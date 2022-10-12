В Иркутской области назвали суммы выплат для призванных по частичной мобилизации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области сегодня действует большой список мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Решения, начиная с 21 сентября, принимаются чуть ли не ежедневно и в них легко запутаться. Поэтому КП-Иркутск публикует весь список действующих мер поддержки семей военнослужащих – выплаты мобилизованным в Иркутской области и льготы семьям.

Выплаты мобилизованным в Иркутской области

Размер выплаты мобилизованным в Иркутской области – 100 тысяч рублей. Эту сумму получат все мобилизованные по спискам, для согласования и сверки которых в Кузбассе и Новосибирске работают ведущие финансисты региона. Перечислять выплаты мобилизованным начали 10 октября через минсоцразвития.

– Продолжаю держать на контроле ситуацию с единовременными выплатами. Работа по сверке списков продолжается. Также в частях продолжают работать иркутские врачи, они осматривают мобилизованных, у которых есть жалобы на здоровье, – рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

К 11 октября документы на выплаты мобилизованным были отправлены на 2, 5 тысячи карточек. Конечно, есть сложности, они сдвигают сроки поступления средств, например, то, что деньги надо перечислить в 19 банков, среди которых есть и небольшие. Можно позвонить по телефону контакт-центра и получить информацию о подъемных.

Кроме того, ежемесячно, с 10 по 20 числа, военнослужащие, к которым теперь будут относиться мобилизованные, получат те же выплаты, что и контрактники. Но только уже находясь в части. Суммы выплат зависят от воинского звания и участия в боях.

Что положено мобилизованным в Иркутской области

Мобилизованных в Иркутской области за счет бюджета региона обеспечивают всей необходимой формой и обмундированием, а также дополнительной амуницией. Список того, что положено мобилизованным в Иркутской области достаточно большой. Их уже доставили фурами в Кузбасс и Новосибирск, где проходит подготовка военных перед отправкой в зону боевых действий. В список дополнительной амуниции вошли рюкзаки рейдовые объемом от 45 до 90 литров; тактические перчатки (размеров L и XL); зимние балаклавы с воротником (шапка-маска);- наколенники и налокотники; разгрузочные жилеты; алюминиевые фляги на литр в чехле, металлические тарелки; носки (размеры — с 39-го по 46-й); противоосколочные очки; спальный мешок и коврик под него; мобильные сиденья с резинкой; сапоги резиновые с вкладышем.

Кроме того, дополнительно личные вещи и предметы гигиены приносят в пункты сбора горожане. А в швейных цехах волонтеры уже начали шить белые балаклавы – скоро зима. Это тоже положено мобилизованным в Иркутской области.

Какие льготы положены мобилизованным в Иркутской области

Но не только выплаты мобилизованным в Иркутской области или помощь при сборах необходима людям. Также необходима и поддержка семьям, уверенность самих военных в завтрашнем дне. Первое, о чем было заявлено практически сразу после объявления о частичной мобилизации – за призванными сохранятся рабочие места. Еще один серьезный вопрос – насчет кредитов.

Отделения банков Иркутской области подготовили памятки для призванных в рамках частичной мобилизации граждан, взявших кредит до призыва на военную службу. Напомним, что в начале октября были приняты изменения в законодательство, согласно которым мобилизованные граждане и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы. Получить отсрочку по всем действующим кредитам могут мобилизованные, принимающие участие в СВО военнослужащие, а также другие люди, в том числе индивидуальные предприниматели, которые заключили контракт о содействии в задачах, возложенных на ВС РФ и члены семей. Это основные льготы, которые положены мобилизованным в Иркутской области.

Еще есть вопросы с семьями мобилизованных. Их достаточно много – у каждого свои бытовые сложности. Чтобы их решить, в регионе создан межведомственный штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Чтобы решить адресные вопросы, главы и мэры муниципальных образований приедут в места расположения.