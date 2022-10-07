Шестьдесят кошек в «двушке». У жительницы Иркутской области в квартире обнаружили несколько десятков животных

Хозяйка квартиры забирала бездомных кошек к себе в квартиру. Фото: из личного архива Оксаны Виноградовой

Фотографии не передают до конца тот ужас, который испытала жительница Тайшета Оксана Виноградова, когда переступила порог небольшой двухкомнатной квартиры. Ощущение, что коты и кошки здесь находятся буквально везде: на подоконниках, стульях, полках и даже в раковине. И это только те, которых можно заметить сразу! Еще несколько десятков хвостатых при виде незнакомцев спрятались под кроватью и в шкафах. Само собой - жилье словно пропитано тошнотворным запахом мочи, не помогают даже открытые окна. Повсюду грязь, а многие животные в истощенном состоянии. Они не пили и не ели несколько дней. Помимо этого, в квартире из-за долгов отключен свет и нет воды.

- На днях к нам обратилась девушка. Рассказала, что ее тетя попала в больницу в тяжелом состоянии. Девушка пришла в квартиру родственницы, чтобы собрать для нее необходимые вещи и обнаружила, что жилплощадь превратилась в настоящий приют для кошек, - рассказывает зоозащитница Оксана Виноградова. – Изначально речь шла примерно о двадцати животных. Но когда мы приехали на место, то поняли, что их там далеко не двадцать, а в несколько раз больше. Мы только насчитали 56, не считая тех, кто спрятались за мебелью! Я такое видела разве что в новостях по телевизору!

Хозяйка квартиры – 61-летняя местная жительница Анна Сергиенко (имя изменено – прим. Редакции). Как рассказали зоозащитники корреспонденту «КП-Иркутск», она довольно известный и уважаемый человек в своем городе, несколько лет занимает руководящую должность. Но мало кто из коллег и знакомых догадывался о ее необычном увлечении. Женщина жила замкнуто. Про таких людей чаще всего говорят «одиночка». С родственниками связь не поддерживала, детей не имела. Любимый супруг погиб восемь лет назад. Чтобы пережить боль утраты, женщина начала помогать обездоленным котикам с улицы. Сначала просто подкармливала их возле подъезда, а потом начала забирать их к себе в квартиру.

Кошки живут везде: на подоконниках, на стульях и даже в раковине. Фото: из личного архива Оксаны Виноградовой

Со временем соседство с большим количеством котов начало беспокоить жильцов многоэтажки. Сначала они пытались вразумить женщину, а не добившись результата, писали жалобы в администрацию. Но количество животных так и не уменьшалось. По некоторой информации, сама хозяйка в квартире постоянно не проживала – предпочитала ночевать на работе. Кормить своих питомцев женщина приходила ночью, чтобы лишний раз не нарваться на претензии соседей. Пока могла. Несколько дней назад состояние здоровья женщины ухудшилось. Прямо с рабочего места женщину увезли в больницу, где она скоропостижно скончалась. И пока племянница умершей занимается организацией похорон, волонтеры пытаются найти новые дома для животных.

- Сейчас мы пытаемся привести квартиру в порядок и вывезти оттуда всех животных, - в отчаянии восклицает зоозащитница. - Обращаемся за помощью к волонтерам из других городов и в общественные организации. Кто-то помогает кормами, наполнителями, кто-то деньгами и лекарствами. Двадцать кошек пристроят в приютах Иркутска, еще пятерых заберут волонтеры из Красноярска. Нужно только найти машину, чтобы их туда доставить. Но это такая капля в море. Нам очень нужна помощь.

Может быть, среди вас найдутся желающие помочь испуганным, несчастным животным? Все они, уверяют зоозащитники, очень ласковые. Но испуганные. Им очень хочется жить в собственном доме! Может кому-нибудь нужен верный друг?

Уточнить подробности помощи животным можно по телефону: 8 (964)-219-47-10 и 8-(950)-079-05-65