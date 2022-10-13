Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 14:26

"Мы гордимся вами!". Дети Черемхово отправили трогательные письма участникам спецоперации

Военные на СВО получили трогательные письма от детей из Черемхово
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба мэра Черемхово

Фото: пресс-служба мэра Черемхово

- Привет солдат, меня зовут Вика. Я учусь во втором классе. Я уже умею читать, а значит я читаю в интернете, какая у тебя важная задача! - нетвердым детским почерком выведено на листе бумаги. Это письмо девочка написала для наших военных.

Для участников специальной военной операции очень важна поддержка их родных, друзей и соотечественников. Вдвойне приятно получать теплые и воодушевляющие слова от детей. Школьница Вика, ее друзья и другие ребята из Черемхово решили отправить военным письма, поблагодарив их за то, что они покинули свои дома ради защиты Родины. Тексты получились искренними и невероятно трогательными.

Письмо Вики

Письмо Вики

Фотографиями писем поделился мэр города Вадим Семенов. В официальном ТГ-канале он написал: "Дети понимают, что воинам сейчас нелегко. В эти строки они вложили и благодарность, и надежду, и переживания".

Дети благодарят защитников за их ратный труд

Дети благодарят защитников за их ратный труд

Ребята решили украсить письма рисунками, некоторые даже придумали и сделали кроссворд. Творчество школьников передадут вместе с посылками для участников СВО.

Отцы вышли на рубежи защищать страну и семью

Отцы вышли на рубежи защищать страну и семью

- Я хочу выразить вам огромную благодарность за отвагу, героизм, мужество. Искренне желаю вам удачи, здоровья и всего наилучшего, как говорится: "Ни пули, ни осколка"! С уверенностью могу сказать: вы - настоящие герои! Я очень горжусь вами!

Письмо Юли

Письмо Юли

Такая поддержка очень важная для наших солдат

Такая поддержка очень важная для наших солдат

Все теплые слова отправят посылкой участникам СВО

Все теплые слова отправят посылкой участникам СВО

КАРТИНА ДНЯ