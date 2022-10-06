Школьники из Бурятии спасли спящих пенсионеров из горящего дома. Фото: предоставлено Ольгой Алексеевой и агентством ГО и ЧС по Бурятии.

Кирилл Данилов и Толя Конов из села Слобода, что в паре часов езды от столицы Бурятии, закадычные друзья. Ребята вместе учатся в школе, только в разных классах. В очередной раз возвращаясь с вечерней прогулки, когда на улице начало темнеть, подростки заметили, что крышу одного из двухквартирных домов охватил огонь. В мыслях у обоих сразу же промелькнуло: «Что же делать?». Ответ пришел сам собой – нужно сообщить взрослым. 13-летний Кирилл достал из кармана телефон и набрал номер мамы.

- Тут дом на Бянкина горит!

- Зовите соседей, я вызываю пожарных, - выпалила женщина и тут же бросила трубку.

Мальчики тоже не растерялись и побежали по разным сторонам улицы, чтобы как можно быстрее предупредить всех. Пламя могло вот-вот перекинуться на соседнюю квартиру или деревянный забор. Уже через несколько минут к участку начали стягиваться люди. В руках они несли ведра и бочки.

- Одна из женщин сказала, что внутри наверняка спят соседи, - вспоминает 14-летний Толя. – Мы решили зайти внутрь. Через густой дым было трудно что-то разглядеть. Прошли в спальню и криком разбудили хозяев – мужа и жену. Оказалось, что те даже не подозревали о происходящем.

Огонь начал распространяться с мусорки на веранде. Фото: агентство ГО и ЧС по Бурятии

Когда пенсионеры вышли на улицу, огонь уже уничтожил половину крыши со стороны веранды. Чтобы подобраться к горящему участку, мужчины забрались на забор, а пацаны вместе с односельчанами подавали воду, которую набирали из бочек на соседних участках. Затем друзья Кирилла и Толи, которые помогали родителям тушить пожар, принесли лестницу. Открытый огонь сбили общими усилиями. К этому моменту из районного центра приехали сотрудники МЧС. В общем на тушение ушло 16 минут.

- Внук пришел весь мокрый до нитки, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» бабушка Толи Галина Панькова. – Боялась, что испугался, но нет. Ничего подобного.

Уничтожено 17 кв. м. крыши. Фото: агентство ГО и ЧС по Бурятии

При осмотре веранды выяснилось, что огонь распространился по потолку и кровле с мусорного ведра, которое стояло у входной двери. Предварительная причина случившегося, неосторожное обращение с огнем. Страшно представить, что могло случиться, если бы пожар заметили поздно. Пенсионеры поблагодарили соседей за спасение жилья, а мальчиков – за спасение их жизней.

- Хочется выразить огромную благодарность местным жителям, своими силами тушившим возгорание, и ребятам, которые не прошли мимо, вызвали пожарных и разбудили людей, – отметил начальник 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии Александр Муратов.

К слову, учась в 7 и 8 классах парни уже знают, какие профессии выберут после школы. Анатолий планирует крутить баранку многотонной фуры, колеся на ней по стране. А Кирилл мечтает примерить форму военного и пополнить ряды офицеров-разведчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные в Иркутске спасли из горящего дома кота и передали его хозяйке. Погорелец забрался под кровлю здания. (подробности)

Мужчина, которого спасли от гибели в Иркутске, находился в розыске. Он едва не сорвался с крыши дома в микрорайоне «Союз». (подробности)