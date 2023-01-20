Иркутские туристы обнаружили в горах Восточного Саяна записку и разыскали автора спустя 55 лет

Та самая группа, которая в 1967 году взошла на Именинник. Фото: предоставлено Евгением Янущаком.

В июльский день 2022 года туристы под руководством иркутянина Евгения Янущака отправились покорять вершину безымянной горы в Восточных Саянах. В группе шесть человек, все профессионалы. Поход запланировали на 21 день. Почему так долго? Труднодоступная местность покоряется только сильнейшим! Почти 16 часов добирались до отправной точки, а в целом преодолели 250 километров пешком и еще 260 по воде - по горным рекам. Зато красоты какие… Вокруг бескрайняя девственная тайга и величественные ледники.

- Мы поднялись на четыре вершины. На одной из них нас ждал сюрприз и целая детективная история в дальнейшем… - улыбается Евгений Янущак.

Иркутские туристы совершили поход в 2022 году. Фото: предоставлено Евгением Янущаком.

Здравствуй, Именинник!

- Это была третья вершина, которую намеревались осилить. Высота и сложность, если брать во внимание Саяны в целом, средняя - 2800 метров, - вспоминает Евгений. - Планировали восхождение одним днем. Думали, разобьем лагерь у подножия, там оставим вещи, а сами налегке поднимемся и спустимся. Цель покорения - стать первопроходцами, пройти по неизведанному маршруту, куда не ступала нога человека.

Так ребята получили бы больше очков на чемпионате России по спортивному туризму, в котором участвовали и, собственно, для чего и совершали это сложнейшее путешествие.

- Почему мы решили, что можем стать первопроходцами? У профессиональных покорителей вершин, коими мы являемся, есть специальные карты, маршруты, их описание, - объясняет Евгений. - Если кто-то берет новый пик, то составляет об этом отчет. Информация передается и хранится, в том числе, в Федерации спортивного туризма. Так вот, о той самой вершине, одной из сотен, которые входит в комплекс Восточного Саяна, информации как раз нигде не было, как, собственно, и названия, ведь обычно его дают первооткрыватели. Поэтому она нас и привлекла.

Но каково же было удивление, когда на безымянной вершине, которая нигде не значилась, сибиряки вдруг увидели груду камней.

- Это знак, что здесь кто-то был до нас! Такие горки - дело рук спортивных туристов. У нас так принято обозначать присутствие, - продолжает сибиряк. - А еще это призыв раскопать горку. Так и нашли практически сгнившую консервную банку из-под тушенки, а в ней записку, датированную 1967 годом. Удивительно, но буквы, выведенные простым карандашом, за 55 лет даже не выцвели:

«2 августа 1967 года группа туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Буднева В.М. взобрались на эту горку… и обозвала эту вершину Именинником - в честь Лешки Харькова, у которого сегодня день рождения. Поели и в лужице нашли водичку…».

Записка чудом сохранилась в консервной банке. Фото: предоставлено Евгением Янущаком.

- Расстроились ли, что заявка на призовое место в чемпионате провалилась? Да, немного, - признается Евгений. - Зато какая впереди ждала захватывающая история! Мы решили разыскать авторов записки…

Кто он, Лешка Харьков?

После завершения похода Евгений с друзьями этим и занялись. Интересно же выяснить, почему пик назвали Именинником, кто покорители, почему не зафиксировали свое открытие как полагается.

- Вернулись в Иркутск и фото записки выложили в соцсети, - продолжает Евгений. - Отклик получили хороший, много репостов.

Сообщение обошло различные группы, в том числе и туристские сообщества Новосибирска, в которых состояла Людмила Буднева, дочь того самого руководителя похода 1967 года. Увидев пост, она написала Евгению личное сообщение.

«Когда совершенно незнакомый мне человек переслал этот пост, я растерялась и удивилась, - говорит Людмила. - Мой отец, Виктор Михайлович, действительно являлся опытным туристом. Ходил в походы по всему Советскому Союзу - от Камчатки до Кавказа. Погиб в 1980 году во время водного маршрута по реке Тентек в Джунгарском Алатау (Казахстан). Он был молодым ученым Академгородка. Мне было 6 лет, сестре чуть больше. Поэтому для меня было трепетно узнать спустя годы еще один интересный факт из биографии отца».

Кто был в том походе, Людмила достоверно, конечно, не знает. Известно лишь, что группа состояла из шести человек, среди них одна женщина - Оксана Борисовна, первая супруга Виктора Буднева.

- Они учились вместе в университете, тот поход совершали, чтобы повысить туристический разряд, - пояснила Людмила. – Я как только узнала о записке, сразу связалась с Оксаной Борисовной. Она живет в Израиле и уже в весьма почтенном возрасте. Она обрадовалась такому приятному сюрпризу из прошлого и вспомнила, как все было, прислала фото из того похода. А как сложилась судьба того самого Лешки Харькова, неизвестно.

Встреча в Иркутске

Людмила встретилась с участниками нового похода в Иркутске. Дело в том, что ее отец родом отсюда, здесь же и похоронен. В Иркутске живет его родной брат - Николай Михайлович Буднев, известный ученый, доктор физико-математических наук, профессор, декан физического факультета Иркутского госуниверситета. И Николай, и Виктор тогда поехали учиться в Новосибирск, Николай затем вернулся в родной город.

Встреча прошла в стенах госуниверситета, где работает Николай Михайлович. Он узнал почерк брата и был счастлив увидеть записку. На память - фото.

- Теперь записка, которую более полувека хранили горы, заняла достойное место в нашем семейном архиве, - говорит Людмила.

- В итоге на чемпионате России мы заняли 9-е место, но огорчения не было, ведь сделали такое доброе дело! - заключает Евгений. - А за этим пиком теперь официально закрепится название Именинник!

Вершина Именинник. Фото: предоставлено Евгением Янущаком.