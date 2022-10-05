Трехцветную дворняжку Лили из иркутского приюта «удочерила» семья из Токио

Дворняжка Лили обрела любящую семью и новый дом в Стране восходящего солнца. Фото: из личного архива Ирины Верещагиной

К середине осени жизнь в дачных поселках обычно замирает. Только голодных, истощенных собак и можно встретить, которые слоняются по улицам в поисках еды. При этом еще недавно эти бродяжки были «чьими-то»: верно охраняли дома, играли с детьми. Но сезон закончился, семьи вернулись в город, а эти несчастные остались, никому ненужные…

Это история и дворняжки Лили. Бедняжка прибилась к одному из участков дачного садоводства под Иркутском. И скорее всего ее бы ожидала мучительная смерть от голода или суровых сибирских морозов. Но неожиданно удача повернулась к ней лицом. Полтора года назад Лили подобрал добрый человек и передал в местный приют «Ной-Пово-Дог». Ну а потом и вовсе сказка: Лили решила «удочерить» семья из Японии.

К поездке за границу Лили готовили целый год: собирали нужные документы и ставили прививки.Фото: из личного архива Ирины Верещагиной

- У меня есть друзья из Токио. Это семейная пара с детьми. И они рассказали, что хотят взять собаку из приюта, - вспоминает учредитель фонда защиты животных «Ной-Пово-Дог» Ирина Верещагина. – И я предложила: «А что, если это будет собака из Иркутска? Я готова привезти животное в Токио!». Им понравилась эта идея. Потом я показала фотографии нескольких наших собак, и они сразу же влюбились в Лили!

Зачем семья из Японии понадобилась беспородная скромняжка Лили? Разве не могли облагодетельствовать брошенного песика из своей страны? В том-то и дело, что нет. В Японии, как и во многих других государствах мира, проблемы бездомных животных нет вообще, как и приютов. Точнее они есть, но специализированные – для агрессивных собак, которые в какой-то момент начинают нападать на собственных хозяев или других людей. А все остальные хвостатые – на строгом учете. Всех домашних питомцев чипируют. По номеру вычислить владельца – два клика мышкой на компьютере. Хозяина обязательно найдут, да еще и сурово накажут – рублем. Поэтому в Японии бросить животное – себе дороже. И так никто не делает. Еще и потому, что питомцев заводят осознанно.

- Еще японцам нравятся именно дворняжки, - говорит Ирина. – У них беспородных не встретить. Дворняжек считают очаровательными и милыми. Вот почему Лили так запала в душу.

Сейчас гостья из Сибири успешно адаптируется к новому дому. Фото: из личного архива Ирины Верещагиной

Путь до нового дома был непростым. Чтобы перевезти животное в другую страну, потребовалось поставить Лили несколько прививок, сдать все соответствующие анализы, собрать нужные справки и документы. На все это ушел почти целый год! А Лили смиренно ожидала встречи с новыми хозяевами в приюте. И вот наступило долгожданное путешествие. 26 сентября Ирина и Лили вылетели из Иркутска до столицы Монголии – Улан-Батора. А оттуда через несколько направились в Токио.

Семья, которая приютила Лили – интернациональная. Виктория родом из России, но уже больше двадцати лет живет в Японии вместе с мужем Есиюки. Супруги воспитывают троих детей. А теперь они решили принять в свою семью еще одного домашнего питомца.

- За то время, пока мы готовили документы, друзья уже взяли из местного приюта собаку. Ее зовут Ириска. Но от Лили они не были намерены отказываться, рассказывает Ирина. – Собаки уже, можно сказать, сдружились. Они обе очень общительные и дружелюбные по характеру. Пока Лили только привыкает к новому дому. Ведь здесь все по-другому: климат и даже запахи. Она все тщательно вынюхивает, изучает. Играет с детьми. Правда иногда рычит на Есиюки, не признает в нем пока нового хозяина. Но я думаю, что это просто стресс от перелета. Я практически каждый день навещаю Лили и ее новую семью, помогаю с адаптацией на новом месте. Думаю, что все у них будет хорошо!

В Японии Лили ждет еще одно важное событие. 11 октября ей назначена операция – японские ветеринары будут исправлять гостье из Сибири неправильно сросшуюся лапу. Травму Лили получила, когда жила в одном вольере вместе с другими собаками в приюте. Поэтому пока бедолажка перемещается только на трех лапах.

В истории фонда «Ной-пово-Дог» это не первый случай, когда животные отправляются к своим хозяевам за тысячи километров от Иркутска. Когда-то похожим образом Ирина нашла новый дом для другого питомца, только уже в Санкт-Петербурге. Волонтеры надеются, что остальные 360 собак, которые находятся в приюте, в скором времени также обретут любящую семью.