовой. Уже сейчас это совершенно другая техника, с агронавигацией и многое другое. Мы в конце августа на базе своего хозяйства открыли первую в регионе роботизированную ферму! Она укомплектована оборудованием для безпривязного содержания коров, автоматическими системами управления стадом и подачи концентрированного корма. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою. Охлаждение молока производится в танке-охладителе объемом 10 тонн. А еще применяется система приточно-вытяжной вентиляции с климат-контролем.

Это совсем не значит, что мы перестали ценить людей и променяли их на машины. Считаю, что наоборот: для сотрудников это другая квалификация, а соответственно, и другая заработная плата. Идет постоянное развитие, модернизация. Будущее уже наступило, нужно только его осознать, принять и научиться работать по-новому.

В целом «Молочная река» за этот год поставила в регион порядка 4,5 тысячи литров молока. В следующем году мы планируем выйти на объем в 6 тысяч литров. И это не предел!

Виктор Винтер, директор ЗАО «Большереченское». Фото личный архив.

Я УЖЕ НЕОТДЕЛИМ ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ

Виктор ВИНТЕР, директор ЗАО «Большереченское»

Чуть больше месяца назад предприятию исполнилось 55 лет, а его директору 60. Две третьи своей жизни Виктор Робертович посвятил работе в «Большереченском». Прошел все профессиональные ступени от самых низов и по праву может называться настоящим хранителем опыта и традиций зверохозяйства.

- «Большереченское» - крупнейшее зверохозяйство России и единственное на территории Сибири и Дальнего Востока. Это предприятие с многолетней историей и сибирскими традициями качества! Нашу продукцию знают и ценят во всем мире! Сейчас мы занимаемся тремя видами животных: соболем, норкой и песцом. Очень приятно, когда, например, видишь людей в шубах или шапках заграничного производства, но из нашего меха!

Конечно, у нашего хозяйства долгая и сложная история, но сейчас все хорошо. За последние годы мы смогли выстроить большую инфраструктуру, а главное - сохранить традиции. Развиваемся, настроены на позитив и дальнейшее развитие. Работа здесь - это мое все, я уже неотделим. Пока я жив и здоровье позволяет, конечно, продолжу работать.

Поздравляю всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, и прежде всего ветеранов отрасли и нашего хозяйства в частности. Благодарю за все, что создано вашим трудом. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

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Звезды сошлись

Примечательно, что двое из трех героев статьи рождены в сентябре, а третий в начале октября - то есть в самый разгар уборочной компании и ее конце. Видимо, и правда должны сойтись звезды, чтобы на свет появился настоящий аграрий.