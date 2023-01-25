Энергия детства: в Иркутске прошел фестиваль робототехники «Робосиб - 2023» от компании Эн+

К Фестивалю «Робосиб» компании Эн+ ребята начинают готовиться задолго до его начала. Фото: Евгений Черницкий.

Крупнейший фестиваль робототехники «Робосиб - 2023» компании Эн+ прошел в Иркутске 19 - 20 января. В Сибэкспоцентре собралось более 80 команд и свыше 700 участников от 4 до 18 лет из разных регионов страны

Юные робототехники соревновались в нескольких направлениях. Старшие школьники и ученики среднетехнических учебных заведений участвовали в «Лиге инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов.

Ребята помладше пробовали свои силы в секции «Лига открытий». Также впервые прошли соревнования «Энергия в действии», которые проводились в рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле».

Каждая из команд подготовила собственный уникальный проект, в котором дети пытались решить актуальные проблемы получения энергии, изучали устройство гидроэлектростанций и многое другое.

Все проекты оценивало компетентное жюри, в которое входили, в том числе, и победители фестивалей прошлых лет. Одержавшие победу ребята получат возможность принять участие в общероссийских соревнованиях First robotics championship - Екатеринбург 4.0, которые состоятся в апреле этого года. К слову, участники фестиваля из Иркутской области постоянно являются призерами национальных соревнований.

Гостей и участников фестиваля приветствовал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании Эн+ - организатора мероприятия:

- Мы проводим этот фестиваль с 2013 года, и принять в нем участие уже успели более 4200 школьников и студентов. В предыдущие два года мы были вынуждены сделать перерыв в связи с эпидемиологическими требованиями. И вот мы снова здесь! Без преувеличения скажу, что уже успел увидеть серьезные и интересные проекты. Ребята, за вами будущее - как в производстве и энергетике, так и нашей страны в целом. Удачи!

От имени иркутян организаторов фестиваля поблагодарил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников:

- Сейчас у вас есть потрясающие возможности, которым, в хорошем смысле слова, можно позавидовать. Спасибо компании Эн+ за этот масштабный фестиваль, за то, что собрали вместе столько увлеченных и одаренных детей. Уверен, мы еще услышим о них в числе изобретателей и новаторов.

Более 11000 роботов было сконструировано за время проведения фестиваля «Робосиб». Фото: Евгений Черницкий.

Подробнее об участниках и конкурсах рассказала Юлия Перевалова, главный судья соревнований:

- В этом году на «Робосиб - 2023» приехали команды из Красноярского края, многих городов Иркутской области, Нижегородской области и города Миасс Челябинской области. Все проекты участников связаны с энергетикой.

Так, направление «Энергия в действии» уже работает в нескольких школах Иркутской области в рамках образовательного проекта "Энергия в каждой капле".

На фестивале ребята пишут теоретические задачи, презентуют собственный проект и выполняют миссии на соревновательном поле. В частности, им нужно изучить элементы гидроэлектростанций и попробовать их модернизировать. Те, кто наберет наибольшее число баллов на трех этапах соревнований, пройдут на фестиваль федерального уровня.

Всего для участия в федеральных соревнованиях по робототехнике будет отобрано 7 команд. Фото: Евгений Черницкий.

Дело для каждого

«Робосиб» - это не только площадка для соревнований. Два дня здесь проходили интересные мастер-классы и семинары для тех, кто увлекается робототехникой. Юные участники смогли познакомиться с разными видами возобновляемой энергии на уникальном интерактивном стенде «Энергия будущего», изучить устройство электромобилей и работу ГЭС.

Для взрослых участников - учителей начальной школы, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования - серию мастер-классов провели конструкторы компании «Аврора Robotics». Они рассказали о новейших трендах в проектной и инженерной деятельности у детей дошкольного возраста. Кроме того, педагоги смогли пообщаться с продюсером роботов, автором канала «PRO Роботов» Александром Байкиным.

Добавьте к этому сразу несколько развлекательных площадок - например, уникальную фото-зону с обзором в 360 градусов или лимонад-бар с жидким азотом, большую стену-раскраску и, конечно же, бурные эмоции болельщиков на соревнованиях между роботами в маневренности и функциональности - и вы поймете, что в эти дни в павильонах «Сибэкспоцентра» было по-настоящему интересно гостям любого возраста!

«Робосиб» - это не только площадка для соревнований. Фото: Евгений Черницкий.

Источник энергии

К фестивалю «Робосиб» компании Эн+ ребята начинают готовиться задолго: ведут странички в соцсетях и инженерные тетради, ищут действительно актуальные проблемы и придумывают пути их решения. Иногда свежий взгляд на привычные вещи дает совершенно неожиданный результат!

О своей работе рассказали участники команды «7 вольт» из Братска.

- Мы знаем, что в отдаленных поселках есть проблемы с электроснабжением, а ведь хочется, чтобы везде было светло! Особенно в тех местах, где гуляют дети. Мы долго над этим думали и решили: а что если источником энергии станут сами дети?

И вот он, готовый проект в миниатюре. Здание школы освещается с помощью… детской площадки! Пока малыши увлеченно катаются на разных каруселях и бегают по горкам, энергия накапливается в аккумуляторах. Помните динамо-машину с велосипедом? Тот же принцип!

Кстати, не забыли юные конструкторы и взрослых - для них предусмотрели несколько уличных тренажеров. И даже учли плохую погоду: когда детская площадка будет пустовать, тогда можно использовать накопленную энергию от солнечных батарей, которые установлены тут же, на крыше детских аттракционов.

Запомните этих ребят: Михаил Леденев, Семен Шойфер, Вячеслав Медведев, Кира Рыбкина, Мирослава Лебедева, Амира Коваль и Мария Воронкова. Пока всем им от 9 до 12 лет, но в скором времени мы, возможно, услышим их имена не только в числе победителей различных фестивалей робототехники, но и в качестве разработчиков серьезных взрослых проектов.

Это лишь один проект команды из категории среднего школьного возраста. В это время ребята постарше окружают тренировочную площадку: их роботы соревнуются в маневренности и умении поднимать и передвигать предметы. Тут же что-то поправляют на ходу, подкручивают. Как справедливо вздохнул один из взрослых гостей фестиваля: «Я в этом возрасте умел мастерить только бумажные кораблики!»

Команды, которые наберут наибольшее число баллов на трех этапах соревнований, пройдут на фестиваль федерального уровня. Фото: Евгений Черницкий.

Долгожданный сбор

За те два года, что «Робосиб» делал перерыв в очном сборе участников, в адрес организаторов пришло множество обращений и писем. Возобновить фестиваль просили не только школьники и преподаватели, но даже сотрудники министерства образования Иркутской области!

Действительно, важность этого мероприятия трудно переоценить, ведь целью проекта компания Эн+ ставит популяризацию и повышение престижа инженерных и технических профессий среди молодежи! Это один из принципов работы компании, основанной Олегом Дерипаской.

СКАЗАНО

Михаил ХАРДИКОВ, руководитель энергетического бизнеса компании Эн+:

- Фестиваль робототехники компания Эн+ проводит уже в восьмой раз. Мы очень рады, что у «Робосиба» есть такой хороший отклик от участников. Этот фестиваль направлен на развитие навыков будущего. Мы все понимаем, что прогресс не стоит на месте, и сегодня, чтобы развиваться и работать на крупных промышленных предприятиях, недостаточно тех навыков, которые давали 20 - 30 лет назад. Нужны робототехника, 3D-моделирование, сквозная автоматизация. И здесь, на фестивале, ребята имеют возможность попробовать свои силы в этих направлениях. Мы уверены, что те навыки, которые участники смогут здесь освоить, обязательно пригодятся им в будущем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 11 000 роботов было сконструировано за время проведения фестиваля «Робосиб».

ИТОГИ

Абсолютным победителем в направлении «Лига инженеров» стала команда Destiny (Красноярск).

Абсолютным победителем в направлении «Лига решений» - команда «Феномен» (Красноярск).

В направлении «Энергия в действии» первые места заняли:

Победитель по совокупности баллов в этом направлении - команда «С рук не кормить!» (Иркутск). меняем на Победитель по совокупности баллов в направлении "Энергия в действии" (старшая категория) - команда «С рук не кормить!» (Иркутск).

Всего для участия в федеральных соревнованиях по робототехнике будет отобрано 7 команд.