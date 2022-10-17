Как изменение ассортимента сохраняет умеренные цены в дискаунтерах «ХлебСоль». Фото: ООО «Маяк»

В этом году сеть дискаунтеров «ХлебСоль» изменила более 50% ассортимента, в отдельных категориях ротация достигла 90%. Увеличилось количество поставок из Китая, а также производство товаров собственной торговой марки. Все эти изменения связаны с глобальными мировыми процессами и объединены задачей сохранить приемлемые для покупателя цены, не допустить их резкого роста.

- В первую очередь мы провели ротацию ассортимента на аналоги других брендов и местных производителей, - рассказала коммерческий директор торговых сетей «ХлебСоль» и «Слата» Ирина Береснева. - Основной акцент сделан на импортозамещение по доступным ценам. За девять месяцев этого года изменилась половина ассортимента, и все для того, чтобы сохранить розничные цены.

Покупатели особенно могли заметить появление новых брендов и видов продукции на полках магазинов среди мучных и кондитерских изделий, сладких напитков и бытовой химии. Так, например, высокая стоимость капсул для стирки изменила предпочтение покупателей: теперь чаще приобретаются сухие стиральные порошки. Появились новинки - зубные щетки и женская гигиена из Китая. Скоро в магазинах «ХлебСоль» появятся стиральные порошки из Поднебесной, капсулы и средства для мытья посуды.

- Также из Китая и Вьетнама везем консервацию: горошек, кукурузу, ананасы, персики, манго, шампиньоны, огурцы-корнишоны, опята, а еще лапшу, чипсы, безалкогольные напитки, - добавила Ирина Береснева.

Отдельно коммерческий директор отмечает историю с кондитерскими изделиями. Понятно, что они не являются продукцией первой необходимости, поэтому спрос на них немного упал, покупатели перешли на более дешевые изделия. Когда и они стали дорожать, то в торговой сети решили не повышать цены, а произвести ротацию внутри сегмента.

Следите за акциями. Фото: ООО «Маяк»

Товары собственных марок

Сегодня товары собственных марок, то есть собственного производства, составляют 22% от общего ассортимента. В основном они отмечены фирменной «птичкой» и являются товарами «первой цены». Как показывают цифры, спрос на них только растет. А самыми продаваемыми из этой категории являются сахар, куриные яйца, молоко, нарезные батоны, водка и подсолнечное масло.

Кстати, востребована и бакалея - крупы, консервация, сахар, а также соки и различные напитки. Более того, специально для категории бакалейных товаров разработана новая торговая марка «Гурмиссимо».

- Наш покупатель сможет приобрести товар высокого качества по доступной цене, - добавила коммерческий директор.

Борщевой набор стал дешевле

Наиболее существенное снижение цен зафиксировано в борщевой группе: капуста упала в цене на 28%, морковь на 26%, картофель на 22%, помидоры на 12%. Подешевели и огурцы - на 24%. На это повлияло то, что фермеры получили хороший урожай и что налажены контакты с местными поставщиками.

Отметим, что фруктов - яблок, груш, персиков, нектаринов - стали больше привозить из Китая, при этом в структуре продаж нектарины и персики сразу заняли долю в 25%, потеснив продукцию из Турции. В целом дискаунтеры «ХлебСоль» продолжают предлагать покупателю продукцию фреш. И спрос только растет, в 2022 году, по сравнению с 2021-м, продукции было реализовано на 7,2% больше.

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- В сети постоянно проходят еженедельные акции «Товар дня», а также специальные предложения на товары, которые присутствуют в сети ограниченное количество времени и не представлены в регулярном ассортименте, - говорит Ирина Береснева. - Во втором квартале, как и у всех сетей, поставщики приостановили промоакции, но с июля наблюдаем, что они начинают возобновляться. Покупатели стали понимать, что на полках магазинов нет дефицита продукции, а значит, нет необходимости делать запасы определенных категорий товаров.

Дискаунтеры, как и раньше, востребованы у населения Иркутской области и Забайкальского края, они адаптируются под новые вызовы и тренды, сохраняя баланс между спросом и предложением, ценой и качеством.