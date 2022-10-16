Девушка из Иркутска с 10 размером груди стала моделью плюс-сайз. Фото: предоставлено героиней публикации

10-й размер груди, пухлые губы и татуировки на всем теле. 24-летняя иркутянка Мария Гущина при росте 172 сантиметра и весе 124 килограмма своих пышных форм не стесняется, не мучает себя диетами и не вздыхает с тоской, глядя на фото тощих моделей. Ведь она сама - модель! А роскошные параметры только помогают выделяться.

- Я никогда не была худышкой, - улыбается Мария. - Но и мой вес проблем не создавал. Никакой травли от сверстников в детстве или осуждения от близких. Наоборот, я в центре внимания!

И неудивительно, ведь девушка она яркая и харизматичная. В сторонке никогда не отсиживалась - выступала за школу в баскетбольной команде, увлекалась тяжелой атлетикой. Свою необычную внешность осознала в старших классах, тогда и начала фотографироваться и вести страницы в соцсетях.

«Какая вы красивая, глаз не отвести», - восторгаются подписчики. Их у Марии - 15 тысяч. Фото: предоставлено героиней публикации

«Какая вы красивая, глаз не отвести», - восторгаются подписчики.

Их у Марии - 15 тысяч. Кстати, благодаря блогу она и стала моделью.

- Два года назад уехала в Краснодар - хотела пожить в большом городе, в тепле, поближе к морю. Но мечты не оправдались: и с работой было туго, и отношения не складывались, - откровенничает девушка. - Этим летом вернулась в Иркутск и жизнь вдруг перевернулась. Знакомая отправила ссылку на мой аккаунт в местный магазин модной одежды и там сказали: «Вау, такая модель нам нужна!»

Шикарным формам Марии завидуют многие. Фото: предоставлено героиней публикации

Первые же видеообзоры нарядов с участием Марии собрали столько откликов, что ее начали приглашать и другие шоу-румы. Съемки и фотосессии стали практически ежедневной «рутиной». А в том магазине, где ее заметили первыми, она теперь работает стилистом-консультантом и тренинг-менеджером - рассказывает о секретах продаж и вдохновляет коллег.

«Активничает» и помимо работы: путешествует, изучает английский и испанский, не забывает про спорт - любит ходить в бассейн.

А что на личном фронте?

- У меня есть молодой человек, - улыбается модель. - Он из Москвы, мы познакомились в «Тик-Токе». Случайно наткнулась на его профиль и увидела статус: «Меня полюбит пышная девушка с веснушками». Сразу подумала - это же я! И написала ему. Он накачанный спортсмен, с татуировками, - все как я люблю.

Сердце модели уже занято. Фото: предоставлено героиней публикации

Пара встречается на расстоянии - на днях Мария летала к любимому на свидания в Москву, а на Новый год ждет его в Сибири.

- Всегда говорит, что я самая красивая, - смеется Мария. - А я думаю, что каждая девушка красива. Главное, ухаживать за собой и любить себя. Я, например, не представляю себя в одежде-балахоне, мой стиль нестандартный, даже эпатажный: короткие топы, открытое декольте, обтягивающие брючки и яркий макияж. Быть как все - не про меня!

Мария путешествует, изучает английский и испанский, любит ходить в бассейн. Фото: предоставлено героиней публикации

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