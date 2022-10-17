Известный кинорежиссер из Бурятии увековечивает память Героев России, создавая их портреты. Фото: личный архив Солбона Лыгдэнова

- Сибиряков часто считают обычными провинциалами. Но когда наступают глобальные перемены или сложные времена, простой сибирский парень стоит впереди всех и скромно делает свою работу, - говорит о земляках известный бурятский режиссер и раскадровщик Солбон Лыгденов. Его фильм «321-я Сибирская» должен был стать подлинной историей о защитниках Родины с берегов Байкала. Но выход ленты в свет сначала «отложил» коронавирус, а затем и события на Украине. Но на этом творческий путь мастера кино не заканчивается. Он занялся художественной графикой. Сейчас Солбон создает портреты мужчин, которые за последние 30 лет получили звание Гepoев Poccии. Каждый из них жертвовал жизнью, спасая товарищей и добиваясь победы над врагом. В черно-белых картинах увековечены и образы военных, совершивших подвиги во время спецоперации по защите Донбасса. Все изображения Лыгденов публикует на своей странице в соцсетях, где собирает их в отдельные альбомы. В описании к каждому портрету есть подробная история бойца и рассказ о его поступке.

Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев. Фото: личный архив Солбона Лыгдэнова

- У нас очень много достойных, но малоизвестных земляков, хотелось, чтобы узнавали каждого, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» кинорежиссер. – Планирую продолжать рассказы о наших героях. Не только из Бурятии, но и из Иркутской области, Забайкалья. Родственники часто просят меня изобразить их погибших во время спецоперации сыновей, братьев, мужей. Никому не отказываю, но ответить абсолютно всем физически не могу. За портрет прошу перечислить символическую сумму в любой фонд помощи российским военным и предоставить чек.

Дмитрий Фаршинев пoгиб в неравном бою, спасая своих товарищей. Фото: личный архив Солбона Лыгдэнова

В коллекции Солбона уже есть изображения лейтенанта Максима Концова, который несмотря на огнестрельные ранения продолжил руководить подчиненными и пожертвовал собой ради товарищей; Балдана Цыдыпова - офицер попал в засаду с массированным артобстрелом, но сумел спасти 150 сослуживцев; гвардии полковника Дениса Шишова, награжденного за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга; погибшего в неравном бою ефрейтора Дмитрия Фаршинева, который ценой собственной жизни уберег пoдpaздeлeниe.

Денис Шишов, получив осколочное ранение в голову, продолжил командовать подразделениями бригады. Фото: личный архив Солбона Лыгдэнова

- Сегодня идут переговоры с Министерством обороны России о проведении выставки моих работ, - рассказал сибиряк. – Как только она закончится, я подарю портреты родственникам героев.

Офицер Росгвардии Максим Концов ценой жизни спас боевых товарищей. Фото: личный архив Солбона Лыгдэнова

Стоит отметить, что это не первый проект Солбона Лыгденова, посвященный светлой памяти доблестных сибиряков. Также в своей авторской манере он воссоздал изображения земляков, удостоившихся звания Героя Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы.

- Хочется, чтобы люди знали, что они смелее, чем кажется. В современном мире, где царит комфорт, многие думают, что их удел сидеть перед телевизором. Не бойтесь быть смелыми в новых начинаниях и жертвовать собой ради общества, - заключает кинорежиссер.

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