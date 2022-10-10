Вячеслав Славин старается помочь питомцам, которые по воле судьбы остаются без хозяев. Фото: Любовь Арбатская

Еще вчера шарик был самым верным другом, встречал хозяина с работы счастливым лаем, а мурзик терся у ног, сладко мурлыкал под ухом, а сегодня они стали немилы. Просто хозяева сделали ремонт, родили ребенка или переехали в новую квартиру, в другой город, в другую страну, и места для шариков и мурзиков не стало. Недавнее исследование, которое провели Служба курьерских услуг СДЭК и сервис выгула собак «Гульдог», опросив 1502 респондента, показало, что почти половина россиян - 47% - при переезде по стране или за границу готовы расстаться с питомцем. К счастью, подавляющее большинство из опрошенных - 73% - за гуманный подход и голосуют за «добрые руки». А теперь появилась еще одна причина, по которой котам и собакам ищут приют, - мобилизация. Куда отдать собаку или кошку после мобилизации хозяина и какие проблемы могут при этом возникнуть, разбиралась «Комсомолка» в Иркутске.

«Парня завтра мобилизуют, а у него собака. Забрать некому, остается одна. Помогите!» - звонок отчаяния раздался в иркутском питомнике «К-9».

С питомцем, держа поводок в одной руке, а повестку в другой, 43-летний Александр появился на пороге военкомата. Ника была в растерянности. Все озиралась по сторонам большими черными глазами. Грустными-грустными.

- Мужчина живет один, родных нет, очень переживал за судьбу питомца, - рассказывает Вячеслав Славин, руководитель питомника «К-9», волонтеры которого приехали за Никой в военкомат. - Но мы его успокоили. Все будет в порядке. Пусть спокойно служит и знает, что собака будет его ждать!

Из военкомата Нику увезли в приют. Кинологи не только помогли животному справиться со стрессом, но и нашли временную семью, где Ника будет жить, пока не вернется ее человек.

- Не могли не помочь, сердце екнуло. У нас уже есть собака, и ее тоже зовут Ника.

Вот так символично… - говорит новая «мама» Ники Елена.

Из военкомата Нику увезли в приют. Фото: из архива Вячеслава Славина

Военнослужащих, кому действительно не с кем оставить любимца, не так и много. В разы больше тех, кто под маской призывника пытается сбагрить животное с рук.

- Наша горячая линия создана, чтобы помогать одиноким мужчинам, получившим повестку, - рассказали «КП» операторы одного из кол-центров, которые сейчас открыли во многих городах России при службах ветеринарии. - Звонят в основном хозяева, которые пытаются избавиться от надоевших кошек и собак. Поэтому сначала проверяем личность звонящего через местные администрации или военкоматы. Если подтверждается, что человека мобилизовали, связываемся с приютами, гостиницами или семьями, готовыми взять его животное на передержку.

Дело в том, что услуги для мобилизованных в приютах оказывают бесплатно. В этом и причина повышенного интереса.

- И у нас бум обращений от тех, кто пытается отделаться от животных под шумок, - подтверждает Вячеслав Славин.

Реальный случай: пса редкой и дорогой породы кане-корсо (цена от 50 тысяч рублей) привязали прямо к забору питомника. Хозяева предварительно звонили, интересовались, как сдать его в приют. Когда услышали, что это стоит денег, оригинально подкинули…

Определить на ПМЖ в приют кошку или пса стоит 15 - 20 тысяч рублей. Разово, разумеется. Питомникам брошенку на что-то надо содержать: кормить, вакцинировать, лечить, утеплять вольер. Суммы многих отрезвляют. Дешевле питомца отправить на улицу или оставить прямо в аэропорту, как случилось в Новосибирске. Сотрудники воздушной гавани увидели на видеозаписи с камер, как пара просто снимает ошейник с собаки и удаляется на рейс.

ВЕЗИ МЕНЯ В АПАРТАМЕНТЫ!

Согласно упомянутому опросу, 72% респондентов вынуждены разлучаться с любимцами из-за аллергии у членов семьи, 61% - из-за внезапно возникшей агрессии у питомца и угрозе жизни и здоровью, 7% - из-за неизлечимых болезней.

На улице животных нельзя оставлять по закону. Приютов в России достаточно мало. И принимают они не всех.

Кого, скорее всего, в питомник не возьмут? Того, кто нуждается в теплом содержании, например, гладкошерстных псов: вольеров для них обычно ограниченное количество. Инвалидов. Не каждый питомник может обеспечить им должный уход.

С приютами также можно заключить договор и оплачивать суточное содержание: место в вольере и питание. Обойдется это в 200 – 500 рублей в день. Дешевле, если запас корма привезете свой. И еще один минус: любимца могут подселить в «коммуналку» к собратьям. Гостиницы и отели для животных предлагают более привилегированные и дорогие апартаменты. Цена размещения в среднем - от 500 до 1000 рублей в сутки для кошек и собак мелких пород, от 1000 рублей - для крупных. Номер в отеле представляет собой отдельный бокс. Размеры - 4 и 6 квадратов. Можно найти и просторные апартаменты – в 12 квадратных метров. Каждое животное живет отдельно. Для кошек есть услуги ВИП-класса - стандартный, люкс и ВИП (от 900 рублей в сутки). В последнем есть даже аквариум с рыбками.

Наполнитель для лотков и корма также оплачиваются дополнительно. А это еще минимум 100 - 200 рублей в день. Еще в отеле требуют паспорт о вакцинации. А бронировать жилье лучше заранее, за несколько дней.

ВАЖНО!

Почему помощь порой есть вред

- Прежде чем приютить животное, оставшееся без хозяина, обдумайте все тщательно. Это не игрушки! Многие выбрасывают собак, потому что не справляются, - наставляет волонтер с большим стажем Надежда. Она часто сама берет собак и кошек на передержку. – После разлуки с любимым хозяином пес может отказаться от еды, скулить или вести себя агрессивно, кусаться. Самые сложные дни - первые пять. Если собака отказывается от еды спустя этот срок, повод обратиться к ветеринару.

КСТАТИ

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С КОТИКАМИ!

Анастасия РАЗМАХИНА, руководитель зоогостиницы «Котейка»:

- Тем, кто берет кошек на передержку, нужно помнить, что у кошек стресс может проявляться по-разному. Одни могут нападать, другие прижимаются к полу и стараются спрятаться в укромное место, третьи словно застывают без движения. Главное в период адаптации – обеспечить животному тихое место, где нет резких и громких звуков. В укромный уголок поставить на время лоток и миски с едой. Поняв, что все спокойно, питомец начнет выходить и вести себя более смело. А еще рекомендую разговаривать с животными. Они, конечно, не понимают, что именно вы хотите до них донести, но их очень успокаивает интонация человеческого голоса.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как справиться со стрессом животного из-за разлуки?

Александр ТИХЕНКО, ветеринар:

- Переезд на новое место и разлука с хозяином - это огромный стресс для животного. Но ему можно помочь пережить это непростое время. Советы для тех, кто решил приютить у себя чужую собаку. Во-первых, забирая питомца на передержку, позаботьтесь о том, чтобы у него были вещи, которые будут напоминать о доме: игрушки, миски, покрывало, лежанка, лоток или даже одежда хозяина. Животное должно чувствовать привычный запах. Во-вторых, узнайте у хозяев о привычках питомца. Что ест, во сколько гуляет - эти привычки лучше не менять. В-третьих, можно прибегнуть к успокоительным средствам. Например, «Экспресс-успокоен» или «Стоп-стресс». Обычно их дают животным перед путешествиями или участием в выставках. Препараты помогут менее болезненно перенести адаптацию. Больше всего стрессу подвержены собаки мелких пород - тойтерьеры, шпицы, карликовые пинчеры, поэтому именно их лучше всего пристраивать в семьи, а не в приюты.