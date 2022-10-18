Что нужно знать при покупке дома в Иркутском районе

В Хомутово. Фото Дмитрия Дмитриева

Жить в своем просторном доме вдали от городского шума и суеты, да еще рядом с лесом - не мечта, а сказка! И детям раздолье - растут на свежем воздухе, и взрослым - под боком и сад-огород, и гараж... Все не в тесной квартире. Эти доводы становятся решающими, когда речь идет о покупке недвижимости за городом. И в этом отношении идеален Иркутский район. Его популярность очевидна: за 12 лет, согласно данным Всероссийской переписи, численность населения выросла в два раза и составляет 162 тысячи человек. А Хомутово, например, признано самым крупным селом региона! Но чтобы жизнь за гордом не была омрачена, при покупке готового дома учтите некоторые моменты.

Электроэнергию подключили незаконно

Пенсионерка Любовь Рутяниева с мужем решили переехать за город по этой самой причине - хотелось, чтобы был простор, большой участок и при этом благоустроенный дом - все-таки привыкли к городскому комфорту. Нашли застройщика, который предлагал дома в Хомутово. Выбрали конкретную усадьбу, тщательно ее осмотрели, заключили договор купли-продажи и стали счастливыми обладателями загородной недвижимости.

- Полы с подогревом, собственная скважина, туалет с водонагревателем, отличная внутренняя отделка! Словом, свет горит, внутри тепло и красиво, - говорит наша героиня.

Примерно по такой же схеме новоселами стали еще семь семей. В основном многодетные. Все поселились на одной улице и неустанно радовались, что обзавелись собственными квадратными метрами. Однако выяснилось, что к электросети дома подключены незаконно: никто разрешения на это не выдавал и по закону электричество новоселам должны отключить.

С начала этого года ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии превысил 20 миллионов рублей. В числе лидеров по этому показателю оказался Иркутский район.

Любовь Рутяниева возглавила инициативную группу жителей по решению этой проблемы. Обращения отправлены в прокуратуру региона и «Восточные электрические сети» - филиал Иркутской электросетевой компании, который обслуживает эту территорию.

- Дом отапливается от электричества, а впереди зима. Деваться нам некуда, у большинства это единственное жилье, а на руках, в буквальном смысле, малые дети.

В районе Хомутово скоро заработает новая подстанция 35 кВ «Поздняково», будут возведены воздушные линии 10 и 35 кВ. Фото: IRK.ru

Выдавали ипотеку многодетным семьям

Этот случай не единичный, но самый яркий и масштабный в Иркутском районе. Дома здесь как грибы после дождя растут на землях, которые ранее имели сельхозназначение. Далеко не все застройщики добросовестно подходят к своей работе, некоторые вовсе продают строения такого качества, что их энергоэффективность оставляет желать лучшего. Приходится в буквальном смысле отапливать улицу. Почему так вышло? На каком этапе обманулись покупатели?

- Застройщик утверждал, что предусмотрены коммуникации, плюс в домах есть электроэнергия, - поясняет Любовь Рутяниева. - Кроме того, многие семьи на покупку дома брали ипотеку, использовали средств материнского капитала. То есть финансовые организации были ознакомлены с документами, мы тоже были уверены в покупке. Право собственности было выдано Росреестром, сомнений ни у кого не возникло. Подумаешь, «маленький нюанс».

- Что касается электроэнергии, то застройщик сообщил, что после того как мы получим право собственности, нужно только переоформить договор, - поясняют пострадавшие. - И предложил воспользоваться услугами частной компании, что мы и сделали.

После проверки выяснилось, что дома к основной линии подключены незаконно. Застройщику предстоит возместить ущерб за потребленную электроэнергию. Но дело не только в документах, но и в технической возможности.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно тщательно подходить к выбору дома. За невысокой стоимостью может скрываться некачественное строительство, как итог - дома плохо держат тепло и требуют дополнительных усилий и затрат на отопление. Кроме того, важно проверить и состояние коммуникаций - систему водоснабжения и качество воды, отопление и другое оборудование. Желательно на этапе выбора дома привлечь специалиста.

Проводится ремонт, замена и установка новых трансформаторных подстанций во всем Иркутском районе. Фото: IRK.ru

Как подключить, если сети не рассчитаны?

Директор «Восточных электрических сетей» Александр Щекин с ситуацией знаком и уже встречался с жителями. Не скрывает - проблема сложная.

- Если следовать букве закона, то мы сегодня должны отключить данную сеть-самострой.

Район Хомутово и Урика и без того точка высокого напряжения. Электроэнергия здесь является источником теплоснабжения для большинства усадеб, а активная и неконтролируемая застройка способствует росту потребления, только в этом году плюс 20%. А по некоторым адресам в Хомутово и вовсе на 54%, не учитывая потребителей, присоединенных в 2022 году.

Чтобы войти в эту зиму с уверенностью, энергетики постоянно занимаются обновлением оборудования и строят новые объекты. Так, в районе того же Хомутово скоро заработает новая подстанция 35 кВ «Поздняково», будут возведены воздушные линии 10 и 35 кВ. Это снимет часть нагрузку с существующей подстанции и сетей и тем самым повысит надежность электроснабжения.

На той же территории идет реконструкция восьми линий электропередачи общей протяженностью около 17 км, еще 8 км провода заменили при модернизации линии для перевода нагрузки на подстанцию «Оёк». И это лишь часть работы. Также проводится ремонт, замена и установка новых трансформаторных подстанций не только на этом направлении, но и во всем Иркутском районе.

Развитие электроэнергетики требует совместных усилий

Все упомянутые работы - это спланированные и дорогостоящие мероприятия. Они включаются в инвестиционную программу, которую утверждает министерство энергетики РФ.

- Подключение новых потребителей - это всегда финансовые вливания, и довольно большие, - добавляет Александр Щекин. - В техническом плане сложность состоит в том, что запас свободных мощностей здесь ограничен: дома строятся гораздо быстрее, чем сети, к тому же зимой нагрузка увеличивается еще больше.

Поясним, что электросетевые объекты напряжением 35 кВ и выше могут быть построены или реконструированы только при включении в схему и программу развития электроэнергетики региона. И, конечно, в инвестиционную программу сетевой организации. Только потом начинается проектирование, закупка материалов и оборудования, строительство - на все это уходит 4 - 5 лет.

Участие всех заинтересованных сторон в этом процессе крайне важно. В частности, оценка муниципалитетами перспектив застройки и своевременное предоставление информации для разработки программ развития электроэнергетики региона.

Подливают масла в огонь в этой непростой истории и майнеры, которые выбирают пригороды с сельским тарифом. Каждый из них потребляет электроэнергии, как маленький завод. Энергетики работают над выявлением таких ферм. Нынешним летом после судебных разбирательств была прекращена деятельность трех крупных майнеров. Но сколько их еще?! Вопрос риторический.

Предотвратить нельзя обмануться

Здесь запятую, разумеется, надо ставить после слова предотвратить.

Добросовестные застройщики получают технические условия, вносят оплату за присоединение и делают это заблаговременно. Но это, к сожалению, в идеале. Поэтому:

- Перед покупкой дома обязательно проверьте у продавца, а также в электросетевой или энергосбытовой компаниях наличие технических условий на подключение сетей. В идеале должен быть не только договор на технологическое присоединение, но и уже конкретный лицевой счет потребителя. Рекомендуем обратиться в единый энергетический контакт-центр по номеру 8-800-100-97-77.

- Обратите внимание: у крупных застройщиков должна быть концепция коттеджного поселка и утвержденный план, если речь идет о массовой застройке. В приложениях к нему описываются инженерные сети, объем выделенных ресурсов. Также должно быть разрешение на строительство от местной администрации со всеми необходимыми согласованиями.

Если обо всем этом не позаботился продавец, то подключением к электросетям предстоит заниматься самостоятельно. С 1 июля этого года Правительство России утвердило новые ставки на технологическое присоединение. В Иркутской области стоимость за 1 киловатт составляет 3000 рублей, а для льготных категорий - 1000 рублей.