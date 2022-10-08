Таиланд из Иркутска в ноябре 2022: туры, стоимость, расписание. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Об отпуске на теплом морском берегу грешно не мечтать! С начала осени иркутяне вздыхали – эх, был бы рейс в Таиланд, мы бы прямо сейчас туда сорвались! Но увы… А когда наконец стало известно, что с 2 ноября рейсы возобновляются, сразу засуетились. Пора паковать чемоданы! Таиланд из Иркутска в ноябре 2022 вполне доступен.

Таиланд из Иркутска в ноябре 2022: туры, стоимость, расписание

- Для многих иркутян отдых в Тае – это если и не поездка на ближнюю дачу, но вполне реальное ежегодное удовольствие, - отмечает консультант компании «ЭкзотикАзияТур» Мария Маркова. – Желающих очень много, люди торопятся покупать туры, эту возможность ждали. И это понятно – несмотря на то, что страна сняла все ковидные ограничения еще с 1 октября, добираться на тот же Пхукет было очень долго – примерно сутки, и, соответственно, дорого. А сейчас – всего 6 часов самолетом. И этот вариант относительно демократичный – цена на отдых с перелетом на Таиланд из Иркутска в ноябре 2022 года стартует от 70 тысяч рублей.

А когда ждать полет? Туры в Таиланд из Иркутска в ноябре 2022 будут довольно частыми.

- Рейсы из Иркутска в Бангкок и обратно со 2 ноября по 11 декабря будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона, - сообщают перевозчики.

Прямых рейсов в теплые страны из Иркутска больше нет. Но есть через Москву и Новосибирск, чем все с удовольствием и пользуются.

КУДА ЕЩЕ ЛЕТЕТЬ

Арабские Эмираты

Всего 6 часов и вы в Эмиратах, минимальный чек - около 100 тысяч рублей. А в среднем за 10 дней хорошего отдыха с завтраком, а часто и с любимым сибиряками «все включено» обойдется в 200 тысяч рублей.

Турция

Отдых в Турции иркутянам будет стоить в 50-70 тысяч рублей на одного за те же 10 дней, в зависимости от выбранного уровня сервиса и отеля. Надо, конечно, иметь в виду, что к концу осени там серьезно похолодает.

Египет

Стоимость отдыха составит от 100 тысяч рублей, в зависимости от комфорта и уровня отеля. Но обычно чек достигает 150 тысяч рублей.