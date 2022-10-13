Отец заживо сжег двухлетнюю дочь и жену в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сразу три жизни трагически оборвались за одну ночь в маленькой деревушке в Эхирит-Булагатском районе с населением чуть больше 200 человек. Ночью 11 октября произошел пожар. Деревянный дом из бруса вспыхнул моментально. Среди погибших девочка, которой едва исполнился 1 год и 8 месяцев. Вместе с ребенком нашли тела матери и 57-летнего мужчины, личность которого еще предстоит установить. По предварительным данным, это родственник женщины. Что же произошло? Как выяснили правоохранители, причиной случившегося могла стать семейная драма. В расправе над самыми близкими людьми подозревают главу семейства, который в тот вечер был сильно пьян.

Сообщение о пожаре поступило около полуночи. Фото: прокуратура Иркутской области

- По версии следствия, 34-летний мужчина находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджег. Находившиеся в доме супруга, ребенок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли, - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Что могло подтолкнуть сибиряка на такое зверство, пока остается загадкой. Против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за «убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом». Прокуратура региона поставила ход расследования на контроль. Специалисты проведут проверку и выяснят, в каких условиях воспитывалась маленькая девочка.

- Она местная жительница. Здесь училась. Затем уехала в Иркутск, там работала, позже вернулась обратно, - рассказали «Комсомолке» о погибшей женщине в сельской школе. - Семья была абсолютно нормальной. Больше ничего сказать не могу.

Полиция объявила исчезнувшего отца в розыск и распространила ориентировки с его приметами в СМИ и соцсетях. Однако вскоре труп подозреваемого обнаружили сегодня сотрудники МВД на берегу реки, неподалеку от сгоревшего дома. Предположительно он скончался от ожогов, полученных на пожаре.

Напомним, похожая трагедия произошла в деревне Тимирязева в Иркутской области. Там приступ ревности 28-летнего мужчины обернулся смертью двух маленьких детей. По версии следователей, ребятишек в возрасте 4 лет и 1 года от роду вместе с их матерью и грудным ребенком облил горючей жидкостью и поджег их пьяный отец. Женщину и 5-месячного малыша удалось доставить в больницу.

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