Как зарабатывать миллионы на старом хламе, рассказал опытный скупщик из Иркутска Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

- Ну как же так?! – взорвалась от негодования. Решила таки и я воспользоваться советами модных коучей и избавиться от хлама, заработав на нем. Делать бизнес на мусоре начала с компьютерной клавиатуры. Ей три года, но состояние вполне себе приличное. Потертости на кнопках от ногтей – вот, в общем-то, и все ее недостатки. Объявление на сайте заполнила по стандарту: «Пользовалась три года, состояние хорошее, цена 500 рублей». Спустя неделю раздался долгожданный звонок… Наконец-то, договорились о сделке!

Встреча состоялась уже через 20 минут возле подъезда. Мужчина, не успев осмотреть товар, начал рассказывать занимательную историю. Мол, он многодетный отец. Не досмотрел за малышней, а те клавиши водой залили. А теперь «ни туды и ни сюды» - не поиграть вечером за компьютером, ни детей занять. Но моя цена ему показалась «слишком». Он же простой работяга, семья большая, доход скромный, жена в декрете, словом, не жируют.

- Символические 300 рублей и расходимся! – предложила я. Все-таки первая продажа, почему бы не уступить.

Ударили по рукам. А на следующий день мой покупатель заявил: «Верните деньги! Не фурычит!». Жил он в садоводстве, что в получасе езды от города. Подсчитав возможные затраты только на дорогу, сдалась, перевела ему назад 300 рублей, а приложение с объявлениями в телефоне удалила. И ровно в этот момент звонит знакомая. Это она меня и сблатовала делать бизнес на интернет-барахолках, у нее он процветает. То свадебное платье по цене нового продаст, то старые сапоги втюхает. А тут и вовсе умудрилась сбагрить кошелек, которому 10 лет. И выручила него за 1000 рублей! Аж зависть берет.

В чем же секрет доморощенных продажников? Секрет раскрыл профессиональный перекупщик Ефим. Он на этом собаку съел. Уже пять лет охотится в сети за вещами «с пробегом» и реализует подороже. И это приносит ему в среднем… два миллиона (!) рублей в год.

5 правил успешных продаж от гуру бизнеса на рухляди

1. Дешевые микроволновки и диваны – золотая жила

- Бытовая техника и мебель – хит-продаж, - делится секретами гуру заработка на интернет-барахолках. – Этим сам и торгую. Среди самого ходового: диваны, обеденные группы – столы и стулья, электроплиты, стиральные машины, микроволновки, телевизоры и инструменты. Чаще всего б/у ищут владельцы квартир, сдаваемых в аренду. Их мало волнует, в каком стиле выполнена полка, и будет ли она гармонировать с кухонным гарнитуром. Главное - заполнить пространство, за счет этого поднять стоимость аренды и найти жильцов. Вот почему все для дома – самое-самое. При этом важна простота. Чем меньше «прибамбасов» у товара – кнопок и функций, тем быстрее уйдет «с молотка». Дорогие устройства, объясняет Ефим, какими бы крутыми они не были, обречены навечно затеряться среди сотен подобных предложений. Это правило касается и смартфонов. С рук их берут обычно студенты, школьники и мамочки для малышни. Варианты поприличнее не для них. Главное, чтобы был интернет - выход в соцсети и Youtube. Надо понимать, тот, у кого есть финансовая возможность или желание козырнуть перед другими, пойдет за новым в магазин. Да и диваны не все обречены быть проданными. Популярностью пользуются модели с механизмами «еврокнижка», «дельфин», «тик-так». Ведь они легко превращаются в спальное место.

- Важно! Всегда указывайте точные размеры мебели и крупной техники, чтобы клиент «примерил» его в своей интерьер, - советует Ефим. – За это вам скажут отдельное спасибо.

2.Фото – 70% успеха

- Конечно, б/у – б/у рознь, - говорит Ефим. – Потрудитесь хоть немного привести товар в божеский вид. На диване катышки – поможет бритвенный станок. Пятна? Всегда можно заказать и химчистку, которая обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей, либо навести лоск самостоятельно. Тогда шансы подать подороже – выше в разы. Сам я так и покупаю мебель с рук. Возьму за 1500 зачуханенный диван, почищу, а продаю уже 5 тысяч. «Маржа» - в карман. Еще совет - смажьте все детали, замените пружинные механизмы. Скрип при осмотре вызовет «фи» у покупателей. А вот царапины, так называемые «жизненные коцки», спрячут хорошие ракурс и освещение. Проведите качественную фотосессию, ведь это едва ли не 70% успеха. Проверено – настроившийся на обновку человек закроет глаза на небольшие отличия между фото и реальностью.

3. Волшебная фраза «Починить может любой» и доставка бонусом

- А о неполадках лучше сразу говорить – прямо, не тая, - советует Ефим. - К примеру, у печки отказала конфорка, никогда это скрывайте! Будет скандал. Предупредите о «косяке» в описании, но не забудьте пометку «На работу не влияет». Даже при серьезной поломке есть выход из положения, хоть и не совсем честный. Поможет волшебная фраза: «Починить сможет любой». Так, женщины, которые ничего не понимают в технике, скупают хлам, который, к примеру, сгодится для дачи, и подкидывают мужьям на переделку. Конечно, отремонтировать можно все, вопрос – какой ценой. Правда, это уже не ваши проблемы. Еще один лайфхак про технику: бесплатная доставка привлечет намного больше потенциальных покупателей. Конечно, ее стоимость уже будет «зашита» в сумме продажи. Но сам факт сервиса заманчив. Можно за доставку и взять сверху, совершенно честно. При этом цена должна покрывать затраты на бензин, но быть дешевле, чем у частных компаний.

4. Главное, вовремя

- Больше всего успешных сделок приходится на предновогоднее время, когда начинается сумасшедший ажиотаж и люди тратят деньги совсем бездумно, - говорит Ефим. – Ведь в сети можно сэкономить до 50% от цены, которую назначает магазин. В ход отлично идут телевизоры, игровые приставки, планшеты, ноутбуки и смартфоны. Еще один прибыльный месяц – сентябрь. Студенты заселяются в общежития и начинают скупать варочные плиты, микроволновки, миниатюрные холодильники и морозильные камеры.

5. Чем больше объявлений, тем выше шансы

- Не ограничивайте себя только популярными сервисами, тем более одним или двумя, - советует Ефим. - Задумайтесь, кого может заинтересовать ваше предложение. К примеру, фото детского комбинезона с подписью «Продам!» можно опубликовать в паблике для молодых мамочек. При этом не обязательно делать это через админа, который, скорее всего, попросит денег. Распространяйте сообщения в комментариях, где идут оживленные обсуждения. То же самое делаем с остальным барахлом. В париках и костюмах будут заинтересованы косплееры или театралы-любители, в старых романах – члены клуба книголюбов.

Осторожно, новичок

Какие главные ошибки совершают новички? Ведутся на уловки торгашей и мошенников. Чтобы не остаться у разбитого корыта, помните, что в роли продавца вы должны быть уверенны в себе и своем товаре на 101%. Вас просят снизить и без того выгодную цену? Спокойно объясните, что сегодня или завтра эту вещь у вас обязательно купят, поэтому смысла торговаться нет.

- Не бойтесь услышать критику, - подбадривает Ефим. – Однажды я выкупил 1000 пар сапог из старой коллекции, чтобы распродать по дешевке на дому через интернет. Друзья и родственники уверяли, что никто в здравом уме такое носить не будет. В итоге всю партию разобрали примерно за год.

БДИ!

Как не стать жертвой мошенника

1. Не переходите для обсуждения сделки в другие мессенджеры. Современные приложения давно научились автоматически распознавать скользкие трюки. Как только, «робот» увидит, что-то подозрительное, вас предупредят.

2. Сами не теряйте бдительность. Обходите стороной ссылки и QR-коды, которые присылают незнакомцы. Фишинговые сайты – один из самых популярных способов красть чужие деньги. Проверяйте страницы на подлинность.

3. Адрес электронной почты и номер телефона для оформления доставки не нужны! Их просят обманщики, чтобы выслать поддельный чек. Безопаснее будет скрыть свои контакты от незнакомцев.

4. Никогда не делитесь кодами из СМС, трехзначным кодом с банковской карты и сроком ее действия. Даже с якобы сотрудниками службы поддержки. В реальной жизни специалист компании не запросит такую информацию.

КСТАТИ

ТОП-10 товаров, которые никогда не покупают

- Мелкая бытовая техника (кофеварки, мультиварки, комбайны, мясорубки и т.д.)

- Корпусная мебель (комоды, тумбы, стеллажи, серванты.)

- Купальники, белье, колготки, носки.

- Ковры

- Ювелирные украшения

- Брендовая одежда

- Мягкие игрушки

- Подушки и одеяла

- Лекарства

- Косметика

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