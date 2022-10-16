Иркутск на третьем месте в топе городов России, где проще всего найти работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Да вы что! Да работу в Иркутске не найти, особенно хорошую!», - так вам скажет почти любой, кто в активном поиске, и заодно перечислит, что он понимает под отличной вакансией. Как правило, в списке - зарплата выше и занятость ниже рынка, плюс лояльное руководство. Увы, а этого практически никогда не случается. Однако есть более-менее объективные данные: в hh.ru проанализировали конкуренцию за рабочие места в 25 крупнейших городах страны.

- Лидером стал Красноярск: на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме, второе место занял Хабаровск - 3,7, третье – Иркутск - 3,8, - отмечают аналитики. – А сложнее всего найти работу в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве, где на одну вакансию приходится 6-7 претендентов.

- Если на одну вакансию приходится более семи резюме, то в выигрыше работодатель, ему есть из кого выбирать, а претенденты готовы на уступки, - объясняет представитель hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко. - Если же на одно место менее пяти желающих, все наоборот. Дефицит кадров специалисты фиксируют, когда количество готовых попасть на работу не больше трех на одну позицию.

При этом, несмотря ни на что, спрос на персонал в Приангарье продолжает расти – на 2,9% за прошедший месяц. Особенно выросла потребность в людях в сфере безопасности, в различных охранных структурах – практически на 30%, в журналистике и сфере развлечений – на 18%. Ищут персонал в спортклубах и салонах красоты, нужны медики и аптекари.

По данным Минтруда Иркутской области, официально через службы занятости предприятия региона сейчас ищут около 40 тысяч сотрудников.

КОНКРЕТНО

Какие специалисты нужны больше всего… (в % от количества вакансий)

Сотрудники отделов продаж - 30%

Строители -24%

Рабочий персонал -22%

Транспорт, логистика -19%

Производство -11%

… и меньше всего (в % от количества вакансий)

Госслужба, НКО - 0,2%

Искусство, развлечения, масс-медиа -0,5%

Консультирование и юристы - 0,7%

Закупки -1,2%

Управление персоналом, тренинги -1,5%

КСТАТИ

ТОП-5 самых дорогих предложений

Менеджер по оптовым продажам нефтепродуктов – 300 тысяч рублей (Иркутск)

Начальник отдела по охране труда (золотодобыча, Бодайбо) – 275 тысяч рублей

Машинист экскаватора – 220 тысяч рублей (вахта, север)

Механик по ремонту экскаватора – 180-240 тысяч рублей (вахта, север)

Проходчик – 150-250 тысяч рублей (золотодобыча, Бодайбо)

КОММЕНТРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья ДАНИНА, эксперт по консалтингу:

Чего ждать от рынка труда?

- Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство. В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08