Выпил средство для очистки унитазов: хирурги провели сложнейшую операцию, чтобы вернуть 8-летнего мальчика к нормальной жизни

Ребенок лишился радостей детства из-за несчастного случая. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Иркутские хирурги вновь сделали чудо для маленького пациента. В Ивано-Матренинской детской клинической больнице провели колоэзофагопластику. Во время этой сложнейшей операции врачи из тканей толстой кишки создали искусственный пищевод. На кону стояла полноценная жизнь восьмилетнего мальчика, который сильно пострадал от химического ожога.

- Это произошло почти 4 года назад, 21 марта, - вспоминает отец школьника. - Тогда мы всей семьей были у жены на работе. В один момент сын пошел в туалет и выпил щелочной раствор - средство для очистки раковин и унитазов. Почему он это сделал, до сих пор непонятно. Причем бутылка была невзрачная, похожая на упаковку белизны. Сын сразу закричал, мы вызвали скорую, нас увезли в Ивано-Матренинскую больницу, в отделение токсикологии.

Так выглядел пищевод мальчика после выпитого средства. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

На тот момент важнее всего было спасти жизнь ребенка. А затем началось сложное восстановление. Долгое время мальчик не мог есть самостоятельно, а твердая пища на несколько лет оказалась под строгим запретом. После несчастного случая ему пришлось забыть о детском садике и общении со сверстниками, так как месяцами он находился в больнице.

Как сообщили «КП»-Иркутск в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, колоэзофагопластику второкласснику провели несколько месяцев назад. Сейчас школьник идет на поправку.

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