Рассказываем, какие вещи чаще всего покупают с рук в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Даже старые запылившиеся антресоли или скопившиеся за год коробки могут принести своему владельцу небольшую, но копеечку. Необходимо лишь разобрать их содержимое, придать вещицам товарный вид и выставить на продажу в сети. Готово! Теперь остается ждать сообщений от потенциальных покупателей. Однако в этом деле важно знать, что ценится даже со статусом б/у, ведь заработать хочется с минимальным вложением сил и времени. Аналитики сервиса объявлений «Авито» провели собственные наблюдения и подвели итог: на просторах интернета жители Иркутска все чаще ищут личные вещи, электронику, технику и мебель.

1.Смартфоны Apple

Уже в течение нескольких лет «яблочные» смартфоны и гаджеты в Приангарье из раза в раз становятся самым популярным запросом в интернете с пометкой «с рук». В III квартале 2022 года продажи iPhone выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем телефон с пробегом в Иркутске обойдется в 29 100 рублей.

2.Обувь

Второе место в рейтинге заняла обувь. При этом сандалии, сапоги и кроссовки на просторах сети ищут как женщины, так и мужчины. Если для первых средняя цена одной пары равна 1940 рублям, то для вторых - 3 430. К слову, предложения для дам находят отклик на 61% чаще, чем в то же время 2021 года. А для мужчин – на 64%. Важно, что выбирать можно и абсолютно новый товар, для этого необходимо поставить фильтр в блоке настроек и вуаля! Экономия в деле.

3.Кровати, диваны и кресла

На 22% чаще иркутяне стали покупать «бэушные» кровати, кресла и диваны. При этом спрос имеется на мебель в разном состоянии: кто-то присматривает практически новенькую софу для зала, а кто-то ищет недорогой вариант для дачи. Потратить придется около 9-10 тысяч рублей. Большим плюсом для интернет-объявления станет доставка. Однако, если возможности увезти проданный товар покупателю нет, скидка за самовывоз станет приятным бонусом.

4.Женская верхняя одежда

В пятерку самых покупаемых товаров на «Авито» также вошла женская верхняя одежда. В областном центре спрос на б/у куртки и плащи вырос на 30% по сравнению с III кварталом прошлого года, а мужской – на 87%. К слову, стоимость вещей в этой категории, наоборот снизилась – на 17% в сравнении все с тем же 2021-м. Для дам 5 040 рублей. И 3 660 рублей - для мужчин.

5.Шкафы, комоды и стеллажи

Замыкает ТОП-5 мебель для хранения: шкафы, этажерки, стеллажи, комоды, антресоли и другие. В этом случае показатели выросли за 36%. Такая обновка с рук обойдется в среднем в 7 320 рублей. Не отстают по популярности на сервисах объявлений столы и стулья. Продажи так называемых обеденных групп поднялись на 21%.

КСТАТИ

Какие ненужные вещи также могут принести неплохой заработок? По данным аналитиков осенью этого года иркутян интересуют ноутбуки (средняя цена 21 660 рублей), настольные компьютеры (средняя стоимость составила 22 745 рублей), телевизоры (9 415 рублей), а также гитары и другие струнные инструменты (в среднем обойдется в 11 045 рублей).

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