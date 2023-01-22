В Иркутске на неделе с 23 по 29 января потеплеет до -6 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023 намерена поразить сибиряков. Небесная канцелярия в ближайшие семь дней намерена сменить аномальные холода практически аномальным теплом. На предстоящей неделе столбики уличных термометров поднимутся в областном центре до -6 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023: прогноз синоптиков

Понедельник, 23 января, на неделе будет самым холодным. Этой ночью метеорологи Иркутского Гидрометцентра обещают -40…-42 градуса и ветер до 3-8 м/с северо-западного направления. Днем «потеплеет» до -27…-29, но при этом ветер сменится – подует с северо-востока и юго-востока – и усилится до 5-10 м/с. При этом осадков не ожидается, а облачность прогнозируется переменная. Жителям Иркутской области 23 числа повезет еще меньше. В регионе сохранятся сильные морозы до -52 градусов. Такие показатели вероятны ночью на севере региона. Днем в Приангарье задует ветер с порывами до 13 м/с, но показания термометров поднимутся до -27...-32, в низинах только лишь до -35...-40.

Во вторник холода в Иркутске немного отпустят. Ночью 24 января, по данным сотрудников Гидрометцентра России, -27 градусов и ветер до 4 м/с. Днем всего-то (после таких-то морозов) -20, скорость воздушных масс до 3 м/с.

В среду ночью пойдет небольшой кратковременный снег, температура составит -27 градусов. Осадки синоптики обещают и днем, но также кратковременные и небольшие. Днем уже -16 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023: потеплеет до -6

Можно сказать, что с четверга начнется то самое долгожданное потепление. В ночь на 26 января -24 градуса, небольшой снег. Выпадет до 0.7 миллиметров осадков. Белые хлопья продолжат падать с небес и днем, градусники на улицах города покажут -13.

В пятницу, 27 января, ночью -23. Небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Днем в Иркутске «жара», всего каких-то -9. А в субботу станет еще теплее. Ночью 28 января снова выпадет небольшой кратковременный снег, синоптики обещают -15 градусов.

- Днем в субботу временами будет пробрасывать небольшой снег – до 0.3 миллиметров осадков, ожидается -6 градусов, - сообщают метеорологи Гидрометцентра России.

В ночь на воскресенье в городе -15. Об этом сообщает портал Гисметео, а днем во второй выходной день -5. Осадков не прогнозируется, а скорость ветра составит всего 2 м/с.

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023. Данные Гидрометцентра

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023

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