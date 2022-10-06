Байкальские пельмени 2022: "Комсомолка" приглашает иркутян на вкусный фестиваль Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кто сказал, что пельмени - блюдо для ленивых? Если вы хоть раз в жизни сами лепили это угощение (а таких наверняка большинство!), то точно знаете, сколько сил, времени и вдохновения нужно посвятить готовке. Зато вкус у домашних пельмешек - непередаваемый! Но и готовые полуфабрикаты, изготовленные у нас в Иркутской области, им ничуть не уступают. И вы можете в этом очередной раз убедиться, заглянув на фестиваль Байкальские пельмени 2022. "Комсомольская правда" проводит для вас это вкуснейшее мероприятие уже в шестой раз.

Байкальские пельмени 2022

Итак, сдаем все явки и пароли. Чтобы отведать аппетитные горячие пельмешки - а их приготовят много, точно никто не останется голодным! - приходите 27 октября в 12 часов во второй павильон иркутского «Сибэкспоцентра». В это время там как раз будет проходить традиционная "Агропромышленная неделя", где представляют разные вкусности по комфортным ценам.

Кстати, гурманы тоже оценят угощения на фестивале Байкальские пельмени 2022. Ведь, помимо классического рецепта, гостей удивят оригинальными начинками. А кроме пельменей представят на дегустацию и другие блюда. Какие? Пока секрет! Но точно можем сказать, что все продукты - наши, местные, от региональных производителей и национально-культурных организаций Иркутска.

А что насчет развлекательной программы? Будет обязательно! Ведь это уже традиция. Пока вы пробуете пельмешки, для вас выступят творческие коллективы, состоятся увлекательные конкурсы и мастер-классы. Словом, вас ждет два часа большого гастрономического праздника. Не пропустите!

КСТАТИ

Байкальские пельмени 2022

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Если хотите, чтобы именно вашу продукцию продегустировали иркутяне на фестивале "Байкальские пельмени", звоните по телефонам отдела рекламы: 8 (3952) 208-004, 8 (3952) 280-682.