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Общество23 января 2023 9:51

Основа экономики: «Полюс Вернинское» признано лучшим среди металлургических предприятий региона

Правительство Иркутской области подвело итоги рейтинга
Награду компании вручил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Награду компании вручил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2021 год подвели 20 января в правительстве региона. В группе «Металлургический комплекс» лучшей признана золотодобывающая компания «Полюс Вернинское».

Призеров поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- Предприятия-призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и в итоге в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям.

Награду принимал Роман Энгельгардт, директор по работе с государственными органами в Иркутской области компании «Полюс»:

- Это большая честь для всего коллектива! Из года в год мы демонстрируем значительный рост по производственным показателям, спасибо региону за помощь и поддержку золотодобывающей отрасли.

Итоги рейтинга не удивительны, ведь Вернинское - крупнейшее золотодобывающее предприятие в области. На нем работает более 1200 человек. Золотодобытчики развивают не только собственное предприятие, но и район, в котором работают.

Фото: "Полюс Вернинское".

Фото: "Полюс Вернинское".

- На Вернинской золотоизвлекательной фабрике реализован проект запуска всей фабрики с одной кнопки и внедрен верхнеуровневый алгоритм автоматизированного управления технологической цепочкой, - рассказал Игорь Цукуров, управляющий директор компании «Полюс Вернинское». - Мы регулярно обновляем технику, особое внимание уделяем культуре безопасности.

Вернинское в полном объеме выполняет и социальные обязательства. Открыли новую лабораторию в Бодайбинском горном техникуме, при участии компании отремонтированы несколько важных социальных объектов в Бодайбинском районе, районная больница оснащена современным оборудованием. За счет «Полюса» разработана проектно-сметная документация для строительства мостов через местные реки. Также при участии компании разработан проект бодайбинского аэропорта. Его модернизацию планируют завершить к концу 2024 года.

БИЗНЕС-ПРЕСС