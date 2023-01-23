Основа экономики: «Полюс Вернинское» признано лучшим среди металлургических предприятий региона

Награду компании вручил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2021 год подвели 20 января в правительстве региона. В группе «Металлургический комплекс» лучшей признана золотодобывающая компания «Полюс Вернинское».

Призеров поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- Предприятия-призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и в итоге в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям.

Награду принимал Роман Энгельгардт, директор по работе с государственными органами в Иркутской области компании «Полюс»:

- Это большая честь для всего коллектива! Из года в год мы демонстрируем значительный рост по производственным показателям, спасибо региону за помощь и поддержку золотодобывающей отрасли.

Итоги рейтинга не удивительны, ведь Вернинское - крупнейшее золотодобывающее предприятие в области. На нем работает более 1200 человек. Золотодобытчики развивают не только собственное предприятие, но и район, в котором работают.

Фото: "Полюс Вернинское".

- На Вернинской золотоизвлекательной фабрике реализован проект запуска всей фабрики с одной кнопки и внедрен верхнеуровневый алгоритм автоматизированного управления технологической цепочкой, - рассказал Игорь Цукуров, управляющий директор компании «Полюс Вернинское». - Мы регулярно обновляем технику, особое внимание уделяем культуре безопасности.

Вернинское в полном объеме выполняет и социальные обязательства. Открыли новую лабораторию в Бодайбинском горном техникуме, при участии компании отремонтированы несколько важных социальных объектов в Бодайбинском районе, районная больница оснащена современным оборудованием. За счет «Полюса» разработана проектно-сметная документация для строительства мостов через местные реки. Также при участии компании разработан проект бодайбинского аэропорта. Его модернизацию планируют завершить к концу 2024 года.