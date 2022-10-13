"Мы гордимся вами!". Дети Черемхово отправили трогательные письма участникам спецоперации

Фото: пресс-служба мэра Черемхово

- Привет солдат, меня зовут Вика. Я учусь во втором классе. Я уже умею читать, а значит я читаю в интернете, какая у тебя важная задача! - нетвердым детским почерком выведено на листе бумаги. Это письмо девочка написала для наших военных.

Для участников специальной военной операции очень важна поддержка их родных, друзей и соотечественников. Вдвойне приятно получать теплые и воодушевляющие слова от детей. Школьница Вика, ее друзья и другие ребята из Черемхово решили отправить военным письма, поблагодарив их за то, что они покинули свои дома ради защиты Родины. Тексты получились искренними и невероятно трогательными.

Письмо Вики

Фотографиями писем поделился мэр города Вадим Семенов. В официальном ТГ-канале он написал: "Дети понимают, что воинам сейчас нелегко. В эти строки они вложили и благодарность, и надежду, и переживания".

Дети благодарят защитников за их ратный труд

Ребята решили украсить письма рисунками, некоторые даже придумали и сделали кроссворд. Творчество школьников передадут вместе с посылками для участников СВО.

Отцы вышли на рубежи защищать страну и семью

- Я хочу выразить вам огромную благодарность за отвагу, героизм, мужество. Искренне желаю вам удачи, здоровья и всего наилучшего, как говорится: "Ни пули, ни осколка"! С уверенностью могу сказать: вы - настоящие герои! Я очень горжусь вами!

Письмо Юли

Такая поддержка очень важная для наших солдат