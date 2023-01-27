123-килограммовый сибиряк за три месяца изменился до неузнаваемости ради любимой

Эти фото сделаны с разницей в 3 месяца. Фото: личный архив Романа Попова

Если сравнить два фото Романа Попова – сейчас и три месяца назад, то любой подумает: нет, этого быть не может! А может! 38-летний Роман Попов скинул 30 килограммов! Причем без каких-либо операций. Подтянутое тело – это результат правильного питания и многочасовых тренировок в зале. Но главное - это мотивация: Роман решился на кардинальные перемены после знакомства с девушкой. Не захотел, чтобы рядом с красоткой видели обрюзгшего толстяка.

Всего за полгода, здравствуй, ожирение

- Полнеть я начал после 26 лет, - говорит Роман. – За полгода набрал 40 кило. Врачи сказали, что в организме произошел сбой. Почему? До сих пор не знаю. Врачи давали рекомендации, но, откровенно скажу, я им не следовал и от любимой еды не отказался. Курники, чебуреки, пирожки, а главное, макароны!

- Мне нужно было родиться итальянцем! – смеется сибиряк. – Ни дня в своей жизни я не представлял без них. А уж пельмени! После работы в меня легко помещалась 800-граммовая пачка. И то засыпал с легким чувством голода.

Так, стрелка на весах наматывала новые круги, несмотря на то, что Роман не был из числа лежебок –не позволяла профессия. Его карьера начиналась с работы телевизионного журналиста. С утра до вечера выезды да съемки, обеды на бегу, да поздние ужины...

Много лет мужчина не хотел даже смотреться в зеркало. Настолько ему не нравилось собственное отражение. Фото: личный архив Романа Попова

Харизматичный толстяк был душой компании. Но с виду уверенный в себе мужчина боялся зеркал. Избегал их, чтобы не расстраиваться. Видеть в них тучного здоровяка – приятного мало. К тому же стало беспокоить здоровье: то дышать трудно, то «сердце» колит.

- Полтора года назад я стал главным редактором. Работа сменилась на сидячую. Как результат: еще +15 килограммов, - продолжает Роман. – Прощаться с лишним весом и не думал, пока не поехал в отпуск в Сочи.

Жизнь сибиряка кардинально поменялась после отпуска в Сочи. Фото: личный архив Романа Попова

Неожиданно «случайная» встреча

ЕЕ Роман увидел во время обеда с друзьями в сочинском ресторане. Она работала там администратором.

- Глаз отвести не мог, так сильно она мне понравилась! Попросил номер телефона, но она отказала. Мол, начальство не разрешает. А в сердце, тем временем, уже начался ураган. Ушел я ни с чем и тем же вечером с горя отправился в ночной клуб. Собираясь домой, на выходе увидел знакомое лицо. Это была она! Судьба словно дала мне второй шанс, и я решил, что надо брать быка за рога. Подошел к ней, познакомились… Так, я вернулся из отпуска счастливым и уже несвободным, - улыбается.

Омрачало впечатления от волшебной поездки лишь число на весах. На «диете» из шашлыков и алкоголя Роман умудрился растолстеть до максимальных 123 килограмм. Живот не давал даже нагнуться, чтобы завязать шнурки.

Вернувшись в родной город, Роман сразу же взялся за свой вес и образ жизни. Фото: личный архив Романа Попова

Да, любимая приняла сибиряка со всеми несовершенствами, но он не хотел, чтобы рядом с красоткой видели толстяка. Приехав в Улан-Удэ, купил абонемент в зал и нанял тренера.

Зал и ревизия в холодильнике

- Я не мог поднять даже две гантели по два килограмма. Едва не провалился под землю от стыда, а у инструктора и вовсе челюсть отвисла. Но я пообещал, что стану его лучшим результатом. Тот лишь посмеялся, - вспоминает первую тренировку.

Следующим этапом была ревизия в холодильнике. Оттуда исчезло все мучное и жирное. Появились фрукты и овощи. Теперь еда воспринималась как топливо для организма, а не способ получить удовольствие.

День сибиряка начинается в 6:30 утра. Первые полчаса он делает упражнения на пресс, приседания и отжимания. Затем – уход за собой и полезный завтрак. Вечером этот ритуал полностью повторяется.

- Я стал кайфовать от процесса, - признается Роман. – Поменялся и мой образ жизни. Больше никаких компьютерных игр и телевизора. Свободное время посвящаю спорту или чтению книг.

Как итог: -30 килограммов за 90 дней. Отражение в зеркале только радует. Однако путь преображения только начался. В планах избавиться еще от 23 лишних кило, чтобы начать наращивать мышцы. В новом теле Роман Попов начнет новую жизнь. Он собирается переехать в город, который познакомил его с любимой девушкой и, как надеется, с будущей женой.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ

Дарья Корнева – фитнес-тренер:

1. Учтите состояние здоровья. Перед тем, как начать тягать железо, стоит обратиться к специалисту. Тренер подберет упражнения, исходя из вашего веса, болезней или старых травм, возраста и целей. Также, как правило, в фитнес-клубах имеется нутрициолог (специалист по питанию и здоровому образу жизни – прим. ред.), который даст советы по меню.

2. Питание – это 80% успеха. Нельзя весь день провести в зале, а вечером или в выходные объесться любимого шоколада. Вы зря потратите силы и время.

3. Жир не превращается в мышцы. Для того, чтобы создать идеальную фигуру, необходимо сначала сбросить лишнее, а затем менять объем и эластичность мышц с помощью тренировок.

4. Мечтаете об идеальном теле? Высыпайтесь! Взрослому необходимо минимум 7-8 часов в день проводить в кровати. Из-за недосыпа в организме вырабатывается гормон кортизол, который замедляет обмен веществ.

5. Важна системность и регулярность тренировок, однако перетруждаться тоже не стоит. В этом случае вернуться в зал вам будет под силу, как минимум через две недели. Более того, мечта стать стройным может быть и вовсе забыта, как страшный сон.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как правильно сбросить лишнее?

Светлана Елисеева, врач-эндокринолог, диетолог-нутрициолог:

- Не нужно жестко ограничивать себя в привычной еде с первого дня. Иначе срывы неизбежны. Отказывайтесь от сладкого, мучного и жирного постепенно, меняя соусы и добавки на натуральные приправы.

- Используйте принцип Гарвардской тарелки. То есть половину плоской тарелки в диаметре 26-28 см должны занимать овощи и зелень, полные клетчатки. Четверть отводим белкам: мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты и т.д. И еще четверть – углеводам: макароны из твердых сортов пшеницы и каши (за исключением белого риса и манки).

- Соблюдайте водный баланс. На килограмм нормального веса выпивайте 35-40 мл воды. Рассчитать нормальный вес без помощи специалиста очень сложно, поэтому можно брать за основу показатели до появления лишних кг.

- И главное не ждите быстрых результатов. Экспресс-похудение – это всегда стресс для организма. Он обязательно постарается восполнить потерянное. Лучше сбрасывать медленно, но верно. Норма: 2-3 килограмма в месяц. Однако люди с весом больше 90 килограммов потеряют вес быстрее остальных, так как избавятся от лишней жидкости.