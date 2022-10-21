Современную лабораторию для обогатителей открыли в горном техникуме Бодайбо

На открытии лаборатории в Бодайбинском горном техникуме. Фото: «Полюс Вернинское»

Бодайбинский горный техникум работает с 1938 года. Его основали, чтобы готовить кадры для промышленных предприятий, прежде всего золотодобывающих. В 2021 году при поддержке золотодобытчиков здесь открыли новую специальность «обогащение полезных ископаемых», в первый набор попали 25 человек - выпускники 9-х классов. А в этом году для них создали современную лабораторию. Она наполнена уникальным оборудованием, которое поможет ребятам как можно лучше подготовиться к работе на предприятиях. Это стало возможным благодаря золотодобывающей компании «Полюс Вернинское». Новое учебное пространство было сделано в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрацией города Бодайбо и района. Поставкой и выбором «начинки» для лаборатории занималась научно-производственная компания «Спирит».

Учитывали специфику территории

- Мы осуществляли закупку оборудования, - рассказывает директор по инновациям компании «Спирит» Евгений Прокопьев. - Все оно отечественное, от производителей из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска. При выборе руководствовались спецификой Бодайбинского района, методами работы и тем оборудованием, которое используется на горно-обогатительных комбинатах. Важно, чтобы обучение студентов проходило в условиях, максимально приближенных к реальным, чтобы они, когда придут работать на предприятия, смогли успешно применить полученные знания. Кроме того, в новой лаборатории можно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для недропользователей.

Лаборатория оснащена современным оборудованием. Фото: «Полюс Вернинское»

В лаборатории представлено около 20 единиц различного оборудования - для проведения мокрых и сухих процессов, измельчения, минералогического анализа. Например, это винтовой сепаратор, отсадочная машина, центробежный концентратор, концентрационный стол, флотомашина, фильтр, ситовый анализатор с наборами сит, делитель Джонсона, дисковый истиратель, шаровая мельница и т.д.

- В Бодайбинском районе работает компания «Полюс Вернинское», заинтересованная в создании школы обогатителей. Выпускники будут работать, в том числе, и на крупнейшем месторождении Сухой Лог, - заключил Евгений Прокопьев.

Базовое учебное заведение

«Полюс Вернинское» не только профинансировало создание лаборатории (а это порядка трех миллионов рублей), но и оказало всестороннюю помощь на этапах реализации проекта. Специалисты компании консультировали педагогов, что именно нужно для практических занятий и вместе с руководством «Спирита» определяли марки и модели оборудования. Золотодобытчики отмечают, что Бодайбинский горный техникум является базовым учебным заведением для всего района.

- Наша компания давно работает с техникумом. Особенно плодотворно сотрудничество складывается в последние три года. Благодаря этому мы и открываем лабораторию, оборудование которой отвечает всем самым современным стандартам, - сказал на торжественном открытии лаборатории управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Студенты смогут на практике изучать технологии переработки руды, методы обогащения и схемы пробоподготовки. Не скрою, что у компании есть и свой интерес, ведь мы всегда рады талантливым и целеустремленным выпускникам.

Как отметили в министерстве образования региона, открытие лаборатории стало большим событием для всего Приангарья. Игорю Цукурову вручили благодарственное письмо от Максима Парфенова, министра образования области.

Сотрудничество техникума и «Полюс Вернинского» продолжается. В этом году компания профинансировала разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий учреждения.

Событие для Бодайбо большое, здесь готовят квалифицированные кадры. Фото: «Полюс Вернинское»

Первые впечатления самые хорошие!

Именно так говорят студенты-второкурсники, которые уже побывали в лаборатории.

- Нам провели ознакомительную экскурсию. Оборудование привезли по всем видам обогащения, - со знанием дела делится 17-летний Даниил. - Мы, кстати, сами тоже принимали участие в обустройстве лаборатории, готовили помещение. Очень рад, что поступил именно на специальность «обогащение полезных ископаемых», ни капли не пожалел и в дальнейшем хочу работать в «Полюс Вернинском».

В компании работают десятки выпускников техникума, в золотодобывающей отрасли в целом - сотни. Уровень подготовки очень высокий.

- Наши ребята будут учиться 3 года 10 месяцев, а набор на эту специальность решено проводить раз в два года, - рассказывает директор Бодайбинского горного техникума Марина Заводянская. - И, конечно, лаборатория для нас - настоящий подарок и гордость, под нее выделили почти целое крыло здания. Ребята уже ознакомились с ней, их научили работать на оборудовании и скоро они полноценно приступят к практическим занятиям.