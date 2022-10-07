Отец нашел родную дочь спустя 27 лет в Ангарске

Отец встретился с родной дочерью спустя 27 лет разлуки в Иркутской области. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

История любви Ольги и Александра из Ангарска – типичная советская романтика. Она – первокурсница, будущий педагог, он - студент профессионального училища, строитель. Познакомились? Снова по классике - в стройотряде. Это было в Астрахани, в 1990-м. Парни собирали арбузы, девушки – помидоры. Переглядки, улыбки во время работы, потом свидания по вечерам. Студенческое лето позади, в Ангарск уже вернулись парой. Со свадьбой решили не затягивать – сразу в ЗАГС. А вскоре и дочка родилась, назвали Надей. Но семейного счастья не случилось... Постоянной работы нет, Александр перебивался случайными заработками: с друзьями и картошкой торговали, и шапки шили, и на стрелки ездили. В 90-е таким было никого не удивить. Но вскоре быт и ссоры взяли свое. Молодые приняли решение жить раздельно. Александр уехал из города. Ольга осталась одна с Надей в Ангарске. А далее долгая разлука, взаимные обиды, развод. Связь между бывшими супругами оборвалась.

Воспитание дочки полностью легло на плечи Ольги. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

- Папу видела только на фото, - признается Надежда. – Порой разглядывала часами черно-белые снимки и мечтала, что когда-то мы встретимся…

Первая ниточка

- Когда мне было 17 лет, мы с другом решили поехать в Китай, - вспоминает Надежда. – Но, чтобы пересечь границу, было необходимо разрешение двух родителей. Папу я знала только по фото, стоит ли говорить, что ни его номера, ни адреса у меня не было?

Маленькая Надя часто рассматривала старые фотографии с папой. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

Тогда-то девушка и решила фактически впервые в жизни серьезно поговорить об отце с мамой. А она только и знала, что старый адрес свекров. Дедушку с бабушкой по папе Надя тоже никогда не знала. Познакомилась в 17 лет, постучавшись, в их дверь…

«- Кто там?

- Здравствуйте, это Надя Дьяконова. Откройте, пожалуйста», - вот их первый диалог.

Пенсионеры не могли поверить своим ушам. Выглянув за дверь, пожилая дама выдала:

«Я думала, твоя мать давно поменяла тебе фамилию». Взаимных обид и претензий у мамы с родителями бывшего мужа тоже явно накопилось порядком. Это Надя и так понимала и до разговора с бабушкой. Будь иначе – с родными людьми общалась бы с детства. Да и знакомство с ними получилось сумбурным и непродолжительным, буквально несколько фраз. Но то, ради чего приехала, Надя все же получила – клочок бумажки с номером телефона отца. А также рассказала, что живет он совсем рядом – в Боханском районе, в паре часов от города.

- Когда мама об этом узнала, то сразу сказала, что туда не поедет, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» сибирячка. – Я не хотела ее травмировать, и мы договорились, что отложу поездку за границу на день своего 18-летия. Так я нашла первую ниточку к воссоединению с папой, но не ухватилась за нее.

«Здравствуйте, это ваш брат»

Сегодня Надежде 31 год. Она яркая, энергичная, самодостаточная женщина - визажист, стилист, организатор мероприятий. Оглядываясь назад, признается, что вряд ли бы мотивация добиваться всего самой оставалась такой же сильной, если бы семья, в которой она росла была полной. Обиды у нее на отца никогда не было, но порой без защиты и мужской поддержки приходилось нелегко.

Даже будучи взрослой Надя знала, что папа ее найдет, и никогда не держала на него обиды. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

- В последние годы я часто задумывалась о смене фамилии, мол, родному отцу я все равно не нужна, но мама умоляла сто раз обдумать это решение, - говорит сибирячка. – А этим летом замечаю сообщение от неизвестного номера: «Здравствуйте, я ваш брат по отцу». Я была в замешательстве.

После переписки в мессенджере все встало на свои места. Оказалось, что незнакомец – племянник Александра. Родственники знали, что в Ангарске у него растет дочь и решили отыскать двоюродною сестренку.

- Во время очередных посиделок они включили голосового помощника в поисковике и попросили найти Надю Дьяконову. Тот им выдал мои аккаунты в соцсетях и номер телефона. Оставалось только написать.

Через месяц позвонил и сам Александр. Мужчина пригласил дочь на дачу, где они часами делились всем, что накопилось за 27 лет. Выяснилось, что общего много – оба тянутся к творчеству, природе, да и характеры схожи. Сибиряк стал предпринимателем и обзавелся большим хозяйством с курами, гусями и пасекой. Надежда узнала, что у нее есть младший брат, – тоже Александр. А сам отец женат во второй раз.

Вместе с отцом ангарчанка обрела брата. У родственников даже совпали родинки на лице. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

- На вопрос, почему только сейчас? – говорит Надежда. - Папа признался, что боялся разрушить нашу с мамой жизнь, ведь знал, что она вышла замуж. Не хотел вмешиваться. И я его поняла.

Следующим шагом была встреча бывших влюбленных, когда-то расставшихся из-за обиды. Впервые увидев Ольгу спустя столько времени, Александр осторожно обронил: «Какая же ты красавица». Сев за стол, как старые друзья, экс-супруги вздыхали: «Молодые были, глупые». А мужчина удивил историей, в паспорте все еще стоит печать, мол, женат он на Ольге. Даже при замене документа, работники паспортного стола аккуратно вновь перенесли ее на ту же страницу. По ошибке!

Счастливые отец и дочь. Фото: личный архив Надежды Дьяконовой

- Теперь у меня большая семья, и брат и два папы, - смеется Надежда. – Договорились, что теперь будем постоянными гостями на праздниках друг у друга. К счастью, живем недалеко и расставаться больше не планируем. Хотелось бы обратиться ко всем, кто по каким-либо причинам потерял связь с близкими. Найдите, позвоните, встретьтесь! Ведь это такое счастье слышать в трубке, казалось бы, простые слова: «Доча, привет! Как твои дела?»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка спустя 29 лет нашла свою пропавшую дочь в Англии, а та ее отвергла. Последний раз они виделись в 1992 году. (подробности)