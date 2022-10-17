Причины землетрясения 14 октября 2022 года в Иркутске назвали сейсмологи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение 14 октября даже видавшим виды иркутянам, много лет прожившим в сейсмоопасной зоне, когда толчками силой в 3-4 балла никого не удивишь, показалось серьезным. Если у жителей первых этажей дребезжали холодильники и посуда в сервантах, то повыше всерьез качало люстры и "ходили" кровати. Впрочем, конечно, продолжалась вся эта "вакханалия" земной коры недолго и уже через пару минут в соцсетях появилось традиционное иркутское: "Тряхнуло как следует, на 5 баллов". Обычно партия пессимистов, считающая, что баллов многовато, проигрывала. Но в этот раз - наоборот. Сила толчков утром 14 октября в областном центре как раз и была 5 баллов. Причины землетрясения 14 октября 2022 в Иркутске обсудили ученые.

Причины землетрясения 14 октября 2022 в Иркутске

- Сразу скажу, что землетрясение 8 июня 2022 года и это похожи, как близнецы - братья, - сказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. -И эпицентры их расположены рядом, в 17-19 км. от Большого Голоустного, и по энергии, и по амплитудам они также схожи. Они похожи еще и тем, что после каждого из них нету афтершоков - 1- 2 и все.

До этого землетрясение в этом очаге было в 1981 году.

- Можно добавить, что произошедший в этом месте сброс энергии - нетипичный для Байкальского разлома, - отметила ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. -Обычно в Байкале волна идет с ориентацией на северо- восток, а здесь - по меридиану, то есть в две стороны.

А какой механизм был, какие причины у землетрясения 14 октября 2022 года в Иркутске?

- Что касается этого района, то в центральной части Байкала и, особенно, в дельте Селенги срабатывает механизм, указывающий на растяжение земной коры, - отметил заместитель директора Института земной коры СО РАН Владимир Саньков. - Причем, по данным геодезии, происходит расширение байкальского разлома, грубо говоря, на северо-запад и юго-восток. И блок Забайкалья отодвигается от блока Сибирской платформы со скоростью примерно 2-3 мм. в год. Как это происходит? Если говорить простым языком, опускается днище байкальской впадины относительно берегов.

Причем, в целом Забайкалье "уходит" от Сибири даже быстрее - темп тут больше трех миллиметров в год. А если смотреть отдельно "линию" от Иркутска до Улан-Удэ - то со скоростью 2, 1 мм. Эти условия как раз и порождают типичные для Байкала сбросовые очаги землетрясений.

-По крайней мере, последние три землетрясения - быстринское, в районе Слюдянки, Хубсугульское и то, что произошло недалеко от Большого Голоустного - все они произошли в тех зонах, где у нас расположены переходные участки между растяжением и сжатием земной коры, - отметил ученый. - Уровень сжатия может быть разный, но как раз на границе максимальная сила этих процессов.

Как трясло Иркутск 14 октября. Фото: Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

Иркутянам давно пора привыкнуть к земным толчкам - обычно 6-балльные землетрясения здесь происходят раз в 12 лет, 5-балльные - раз в 4 года. Сейчас немного чаще - в 2021 году, по данным геофизической службы РАН, был 571 толчок, из них 83 ощутимых.

- В этом году зарегистрировано уже 170 событий, из них 33 ощутимых, - отметила Елена Кобелева. -А в среднем за год происходит 100-150 и только 25 чувствительных. Так что многовато. У нас повышение уровня сейсмичности, хотя она и затухает по сравнению с прошлым годом. Эту ситуацию связывают с уровнем солнечной активности, поэтому, я думаю, что в ближайшее время она снизится.

Пока у ученых нет возможностей предсказывать землетрясения в ближайшей перспективе, но работа над тем, чтобы победить непредсказуемость земных толчков, идет. Так, с 2020 года при участии Института земной коры реализуется крупный проект. В сейсмически опасной зоне фиксируется в непрерывном режиме масса факторов - от уровня радона до состояния подземных вод и изотопов в воде. Это позволит уже после землетрясения сравнить показатели и. накопив достаточно данных, со временем вывести то, что их объединяет.

-Так, например, перед кударинским землетрясением в декабре 2020 года, произошло повышение уровня микросейсмического фона в 19, 5-20 раз и смена ориентации колебаний сейсмочастиц, - объясняет Анна Добрынина. - В обычном состоянии они направлены в разные стороны, как ежик, а за несколько дней до земных толчков уже оказались четко направлены на северо-запад и ровно в центральную зону этого землетрясения. Привлекли данные бурятских станций - и там нам тоже удалось этот предвестник колебаний земной коры засечь.

Конечно, говорить о том, что такое положение дел перед землетрясением - система, пока рано. Надо провести не одно, и не два, а сотни измерений, прежде чем точно можно будет назвать не только причины землетрясений в Иркутске и на Байкале, но и рассчитать их предвестники.