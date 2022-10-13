Один из навыков - передвигаться на БТР. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Стрельба над головой, крики "раненых", танки и бронетранспортеры... На секунду забываешь, что находишься не на реальном сражении, а на тренировочном полигоне в "Музее на свалке" под Иркутском. И что многие из этих бойцов, которые так уверенно держат в руках автомат и наступают на невидимого врага, делают это впервые. По выходным в регионе проходят курсы боевой подготовки - с началом мобилизации они стали вдруг популярны. Мужчины, да и девушки тоже (!) массово записываются. Как проходят курсы подготовки к мобилизации, узнала корреспондент "КП" - Иркутск.

Курсы подготовки к мобилизации: как записаться, как проходят

Подготовка физическая и моральная

- Селим, реально селим на двое суток, всех в "казарме" - большом помещении с лавками вдоль стен и печкой посередине, - проводят экскурсию инструкторы. - Условия пребывания абсолютно реальные, как у бойцов в расположении. Жесткая дисциплина, распорядок дня, приказы командиров соблюдаться должны неукоснительно. А иначе зачем? Выдаем бронежилеты, автоматы, небольшой первичный боекомплект. И вперед!

Это курс "Боевой запас России". Разработали его ветераны разведки и спецназа. За 48 часов 30 "курсантов" знакомятся с автоматом Калашникова, учатся тактическим действиям, сидят в засаде, отражают атаки противника, десантируются с бронетранспортера, учатся оказывать первую помощь раненым, работать с радиосвязью. Безусловно, за двое суток профессиональным военным не станешь. Но основные навыки выживания получить можно. А главное - и психологическую подготовку.

- Да, мобилизованных готовят в частях, но освоить все и сразу очень сложно, - поясняют инструкторы. - А мы даем сжатую программу-минимум. После подобных тренировок парням будет легче воспринимать новую информацию.

Изначально курс делали для добровольцев, готовых пойти на спецоперацию. Но теперь на обучение военному делу записываются даже те, у кого "бронь".

- Я айтишник. Не служил, оружия в руках не держал, в медицине не разбирался, - рассказывает Вадим, участник занятий с ветеранами-десантниками. - Хорошо, что есть возможность это изучить. Как говорится, береженого Бог бережет. Если призовут - я готов.

Вадим - айтишник, но тоже готов получить основные навыки выживания в бою. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Условия близки к реальности. На сон - два часа, с пяти до семи утра в общей "казарме", остальное время - лекции и тренировки на полигоне. Ночью, в снег, дождь, грязь и холод. Инструкторы предупреждают "на берегу": если собираетесь жалеть себя и не выкладываться на полную - приходить не стоит. Лучше уступить место другим. А таких немало, хотя курс и платный - 10 тысяч рублей. Зато по итогу выдается сертификат. Едва ли его зачтут при мобилизации, но для собственной уверенности - плюс. Так что курсы подготовки к мобилизации - это необходимость.

На полигоне в "Музее свалки" много военной техники. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

На полигоне - как на настоящем поле боя

На тренировках все по-настоящему. Те, кто еще днем были предпринимателями, бухгалтерами, сотрудниками банков, вечером "переквалифицировались" в командиров, медиков, радистов. Для начала научились держать автомат и передвигаться на бронетранспортере.

- На БТР есть скобы и поручни. Забрались, крепко вцепились одной рукой, а вторая рука лежит строго на автомате, чтобы можно было быстро привести оружие в боевое положение, - объясняют инструкторы. - И никогда не отпускайте автомат от плеча. Никогда!

Ветераны-десантники знакомят с автоматом. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Сразу после теории - учебное задание:

«В квадрате N была замечена ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - Ред.) противника. Группа выдвигается в заданный квадрат для поиска и уничтожения противника».

Боевое крещение без потерь не обошлось. По легенде, группа попала в засаду, есть раненые. Тут и началась отработка медицины. Кстати, именно это направление, а не стрельба и тактика, больше всего запоминается курсантам.

- Слышал, что чаще всего раненые погибают от потери крови. Нас научили накладывать жгут, а это в разы повышает шансы на выживание, - говорит иркутянин Игорь Алексич, прошедший обучение одним из первых. - А еще очень важно уметь эвакуировать. Сейчас часто звучит фраза "Своих не бросаем". Так вот, здесь учат, как правильно своих не бросить.

Многие держат оружие впервые. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На специальных носилках, под огнем противника, пострадавших вынесли из "красной" зоны в более безопасную "желтую". Спасены! А теперь обратно в "бой"… Так проходят курсы подготовки к мобилизации.

Полевая гречка с тушенкой - особая на вкус. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На курсы идут даже женщины и дети

На двухдневные тренировки идут, в основном, крепкие мужчины призывного возраста. Но есть курсы полегче, они, кстати, и бесплатные. Например, на том же полигоне по субботам тренировки ведут ветераны-десантники, а в Шелеховской районной администрации - ветераны боевых действий. Имена и должности, кстати, называют не все, некоторые скрывают лица за балаклавами, - таков порядок.

Интересно, что учиться ориентироваться на местности, распознавать мины-ловушки, узнавать основы химзащиты хотят и женщины, и пенсионеры.

- Хотим иметь базовые навыки по выживанию. Тем более, те же знания по медицине могут пригодиться и в повседневной жизни, - восклицают две бойкие девушки из Шелехова.

Занятия ведут опытные бойцы. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Ценно и то, что занятия ведут бойцы, побывавшие на Донбассе.

- Рассказываем, что происходит на Украине, чтобы люди были настроены и морально подготовлены, - говорит прапорщик полиции, ОМОН, Росгвардии Дмитрий Блошенко. - Наша задача - помочь резервистам вспомнить особенности службы, чтобы на полигоне в Новосибирске, например, они уже не волновались, а понимали, что и как делать.

На занятия приходят по 30 человек. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

А запомнить надо многое. Мне врезались в память эти "заповеди":

"Полный магазин автомата - это ваша жизнь. Учитесь заряжать не глядя".

"Перевязывать раненого - лежа. Оружие держать не дальше вытянутой руки".

"Несколько фляжек воды - в походе по лесу непосильная ноша. Возьмите одну и растягивайте. Главное - выжить, а воду добыть сумеете".

"Нельзя быть сосредоточенным только на себе. Вы - команда".

Сборка-разборка автомата. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Учат медсестер

В столице Приангарья начали обучать медсестер. За 18 академических часов волонтеры научатся перевозить и сопровождать пациентов, распознавать кровотечение, вести простую диагностику, санитарную обработку и гигиенический уход, а еще сердечно-легочную реанимацию. Занятия идут в Иркутском базовом медицинском колледже. По итогу выдадут удостоверения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите ее нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73.

Тел.: (3952)20-80-08.