Приятное с полезным: что нового появится на полках магазинов “ХлебСоль” в этом году

«ХлебСоль» расширяет ассортимент промтоваров. Фото компании.

Мы привыкли, что в больших магазинах можно купить всё и сразу. А вот в повседневной жизни нередко приходится продумывать маршрут, если нужен свежий хлеб к ужину и вдруг кончился шампунь. Надёжный помощник в хозяйских хлопотах - сеть дискаунтеров у дома «ХлебСоль». Ведь в этом году там можно будет найти в 2 раза больше товаров категории нон-фуд, то есть непродовольственные: для дома и дачи, отдыха и садовых работ, детских развлечений и досуга всей семьи. О том, как будет меняться ассортимент в ближайшее время рассказала коммерческий директор сети дискаунтеров «ХлебСоль» Ирина Береснева.

- Сейчас фокус развития наших дискаунтеров сместился в сторону дальнейшего улучшения покупательского опыта: атмосферы в магазинах, фокуса на ультрасвежую продукцию и выпечку, запуска ограниченного ассортимента товаров других стран и локальных производителей, активной коммуникации с аудиторией. Всего в ассортименте “ХлебСоль” представлено около 1500 товаров. Из них категория нон-фуд занимает около 3,5%. В основном это товары повседневного потребления - для дома, хозтовары для кухни, ванной. При этом отмечу, что цена по рынку - одна из самых привлекательных.

Кстати, особое внимание уделяется подбору товаров для дискаунтеров “ХлебСоль”, расположенных в селах и небольших городах. Чтобы покупатели могли найти там все самое необходимое. И в этом году стоит ждать интересных и полезных новинок. Впрочем, постоянные покупатели заметили перемены уже в прошлом году.

- Каждые две недели на полках “ХлебСоли” появляются новинки, объясняет Ирина Береснева. - Чаще всего они привязаны к праздникам, к летнему отдыху. В 2022 году в тестовом режиме были привезены товары для Родительского дня; подушки/одеяла, хозяйственные товары для приготовления пищи; одежда - халаты, тельняшки, носки из верблюжьей шерсти и другое.

Найти промтовары в магазинах “ХлебСоль” просто: для них выделены отдельные полки и стойки. К примеру, в тестовом режиме на 150 торговых точках установили картонные стойки с размещением мелкоштучного товара: кухонных принадлежностей, автотоваров, фитнес-инвентаря, аксессуаров для волос, маникюра и многим другим. Так же появились трендовая стойка Тик-ток с косметикой, которая пользуется большим спросом у подростков, и медицинские товары.

- Ключевая цель на 2023 год - это увеличение доли продаж нон-фуд в два раза за счет расширения ассортимента, увеличения дополнительных мест продаж, ввода новых категорий и усиления работы с региональным ассортиментом, - поделилась планами Ирина Береснева.

Так, в январе в сеть поступят товары для выращивания растений - фитолампы и подставки для них. В марте впервые будет выделен ассортимент детских товаров - поильники, непроливайки, посуда и другое. Особое внимание ассортименту для периферийных малых поселений - спецодежда, инструменты, масла для бензопил, товары для хобби, вязания, вышивки; пластик - канистры, ковши, ведра; техника для дома; крупногабаритные товары - велосипеды. Кроме того, в этом году в тестовом режиме в продаже появятся рассада и саженцы кустарников.