Такие аномальные морозы пришли к нам с континентальной части Якутии и Северного Ледовитого океана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крещенские морозы захватили Иркутск! А ночь на 23 января в Иркутске стала самой холодной за последние 22 года. Столбик термометра опустился до рекордного -41 градуса. Последний раз такая суровая ночь была в январе 2001 года. Тогда грянули морозы до -43, сообщила «КП»-Иркутск начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова.

- Такие аномальные морозы пришли к нам с континентальной части Якутии и Северного Ледовитого океана, где тоже было аномально холодно, - рассказывает Юлия Янькова. – Холодные массы шли оттуда и раньше. Но в этом году температуры были намного ниже средних многолетних. Так, в Иркутске было на 8-15 градусов ниже нормы. По южным и центральным районам самая холодная ночь наблюдалась в Боханском и Заларинском районах. Там, ртутный столбик опустился до -48. На севере области самые холодные сутки были в Катанском районе - до -55.

Синоптики обещают, что холода начнут отступать с 25-26 января. Но 24 января все еще будет аномально морозно. А вот уже 25 января в Иркутске столбик термометра покажет до -17, а ночью до -30. К следующим выходным температура должна вернуться к норме и стать даже на 2-3 градуса выше нормы.